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    Crisis en el tenis chileno: IND denuncia a Milovan Kegevic ante la Fiscalía por presunta falsificación de documentos

    La entidad presentó los antecedentes ante la Justicia, mientras que el impugnado presidente del tenis acudió al Tribunal Electoral para dejar sin efecto su inhabilitación. Asegura que el certificado exhibido por la Universidad Bolivariana, que desmiente su título, “es falso”.

    Por 
    Carlos González Lucay
     
    Matías Parker
    La Federación de Tenis vive un delicado momento. Pablo Vásquez R.

    El tenis chileno vive una crisis delicada que hoy tiene como consecuencia la inhabilitación del presidente electo Milovan Kegevic y de la secretaria del directorio Valentina Marín, luego de que la Comisión de Elecciones los impugnara por presentar certificados de título profesional presuntamente falsos.

    La decisión se basó en un oficio de la Universidad Bolivariana a dicha comisión, fechado el 13 de julio y firmado por Carlos Gaete Becerra, secretario general, quien descarta que ambos dirigentes hayan pertenecido a los registros académicos e históricos de esa casa de estudios.

    El pasado miércoles 15, el Instituto Nacional de Deportes presentó una denuncia a la Fiscalía de Ñuñoa por “falsificación o uso malicioso de documentos públicos” contra el impugnado timonel, poniendo a disposición los antecedentes entregados por el expresidente Sergio Elías, entre los que se acompaña un correo de Carlos Gaete en el que también informa que Kegevic y Marín nunca formaron parte de esa casa de estudios.

    “Es más, es de tal relevancia para los intereses del Deporte y del IND la entrega de un documento falso que es por ello este Instituto busca con esta denuncia se esclarezca su origen, todo ello en razón a la función que cumple ese tipo de documentos en el tráfico jurídico (en especial un certificado de título) y cuya protección se pretende con la tipificación de las falsedades documentales se encuentran presentes, de una u otra manera, en la regulación de todas las falsedades documentales del Código Penal”, argumenta el escrito firmado por el abogado Marcelo Soto.

    Desde el IND manifiestan lo siguiente: “Cuando el Instituto recibe una denuncia, como la presentada en este caso, existe la obligación administrativa de remitir los antecedentes al Ministerio Público. Es importante precisar que esta acción no constituye una querella, sino el cumplimiento de un deber institucional que consiste en poner la información a disposición de la Fiscalía, para que sea ese organismo el que evalúe los antecedentes y determine si corresponde o no iniciar una investigación”.

    A esta acción, también se sumó una querella del renunciado vicepresidente Iván Navarro por estas mismas razones.

    La defensa de Kegevic

    Por su parte, Kegevic presentó un recurso patrocinado por el abogado Javier Gómez ante el Primer Tribunal Electoral Metropolitano. En él pide que se deje sin efecto la resolución de la Comisión Electoral, por “severos vicios formales y sustantivos”, además de señalar que no tiene potestad para resolver algo de esta magnitud.

    En el escrito se recuerda que la impugnación fue puesta fuera de plazo —tal como lo resolviera previamente el Tribunal Electoral— y que el acto eleccionario se concluyó el 6 de junio, además de rechazar la validez de la Comisión de Ética de la Fetech.

    Por otra parte, denuncia una campaña de “asesinato de imagen” y dice que hará valer “la responsabilidad civil y penal” de los medios de comunicación por difundir sus antecedentes y los diversos problemas judiciales en que se encuentra inmerso el viñamarino.

    Solo dos miembros del nuevo directorio de la Federación de Tenis de Chile pueden ejercer: cuatro renunciaron y tres fueron inhabilitados. Foto: Matías Salas Orrego. MATIAS SALAS ORREGO

    Además, descarta la validez del documento firmado por Carlos Gaete. “Para efectuar la última maniobra canallesca, consiguieron un certificado falso de la universidad en que estudié, señalando que no existen mis antecedentes académicos, y que yo no habría estudiado (Ingeniería Comercial) en dicha sede de estudios, y que por ende, mi certificado sería falso. Francamente no deja de impresionar el nivel delictual con que se procede”, afirma.

    La postura del COCh

    En el Comité Olímpico de Chile siguen con atención este caso, aunque aclaran que no pueden intervenir. “La situación electoral de cualquier federación es un proceso autónomo de cada una de ellas, los cuales se rigen por sus propios estatutos y la normativa de organizaciones deportivas, pudiendo ser fiscalizado por el IND, Tricel en asuntos eleccionarios y en algunos casos por las municipalidades donde tienen su asiento”, señala Miguel Ángel Mujica, timonel del COCh.

    “Por supuesto que seguimos atentamente todos los procesos electorales de las federaciones afiliadas al COCh, especialmente cuando alguna dificultad en ellos pudiese afectar la participación de deportistas en competencias internacionales, pero como Comité Olímpico no tenemos ningún rol ni ninguna responsabilidad en las elecciones de federaciones”, agrega.

    A dos meses de la Copa Davis ante España, la incertidumbre en la Federación de Tenis es total.

    Más sobre:LT SábadoINDMilovan KegevicCOChMiguel Ángel MujicaUniversidad BolivarianaCarlos GaeteFederación de TenisValentina Marín

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