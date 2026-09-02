SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Beijing busca proteger sus “intereses legítimos” en Venezuela mientras empresa de EE.UU. se haría cargo de yacimientos petroleros operados por China y Rusia

    “Los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben ser salvaguardados”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun. Sus declaraciones se produjeron después de que funcionarios estadounidenses anunciaran que North American Blue Energy Partners (NABEP) se haría cargo de varios campos petroleros venezolanos controlados anteriormente por empresas chinas y rusas.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Instalaciones petroleras en el lago de Maracaibo, en Cabimas, Venezuela, el 29 de enero de 2019. Foto: Archivo ISAAC URRUTIA

    El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el pacto por el que su país gozará del control mayoritario de una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela. “Es un regalo de Venezuela al pueblo de Estados Unidos”, aseguró en su red social, para repetir su aseveración de que el plan cerrado con el gobierno interino en Caracas no costará un dólar al gigante norteamericano y solo le traerá beneficios.

    El inquilino de la Casa Blanca también prometió que “una de las cosas” que planea hacer con los 65.000 millones de barriles incluidos en el acuerdo será reponer las reservas estratégicas nacionales, actualmente en su nivel más bajo en cuatro décadas.

    Y es que el pacto negociado y aprobado en secreto que convertirá a Washington en el socio mayoritario de una nueva joint venture que tendrá los derechos para operar 17 campos de crudo en el lago de Maracaibo y la faja del Orinoco con una vigencia de 25 años prorrogables, según anunció el sábado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

    Pero en la medida que se van conociendo más detalles de un plan que ha generado intensas críticas en todo el arco político de Venezuela, también van surgiendo cuestionamientos de otros actores clave en el mercado petrolero del país sudamericano.

    Este martes fue el turno de China. El gobierno de Xi Jinping pidió la protección de sus “derechos e intereses legítimos” en Venezuela tras los informes de que una petrolera respaldada por Estados Unidos se hará cargo de varios campos petroleros operados anteriormente por empresas chinas y rusas.

    “Los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben ser salvaguardados”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, según el diario estatal Global Times.

    Guo afirmó que la cooperación entre Beijing y Caracas está protegida por el derecho internacional y las leyes de ambos países, y agregó que las relaciones entre Estados deben regirse por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. “La cooperación económica y comercial entre países debe regirse por los principios de igualdad, beneficio mutuo y cooperación en la que todos ganan”, reiteró.

    Sus declaraciones se produjeron después de que funcionarios estadounidenses anunciaran que North American Blue Energy Partners (NABEP) se haría cargo de varios campos petroleros venezolanos controlados anteriormente por empresas chinas y rusas.

    La Casa Blanca anunció que las autoridades interinas de Venezuela otorgaron a NABEP concesiones por 100 años para 17 campos petroleros con reservas probadas de alrededor de 65 mil millones de barriles. Washington tendrá una participación del 35% en la empresa matriz de NABEP y acceso preferencial al 20% de su producción petrolera a precio de costo, según informó Reuters.

    Funcionarios estadounidenses citados por la agencia de noticias aseguraron que estos proyectos figuraban entre los 14 contratos recientemente adjudicados a North American Blue Energy Partners, empresa respaldada por Estados Unidos. NABEP era propiedad del magnate petrolero estadounidense Harry Sargeant y ahora está controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt.

    “Venezuela cuenta con una gran abundancia de recursos naturales, gente trabajadora y un potencial sin explotar”, declaró Betancourt en un comunicado, confirmando el acuerdo. “Esta transacción liberará ese potencial para gran beneficio tanto de venezolanos como de estadounidenses”, añadió.

    La Casa Blanca ha declarado que la NABEP también ha concedido al Departamento de Estado norteamericano el derecho de tanteo para adquirir el 80% restante de su producción.

    Este acuerdo otorga a las empresas estadounidenses una posición estratégica en algunos de los yacimientos petrolíferos más importantes de Venezuela, desplazando los intereses chinos y rusos que durante mucho tiempo han desempeñado un papel fundamental en el sector energético del país. Además, le confiere a Washington un papel directo en la determinación de quién produce y vende el petróleo venezolano, en un intento de la administración Trump por reformar la industria petrolera del país y acercar sus vastas reservas a los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos.

    Proyectos operados por China

    De hecho, cinco de los 14 yacimientos han sido operados por empresas chinas bajo un modelo promovido por el entonces presidente Nicolás Maduro, mientras que uno fue operado previamente por una empresa rusa, según informaron las autoridades.

    Dos de los proyectos han sido operados por China Concord Resources, sancionada por Estados Unidos en 2019 por actividades relacionadas con Irán. Otro proyecto fue operado por Sinopec y otro por China National Petroleum Corporation, añadieron las autoridades.

    La Casa Blanca describió el acuerdo como parte del esfuerzo del presidente Donald Trump por reducir la influencia china y rusa en el sector energético de Venezuela y fortalecer el control estadounidense sobre el suministro de energía en el hemisferio occidental.

    “No solo estamos abriendo nuevas oportunidades para que el gobierno y los operadores estadounidenses se beneficien, sino que también estamos abriendo Estados Unidos como mercado para este petróleo que antes se enviaba a China”, declaró el funcionario.

    Tras la caída de Maduro, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, declaró que Washington no permitiría que “el hemisferio occidental se convirtiera en una base de operaciones para adversarios, competidores y rivales de Estados Unidos”.

    China se ha convertido en el principal destino de las exportaciones de petróleo de Venezuela, representando casi el 95% de los ingresos externos del país, apunta Euronews.

    Las empresas chinas se encuentran entre las pocas compañías extranjeras que continúan operando en Venezuela. China National Petroleum Corporation, de propiedad estatal, gestiona varias empresas conjuntas.

    Según el centro de estudios estadounidense American Enterprise Institute, entre 2016 y 2023 la inversión china en el sector petrolero venezolano alcanzó aproximadamente los 2.100 millones de dólares.

    El arresto de Maduro y la creciente inestabilidad política han incrementado la exposición de China. La deuda pendiente de Venezuela con Beijing supera los 10.000 millones de dólares, y su reembolso sigue siendo incierto.

    El petróleo venezolano representó alrededor del 4% del total de las importaciones chinas el año pasado. A pesar de la salida de Maduro, gran parte de la estructura administrativa del país permanece intacta, asegura el medio europeo.

    Más sobre:VenezuelaChinaEE.UU.TrumppetróleoDelcy RodríguezXi JinpingNABEPAlejandro BetancourtChina National Petroleum CorporationMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El sentido de ser universidad: exrectores debaten sobre IA, humanidades y el futuro de la educación superior

    Cabecillas de Dispensario Nacional y MA Botanics quedan en prisión preventiva tras dos semanas de formalización

    Reforma al mercado de capitales: cómo va a operar el fondo con garantía estatal para financiar créditos hipotecarios

    Trump afirma que el último ataque contra Irán fue “duro” y destruyó nuevos equipos militares

    Corte Suprema debuta con pleno para escuchar alegatos de jueces que arriesgan la expulsión por viajar con licencia

    Lanza internacional y con redes en la zona sur de la Región Metropolitana: el prontuario que arrastra el Indio Juan

    Lo más leído

    1.
    Subsecretaria de Diplomacia de EE.UU. dice que su visita al Foro de Madrid tiene como objetivo avanzar en “las prioridades estadounidenses para el hemisferio”

    Subsecretaria de Diplomacia de EE.UU. dice que su visita al Foro de Madrid tiene como objetivo avanzar en “las prioridades estadounidenses para el hemisferio”

    2.
    Escándalo por supuestos vínculos entre poderoso juez y banquero preso introduce más incertidumbre a campaña presidencial en Brasil

    Escándalo por supuestos vínculos entre poderoso juez y banquero preso introduce más incertidumbre a campaña presidencial en Brasil

    3.
    Uniforme escolar: en Francia, el discreto fin de un experimento que no convenció

    Uniforme escolar: en Francia, el discreto fin de un experimento que no convenció

    4.
    Diferencia entre Lula y Flávio Bolsonaro se reduce a un punto en eventual balotaje e irrumpe candidato apoyado por independientes

    Diferencia entre Lula y Flávio Bolsonaro se reduce a un punto en eventual balotaje e irrumpe candidato apoyado por independientes

    5.
    Investigan restos humanos hallados en 20 bolsas que podrían pertenecer a estudiantes de Ayotzinapa

    Investigan restos humanos hallados en 20 bolsas que podrían pertenecer a estudiantes de Ayotzinapa

    6.
    Vicepresidenta del Bank of America muere tras ser apuñalada en Times Square

    Vicepresidenta del Bank of America muere tras ser apuñalada en Times Square

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Anuncian nuevo Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cuándo será el evento?

    Anuncian nuevo Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cuándo será el evento?

    El sentido de ser universidad: exrectores debaten sobre IA, humanidades y el futuro de la educación superior
    Chile

    El sentido de ser universidad: exrectores debaten sobre IA, humanidades y el futuro de la educación superior

    Cabecillas de Dispensario Nacional y MA Botanics quedan en prisión preventiva tras dos semanas de formalización

    Corte Suprema debuta con pleno para escuchar alegatos de jueces que arriesgan la expulsión por viajar con licencia

    Reforma al mercado de capitales: cómo va a operar el fondo con garantía estatal para financiar créditos hipotecarios
    Negocios

    Reforma al mercado de capitales: cómo va a operar el fondo con garantía estatal para financiar créditos hipotecarios

    Permisos de edificación: tiempo de tramitación disminuye a la mitad en el primer semestre y aumentan las aprobaciones

    Despidos por necesidad de la empresa caen en el primer semestre por primera vez en 5 años, pero expertos llaman a la cautela

    Sentir una presencia, ver fantasmas o tener un déjà vu: qué reveló un estudio sobre estas experiencias “inquietantes”
    Tendencias

    Sentir una presencia, ver fantasmas o tener un déjà vu: qué reveló un estudio sobre estas experiencias “inquietantes”

    El consumidor chileno se digitaliza, pero no abandona lo tradicional: las nuevas tendencias que están cambiando la panadería

    En qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia hoy por el nuevo sistema frontal

    Coquimbo Unido se empieza a poner al día con una agónica victoria sobre Universidad de Concepción
    El Deportivo

    Coquimbo Unido se empieza a poner al día con una agónica victoria sobre Universidad de Concepción

    Chile XV se impone con claridad a Paraguay y definirá ante Argentina XV el título del Americas Rugby Championship

    “Cada acción tiene su consecuencia”: en la U celebran el castigo a Javier Correa

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion
    Tecnología

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    IFA 2026: Sonos presenta Beam Ultra, Ace Ultra y un nuevo sistema operativo

    5 juegos recomendados para gamers

    Documental de Pulp y Denominación de Origen se exhibirán en Mubi Fest 2026
    Cultura y entretención

    Documental de Pulp y Denominación de Origen se exhibirán en Mubi Fest 2026

    De casi no ver la luz a sorpresa de 2026: la trastienda de Coyote vs. Acme según sus creadores

    Como Bad Bunny y Karol G lograron imponerse en la demanda de derechos de autor del ritmo del reggaetón

    Trump afirma que el último ataque contra Irán fue “duro” y destruyó nuevos equipos militares
    Mundo

    Trump afirma que el último ataque contra Irán fue “duro” y destruyó nuevos equipos militares

    Escándalo por supuestos vínculos entre poderoso juez y banquero preso introduce más incertidumbre a campaña presidencial en Brasil

    Subsecretaria de Diplomacia de EE.UU. dice que su visita al Foro de Madrid tiene como objetivo avanzar en “las prioridades estadounidenses para el hemisferio”

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?
    Paula

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena