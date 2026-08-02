Sergio Elías: “Si Chile no cumple sus compromisos internacionales, el daño deportivo y reputacional sería enorme”

Sergio Elías no esconde su preocupación por el momento que vive la Federación de Tenis en medio de los cuestionamientos al presidente electo Milovan Kegevic. El timonel saliente aborda en esta entrevista el delicado presente de la entidad que encabezó por ocho años.

¿Cómo ha vivido estos días después de su salida?

Me preocupa mucho esta situación después de ocho años exitosos. Hoy estamos a menos de dos meses de la Copa Davis y la federación está acéfala, ya que no hay una directiva legalmente habilitada para administrar recursos, pagar obligaciones ni tomar decisiones deportivas o económicas. Aquí no hay un tema personal, sino que está en juego el funcionamiento de la Federación.

En ese contexto, Milovan Kegevic lo acusa de apropiación indebida por no entregar dispositivos bancarios.

Esos dispositivos no se pueden transferir, porque son dispositivos que se entregan como instrumentos personales. Entonces, tienen que ir al banco y pedirlo. Lo que pasa es que, como no hay representación de la federación, no pueden tener acceso.

¿Cómo se van a pagar los sueldos si no hay acceso?

Con la responsabilidad que tengo como expresidente, también me siento responsable de esta situación y estoy buscando alguna alternativa para que se puedan pagar esos sueldos. Yo no puedo hacer uso de los fondos ni nadie, mientras no se resuelva el tema de la representación legal.

Usted hablaba de la Copa Davis. ¿Efectivamente está en riesgo?

Cuando tú, 60 días antes, no tienes la representación, la Federación Internacional empieza a poner las alarmas y empieza a preguntar quién está a cargo, porque hay una responsabilidad que tiene que haber detrás. Cuando está un directorio normal, es el directorio. Y si no, tiene que haber alguien responsable. En mi opinión, el único que puede enfrentar esta situación, si no se resuelve como Federación de Tenis, tendría que ser el Comité Olímpico, que es la institución a la que reconoce la Federación Internacional si es que la federación respectiva no está vigente.

Las personas que están en la federación señalan que han estado conversando con World Tennis y que no hay inconvenientes...

No, la organización de la serie sigue en manos del personal que nosotros dejamos, con el productor que nosotros dejamos, y han seguido avanzando desde esa línea. Pero va a llegar un momento en que van a solicitar las firmas de responsabilidad y esas firmas tienen que estar respaldadas por una nominación real. Entonces, una persona que no representa a la federación no puede tomar esa responsabilidad.

Milovan Kegevic señala que él es el presidente y que mientras no resuelva el Tribunal Electoral su situación va a seguir a cargo.

El proceso de reconocimiento legal no ha ocurrido. Las asociaciones son las que eligen, pero después los elegidos tienen que pasar por el proceso que corresponde a la legalización de la mesa directiva. Y eso no ocurrió porque no cumplen con las condiciones para ser reconocidos.

Sergio Elias Aboid. Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

También se critica a la productora que organizará la serie de Copa Davis ante España. Se dice que fue elegida sin licitación y que no hay contratos firmados.

No es cierto. Nosotros hace dos años hicimos la licitación y en esa circunstancia se eligió a una productora que fue la que presentó las mejores alternativas. Esa productora ya lleva tres eventos con nosotros: el Mundial Sub 16, que fue un éxito y nos llevó a ser felicitados por la ITF, la Copa Davis con Serbia, que es la que ha dado los mejores resultados económicos, y la de ahora. No es una productora que venga recién apareciendo.

Además, se ha hablado mucho de los intermediarios. ¿Cómo funciona eso?

Es algo súper normal, porque aquí los patrocinios se consiguen a través de intermediarios, que cobran una comisión y el resto se lo entregan a la federación. Entonces, que se hable de cosas raras es una mentira canallesca. Está todo respaldado y depositado en la cuenta de la federación. No se han perdido carpetas ni nada.

Pero Kegevic insiste en que no hay nada respaldado.

Se hizo un balance con un resultado en el que participan los jugadores, quienes reciben la liquidación, la aprueban, y se les paga lo acordado. Nosotros no vamos a tener en el aire cosas que tenemos que liquidar con los jugadores, que son quienes participan.

¿Ha podido hablar con Nicolás Massú sobre esta situación?

Hablé con Nicolás y él está un poco preocupado por la situación que vive la federación. Él tiene que estar tranquilo, le dije que la Copa Davis debiese llevar su curso normal y que él va a seguir siendo capitán.

Pero si la ITF toma una decisión que pudiese afectar a Chile, eso sí podría perjudicarlo a él y al equipo.

Obviamente, eso es una preocupación. Sí, está preocupado, pero estamos tratando de solucionar este tema a la mayor brevedad posible. Si Chile no cumple sus compromisos internacionales, el daño deportivo y reputacional sería enorme, incluso con eventuales sanciones. No podemos permitir que el tenis chileno pague el costo de una crisis generada por una candidatura cuya habilitación está cuestionada.

¿Y qué salida le ve a esta situación?

Conseguir una representación transitoria a través del Comité Olimpico para continuar con las obligaciones de sueldos, Copa Davis y proveedores. En paralelo, deben activarse los mecanismos estatutarios y reglamentarios para convocar a una Asamblea y realizar una elección que entregue una directiva plenamente legítima y jurídicamente habilitada.

¿Qué le pareció la exhibición de un documento de World Tennis, donde se reconoce a la Federación de Tenis como miembro?

Eso es un manejo, como costumbre de este señor, de tratar a través del engaño de mostrar una situación que no corresponde. Ese documento en ningún caso reconoce a esta directiva. Lo único que dice es que la Federación representa al tenis chileno. Nada más.

También confirmaba el pago de las cuotas como miembro.

Claro, cuando te dan el certificado es porque evidentemente estás al día. Si no, no te reconocen. Y esas cuotas las pagamos nosotros antes de salir. Por eso, es una soberana mentira lo que dicen porque en ninguna parte del documento se menciona a las personas de esta directiva. Ellos están manipulando un documento.

Por otra parte, Kegevic ha hablado de un asesinato de imagen impulsado por la lista perdedora y los medios de comunicación. ¿Qué le parece esa crítica?

Me río un poco por el tema de asesinatos de imagen porque parece que somos los culpables de lo que nosotros acusamos. Aquí no hay ninguna maniobra; lo que hay son antecedentes formales que fueron revisados en el proceso electoral y que derivaron en las inhabilitaciones que estamos viendo. Lo documentos fueron desconocidos por la propia universidad que supuestamente los emitió. Entonces, no sé cuál es el asesinato de imagen.

¿Se daña a la federación con todo esto?

Hay un daño concreto. Hay patrocinadores que están dando un paso al costado porque las nuevas autoridades no les dan confianza. Ninguna empresa seria quiere trabajar con ellos.

¿Y cuál es su autocrítica por toda esta situación?

Nosotros pedimos supervigilancia a la región de donde viene este señor. Está claramente identificado que uno de los tres clubes que él tiene no existe. Es un club donde existe un edificio y no hay canchas de tenis ni actividades. ¿Cuál es mi autocrítica? Debimos poner más énfasis en este tipo de cosas. Hay tres o cuatro asociaciones que no tienen una estructura y son las que le están dando apoyo a este señor.

Por otra parte, ¿es cierto que les subió el sueldo estratosféricamente a los funcionarios?

Tendría que haberme vuelto loco. Lo que se hizo fue que el personal de la Federación recibió un aumento por el reajuste del IPC. Había gente con contratos a honorarios, que después de un tiempo, debía pasar a planta, como dice la ley. Pero en ningún caso se han dejado contratos leoninos ni mucho menos. Es otra mentira más de ellos. Eso lo podemos ver con los mismos documentos. El personal es el mismo que hemos tenido durante ocho años.

¿Por qué cree que la directiva impugnada ha utilizado las redes sociales de la federación para validar su elección?

La administración de una federación deportiva no puede ser desde la improvisación ni de redes sociales ni mensajitos intrascendentes como hacen ahora. Un directorio bien constituido no anda tirando por las redes sociales a cada media hora, porque eso demuestra que no están seguros porque no están bien constituidos. También he recibido muchos ataques de este señor, pero mi trayectoria está a la vista. He tenido cargos internacionales, fui presidente de la Confederación Sudamericana, estuve en el Consejo Directivo de la ITF por seis años y más encima termino mi gestión como consejero honorario vitalicio. Entonces, no me da para andar contestando insultos, bajezas ni menos amenazas.