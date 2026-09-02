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    Colo Colo pierde a su goleador: Tribunal de Disciplina acoge denuncia de la U y sanciona a Javier Correa

    La corte deportiva del fútbol chileno determina aplicarle castigo al goleador albo por el grosero gesto que realizó en la celebración del triunfo del Cacique ante los azules en el Superclásico.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Javier Correa celebra en el Superclásico (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Sufre Colo Colo. Aunque los albos gozan de una tranquilizadora ventaja en la tabla de la Liga de Primera, que encabezan con 16 puntos de ventaja sobre Universidad Católica y Universidad de Chile, pierden una pieza clave para lo que viene. La Primera Sala del Tribunal de Disciplina le aplicó dos fechas de sanción a Javier Correa.

    El delantero argentino fue el protagonista del Superclásico. Un acierto suyo sentenció la victoria por 2-1 del equipo de Fernando Ortiz sobre la escuadra de Fernando Gago. Sin embargo, después del compromiso, terminó sacando su faceta de villano: fue sorprendido realizando un obsceno gesto, en plena celebración de la significativa victoria, ante un Estadio Nacional que en sus gradas solo tenía fanáticos estudiantiles.

    Correa fue denunciado por Universidad de Chile ante el Tribunal de Disciplina. El lunes 24, los azules ingresaron un escrito de tres hojas, en el que exigían tres fechas de suspensión para el delantero, quien venía de cumplir la misma cantidad de jornadas de inactividad, producto de los fuertes cuestionamientos que había realizado a Nicolás Gamboa, el juez del encuentro ante Huachipato, en Talcahuano, por la Copa de la Liga.

    Precisamente, los laicos utilizaron un concepto clave en su presentación: “reincidente”. “El artículo 54° N° 1 del Código considera agravante de responsabilidad ‘el haber sido sancionado anteriormente por infracciones de mayor penalidad’. El denunciado registra una sanción reciente y de superior entidad: con fecha 24 de junio de 2026, la Primera Sala de este Honorable Tribunal lo sancionó con cuatro (4) juegos de suspensión por infracción al artículo 68° letra a) del Código, a raíz de declaraciones ofensivas contra el árbitro señor Nicolás Gamboa, sanción que fue rebajada a tres (tres) partidos por la Segunda Sala de este Honorable Tribunal. Se trata, por tanto, de un jugador que reincide en conductas lesivas para la industria y corrección del espectáculo dentro del mismo semestre, lo que impide toda consideración de ocasionalidad y justifica el extremo superior del rango punitivo", consignaba el escrito.

    Javier Correa (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La descripción del hecho también resultaba comprometedora. “En el marco de dicho encuentro, el jugador Javier Correa, una vez finalizado el encuentro, se dirigió deliberadamente hacia el sector de galería norte del recinto —ocupado en su integridad por hinchas de Universidad de Chile— y ejecutó, de cara a dicho público, un movimiento pélvico reiterado de inequívoca connotación sexual, acompañado de gesticulación provocativa”, acusaban los laicos.

    La U apuntó, expresamente, a la intencionalidad de Correa. “Carácter deliberado y dirigido de la acción. No se trató de un desahogo espontáneo ni de un gesto ambiguo susceptible de interpretación alguna. El jugador se dispuso hacia el sector de la hinchada rival, orientó su cuerpo hacia ella y sostuvo el gesto el tiempo suficiente para asegurar su percepción por parte del público, lo que revela un ánimo directo de provocación y escarnio”, establecía la presentación.

    La defensa alba

    El Cacique intentó defender a Correa, pese a un escenario que se advertía complejo, precisamente en función del castigo que acababa de purgar. De hecho, la sanción que recibió el delantero es la mínima posible, considerando que el rango mínimo (un partido) no era aplicable en función de sus antecedentes.

    Los albos expusieron que el gesto de Correa no iba dirigido a los fanáticos de la U, sino a personal del club albo, en una versión que esgrimió, por ejemplo, Arturo Vidal. También pusieron sobre la mesa elementos como las conductas de Marcelo Díaz en el Superclásico de 2011 (se tomó los genitales y recibió una fecha de sanción. Carepato se disculpó por la situación, que no apareció en el informe del juez Claudio Puga.

    También citaron un ejemplo más cercano. En junio del año pasado, Maximiliano Guerrero fue expulsado en un duelo ante Coquimbo Unido y realizó un justo parecido al que ejecutó Correa mientras se dirigía al vestuario. El juez Franco Jiménez se limitó solo a mencionar la infracción por la que el delantero laico recibió la tarjeta roja. Guerrero recibió una fecha de castigo.

    Más sobre:Javier CorreaColo ColoSuperclásicoUniversidad de ChileLa UAzul AzulMarcelo DíazFútbolFútbol NacionalLiga de Primera

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