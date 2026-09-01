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    Dictan veredicto condenatorio contra el exalcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, por cohecho en el caso LED

    La audiencia de lectura de sentencia será el próximo 11 de septiembre a las 13:15 horas. El exjefe comunal, que suspendió su militancia en la UDI, arriesga penas de hasta 10 años de reclusión e inhabilidad a perpetuidad para ejercer cargos públicos.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Dictan veredicto condenatorio contra el exalcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, por cohecho en el caso LED

    El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó este martes un veredicto condenatorio en contra del exalcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes (ex UDI), por el delito de cohecho por su participación en el llamado caso Luminarias LED.

    La investigación por parte del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de Ñuble, logró establecer que el exjefe comunal aceptó recibir dineros por parte del holding Itelecom, de tal forma de favorecer a la empresa en el proceso de licitación para el recambio de alumbrado público a tecnología LED.

    Según se detalló durante el juicio, Paredes llegó a comunicarse de manera telefónica con uno de los ejecutivos del grupo para conversar sobre las especificaciones de la futura licitación.

    “Para la decisión condenatoria, el Tribunal ha tomado en consideración la prueba rendida la que, apreciada libremente, se estimó de la entidad suficiente para derribar la presunción de inocencia del acusado, permitiendo establecer, más allá de toda duda razonable, con el estricto estándar probatorio consagrado por el artículo 297 del Código Procesal Penal, en primer lugar, la existencia y ocurrencia del referido ilícito”, detalla el acta de deliberación por parte del tribunal magallánico.

    La determinación del TOP de Punta Arenas fue unánime respecto a condenarlo por cohecho.

    Mientras tanto, también resolvió absolverlo del delito de violación de secreto por el cual también lo acusaba el Ministerio Público.

    La audiencia de lectura de sentencia será el próximo 11 de septiembre a las 13:15 horas.

    El otrora jefe comunal, que llegó a ser presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), arriesga una pena de 10 años de reclusión e inhabilidad a perpetuidad para ejercer cargos públicos, según la imputación por parte del Ministerio Público.

    Mientras tanto, la causa principal del caso Luminarias LED se encuentra todavía a la espera de fecha para el juicio oral. La investigación incluye a los municipios de Chillán, Negrete, Coyhaique y el Ministerio de Energía.

    Hasta el momento, de un total de 21 acusados, hay once condenados en procedimientos abreviados. Entre ellos, se incluye al holding Itelecom por su responsabilidad penal.

    Más sobre:Fernando ParedesPuerto NatalesCohechoCaso LEDCaso Luminarias

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