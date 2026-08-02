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    “¿En qué nos beneficia?”: Kaiser cuestiona al gobierno por acuerdo para reanudar relaciones consulares con Venezuela

    El líder del PNL sostuvo que la normalización del vínculo bilateral no contribuirá al control de la migración irregular ni al combate del crimen organizado, y emplazó al Ejecutivo a explicar los objetivos concretos de la medida.

    Por 
    Roberto Martínez

    El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, cuestionó este sábado la decisión del gobierno de reanudar las relaciones consulares con Venezuela y emplazó al Ejecutivo a explicar cuáles serán los beneficios concretos para Chile de avanzar en la normalización del vínculo bilateral con Caracas.

    Fue el jueves cuando Chile y Venezuela anunciaron el inicio de una hoja de ruta para restablecer progresivamente el vínculo bilateral, suspendido desde 2024.

    “A ver si entiendo bien. Chile acaba de reanudar relaciones con Venezuela. El gobierno de Venezuela es el mismo que tenía Maduro, incluido Diosdado Cabello, quien es investigado en Chile por su responsabilidad en el asesinato de Ronald Ojeda y su relación con el líder del Tren de Aragua, el ‘Niño’ Guerrero”, afirmó el otrora diputado.

    El excandidato presidencial cuestionó el acuerdo, apuntando contra el mismo Ejecutivo venezolano que, a su juicio, “respaldó el golpe de Estado a Sebastián Piñera y la destrucción de nuestro país de la mano de sus yanaconas locales”.

    En esa línea, el líder oficialista también cuestionó los alcances prácticos del acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos, aludiendo a declaraciones realizadas previamente por el canciller Francisco Pérez Mackenna.

    “El canciller Pérez Mackenna ya declaró que esta reanudación de relaciones no está relacionada con la reconducción de venezolanos criminales o ilegales. Me podría explicar alguien ¿en qué nos beneficia retomar relaciones con esta potencia hostil?”, planteó.

    Reanudación de relaciones

    Los vínculos consulares entre Chile y Venezuela fueron interrumpidos hace dos años tras el quiebre diplomático derivado del desconocimiento del expresidente Gabriel Boric de los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas de 2024.

    Tras el anuncio, el Presidente José Antonio Kast, acompañado por el canciller Pérez Mackenna, destacó el acuerdo alcanzado por la Cancillería y valoró la disposición del Ejecutivo venezolano para avanzar en una hoja de ruta común.

    “Quiero agradecer al ministro de Relaciones Exteriores y a todo el equipo de la Cancillería, que de una manera seria, de una manera metódica, han logrado este acuerdo trascendente que nos permite avanzar paso a paso en la normalización de las relaciones entre Chile y Venezuela”, sostuvo el Mandatario.

    Asimismo, Kast saludó a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su disposición a avanzar en este proceso y aseguró que la nueva etapa permitirá enfrentar desafíos comunes en materias de seguridad, migración y desarrollo económico.

    Agradecimiento desde Caracas

    En tanto, durante esta jornada, Delcy Rodríguez respondió a las declaraciones del Mandatario chileno y agradeció públicamente el gesto del gobierno.

    “Quiero agradecer las palabras del presidente de Chile, Kast, sus amables palabras. Hemos iniciado el proceso de reanudación de relaciones consulares, con vistas a recomponer nuestras relaciones enteramente”, afirmó durante una actividad oficial transmitida por la televisión estatal venezolana.

    La autoridad venezolana añadió que espera que ambos países puedan avanzar conjuntamente “en una agenda común, en una agenda de cooperación, en una agenda de amistad”, en el marco del proceso de normalización que comenzó esta semana.

    Más sobre:VenezuelaRelaciones consularesJohannes KaiserPresidente KastGobiernoPNL

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