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    Gobierno presentará “plan integral” de infraestructura carcelaria y descarta indultos generales a uniformados por estallido social

    La autoridad evitó revelar los nombres de los indultados, pero señaló que “no existen militares ni tampoco existen carabineros, por hechos ocurridos en el año 73 o por hechos ocurridos en el año 2019”.

    Por 
    Javiera Ortiz

    El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abordó este domingo la propuesta de infraestructura carcelaria que presentará al Presidente José Antonio Kast para ampliar la capacidad destinada a internos de alta y máxima seguridad.

    En conversación con Estado Nacional en TVN, el secretario de Estado explicó que el Mandatario “nos pidió buscar un lugar en el cual podamos incorporar módulos, cárceles o ampliaciones de cárceles adicionales para recibir a lo que se llama presos de alta y máxima seguridad”.

    Según detalló Rabat, la iniciativa responde a un plan integral de mejora del sistema penitenciario en respuesta una sobrepoblación carcelaria que alcanza un 150%.

    “Nosotros necesitamos urgentemente rebajar ese hacinamiento. Para eso necesitamos evidentemente plazas nuevas en donde podamos hacer efectiva la segregación y en donde podamos hacer efectiva también la reinserción”, sostuvo.

    Previamente, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, mencionó Rancagua como una posible alternativa ante las dificultades judiciales que enfrenta la ampliación de la cárcel de Santiago 1. Sin embargo, Rabat descartó que el Ejecutivo esté trabajando bajo la lógica de un recinto sustituto.

    “No se trata de planes B, se trata de un proyecto, de un plan integral que el Presidente le ofreció al país para poder superar todo aquello relacionado con el sobrepoblamiento que tenemos hoy día en las cárceles”, indicó.

    En ese sentido, el ministro destacó la recuperación y habilitación de infraestructura existente. “En Valparaíso se acaba de reinaugurar el módulo 112” y en “La Serena fueron incorporados otros dos módulos”.

    También destacó la próxima puesta en marcha plena de la cárcel de la Región del Maule, recinto con capacidad para 2.500 personas y que debería incrementar su población penal durante agosto.

    “Se van a incorporar aproximadamente 700 reos de alto contenido de peligrosidad y, por lo tanto, ahí vamos a tener un lugar con la máxima tecnología, tanto en inhibidores, en cámaras de televisión y en resguardo a reos de gran peligrosidad”, afirmó.

    Indultos

    Rabat confirmó, además, la existencia de dos procesos de indulto de parte del gobierno: uno ya firmado y otro cuya resolución se encuentra en preparación.

    La autoridad evitó revelar los nombres de los indultados, pero señaló que “no existen militares ni tampoco existen carabineros, por hechos ocurridos en el año 73 o por hechos ocurridos en el año 2019”.

    Sin embargo, el secretario de Estado evitó realizar una exclusión general respecto de futuras solicitudes sobre casos del estallido social. “No voy a hacer ningún descarte de orden general, porque no corresponde. Cada indulto, de cualquier tipo, se analiza en particular”, señaló.

    Según explicó, las decisiones se adoptaron por distintos antecedentes. “El criterio es uno solo, y el criterio es analizar cada caso conforme a los antecedentes que vamos a ir recopilando”, sostuvo Rabat.

    En ese sentido, el titular de Justicia abordó las declaraciones del diputado Sebastián Zamora en entrevista con La Tercera, quien afirmó que “no vamos a esperar los indultos del presidente, vamos a presionarlos desde el Congreso”.

    Rabat señaló que el parlamentario tiene una “perspectiva de Estado del problema” y que “un indulto general es propio de una materia de ley, que por lo tanto es resuelta en el Congreso Nacional y no les corresponde al ejecutivo pronunciarse respecto de su mérito”.

    “Como es una cuestión de orden parlamentario, tendrán que ver ellos cómo es la discusión, cómo son las votaciones y cómo se va avanzando con ese proyecto”, agregó.

    En ese sentido, Rabat sostuvo que “la agenda legislativa del gobierno se concentra en la seguridad y, por lo tanto, todas las urgencias que tiene derecho a ejercer el Presidente van a estar concentradas en materia de seguridad. Ahí van a estar todos nuestros esfuerzos”.

    Más sobre:Fernando RabatMinisterio de justiciaJosé Antonio KastCárcelIndultos

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