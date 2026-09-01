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    “No nos van a amedrentar”: fiscal Valencia confirma que hay persecutores con protección por amenazas y pide más recursos

    "Los fiscales van a seguir, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo en pos de la defensa del derecho, de la defensa de la democracia, de la protección de la ciudadanía", recalcó el líder del Ministerio Público.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Tras conocerse de un plan -encabezado por el delincuente conocido como Indio Juan- para atentar contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White, el fiscal nacional, Ángel Valencia, reveló que varios persecutores hoy se encuentran bajo protección policial y pidió los recursos necesarios en la próxima Ley de Presupuestos.

    En un punto de prensa en la sede del Congreso en Valparaíso, Valencia sostuvo que “cuando la policía, la Fiscalía, detectamos la existencia de una amenaza o de un riesgo, muchas veces mantenemos, tomamos las medidas necesarias, realizamos las acciones que la gravedad de los hechos amerita, pero tratamos de mantener discreción respecto de la promoción de esos actos por dos motivos. Primero, para no darle más realce al nombre de los delincuentes que cometen este tipo de actos. Y en segundo término, también para poder contribuir a que no haya más estrés ni más preocupación de que una situación como esta amerita”.

    Luego añadió: “Cada vez que haya una autoridad amenazada, cada vez que ha habido un fiscal respecto del cual se ha amenazado, ha existido una amenaza seria, respecto del cual hemos podido detectar la existencia de un plan para atentar en su contra, cada vez que ello ocurrió respecto a alguna autoridad, tanto las policías como el Ministerio Público hemos retomado las medidas para evitar que ello ocurra, para disponer su protección y con la misma intensidad, la misma preocupación”.

    Al ser consultado por el caso de fiscales que se encuentren con protección policial por amenazas, Valencia expuso que “sí, hay fiscales efectivamente hoy día con medidas de protección especiales, incluso que están acompañados con escoltas”.

    En esa línea, hizo un llamado a incrementar los dineros para ese ítem. “Me permito recordarles que han habido incluso atentados en contra de la vida de fiscales que han justificado condenas en contra de sus autores en el pasado. Hoy día el Ministerio Público tiene un Departamento de Seguridad que es interno, que está ubicado en la Fiscalía Nacional, tenemos protocolos especiales de seguridad, tenemos algunos fondos destinados a la protección de fiscales, estimamos que no son todos los fondos que necesitamos, esperamos que en la próxima Ley de Presupuestos esos fondos aumenten”.

    No obstante, finalmente manifestó que “es importante que la ciudadanía tenga presente que no nos van a amedrentar, no nos van a amilanar, los fiscales van a seguir, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo en pos de la defensa del derecho, de la defensa de la democracia, de la protección de la ciudadanía y no habrá amenaza que nos haga retroceder de eso”.

    Más sobre:Fiscal nacionalAmenazasÁngel Valencia

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