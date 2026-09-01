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    Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana y la zona central: esto es lo que dice el pronóstico

    Tras un día caluroso, un sistema frontal traerá lluvias y chubascos al centro-sur de Chile. Revisa las regiones afectadas y qué pasará en Santiago.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana y la zona central: esto es lo que dice el pronóstico

    El caótico pronóstico de esta semana se cumplirá: después de una jornada calurosa en la zona central, vuelve de repente la lluvia en algunos sectores, por un sistema frontal que comenzará a desplazarse desde el sur hacia el centro-sur del país.

    Este martes, se vivió una jornada mucho más cálida y primaveral, con temperaturas máximas sobre los 20 °C y hasta cercanas a los 25 °C y cielos parcialmente nublados, según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

    Sin embargo, todo cambiará por la noche, cuando este nuevo frente arribe a la zona: se cubrirá el cielo y dejará algo de precipitaciones, no tan importantes como en eventos pasados, pero lluvia al fin.

    Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana y la zona central: esto es lo que dice el pronóstico

    En qué regiones habrá lluvia por el sistema frontal

    Las regiones del centro-sur que tendrán lluvia durante este martes 1 y miércoles 2 serán Biobío y La Araucanía. En el resto de las regiones de la zona central y centro-sur, podrían registrarse chubascos aislados principalmente en la cordillera.

    Es decir, en las zonas cordilleranas de la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins también podrían sentirse los efectos de este frente. Por la noche, podrían incluso aparecer tormentas eléctricas.

    “La inestabilidad se descolgará por la cordillera de los Andes, donde no se puede descartar alguna tormenta eléctrica. En la tarde del miércoles alcanzará tanto este sector como la precordillera”, anticipó el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda.

    Pero puntualmente en Santiago, ese miércoles será un día cálido, con temperaturas sobre los 20 °C y poca probabilidad de precipitación. Esta solo aumenta en San José de Maipo.

    Después de este evento, distintos meteorólogos advierten que se asentará una estabilidad al menos hasta el fin de semana (y hasta nuevo aviso): en gran parte de las regiones de Chile no habría lluvia, y las temperaturas más primaverales también perdurarán.

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