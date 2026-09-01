Sarmiento, Sotomayor y León y Cociña: la robusta grilla chilena del Festival de Cine de Valdivia 2026

Una robusta selección de películas chilenas se proyectarán en la 33° edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia). El certamen –de acuerdo con información compartida a Culto– acogerá los nuevos trabajos de Valeria Sarmiento, Cristián Sánchez, Dominga Sotomayor, Sergio Castro San Martín, Cristóbal Valenzuela Berríos y de la dupla conformada por Cristóbal León y Joaquín Cociña.

Además, en la competencia Selección Oficial Largometraje estarán las nuevas cintas de Nicolás Guzmán, René Ballesteros y Nicole Costa, y el debut de Alba Gaviraghi, quien también dirá presente con su primer cortometraje como directora.

Pepe Guzman

Es decir, algunos de los principales nombres del cine local –actual y de los últimos años– estarán en la edición que se celebrará entre el 12 y el 18 de octubre, conjugándose veteranía y juventud y autorías de distinta estirpe.

Estrenada en el Festival de Karlovy Vary, Detrás de la lluvia es la película final de Valeria Sarmiento. La directora de Secretos (2008) y El cuaderno negro (2018) narra la historia de Sofía (Paula Prado), una profesora acaba de concluir sus estudios de psicología en Valparaíso y regresa a Valdivia, su ciudad natal, en un momento en que ocurre un caso de violación y asesinato de una niña.

Filmado en blanco y negro, es un homenaje a los recuerdos e influencias literarias que poblaron la infancia de la cineasta en Valparaíso.

En medio del momento más prolífico de su carrera (en 2025 lanzó Limpia, otra adaptación literaria), Dominga Sotomayor llega con La perra, que se basa en la novela homónima de la escritora colombiana Pilar Quintana. Ambientada en una apartada isla del sur de Chile, narra la historia de Silvia (Manuela Oyarzún), una mujer cuyo anhelo de maternidad se despierta tras adoptar a un cachorro abandonado. El filme debutó en la Quincena de Cineastas del Festival de Cannes, donde obtuvo la Palm Dog, premio que distingue a la mejor interpretación canina del certamen.

FICValdivia también contará con las dos producciones chilenas que estuvieron en la edición más reciente del Festival de Locarno. Princesa burro es una nueva demostración de la inventiva y arrojo de Cristóbal León y Joaquín Cociña, la dupla detrás de La casa lobo (2018) y Los hiperbóreos (2024). Inspirada libremente en Piel de asno, del francés Charles Perrault, gira en torno a una princesa que atraviesa diferentes multiversos después de que su padre le prohíbe su amor con un joven proveniente de otra tierra.

La fuente de inspiración de Il cileno es la realidad. Dirigida por Sergio Castro San Martín, la cinta tiene como protagonista a Aldo (Camilo Arancibia), un joven militante experto en la fabricación de explosivos que sale al exilio tras el golpe de Estado y recibe una propuesta irrechazable de una doctora envuelta en grupos anárquicos. En el marco de su estreno en Locarno, la crítica independiente suiza reconoció con el Boccalino d’Oro a Arancibia.

Tras su debut en el Festival de Guadalajara –y en la previa a su lanzamiento comercial en Chile, programado para el 5 de noviembre–, el documental Cocaína negra tendrá sus primeras funciones en nuestro país en Valdivia. Cristóbal Valenzuela Berríos, quien triunfó con Robar a Rodin (2017) y Isla Alien (2023), disecciona la figura del bioquímico de la DINA Eugenio Berríos a través del hallazgo de una serie de cintas de audio grabadas por él mismo.

El Festival Internacional de Cine de Valdivia también contará con La tierra invisible, de Cristián Sánchez, un nombre habitual del certamen que se celebra en la Región de Los Ríos. Tan sólo un año después de la proyección de El santo oficio (2026), ahora presenta un filme que entrelaza las relaciones entre vivos y muertos, con la cosmogonía Mapuche como punto de unión.

Tal como es habitual, los títulos que conforman la Selección Oficial Largometraje tendrán su estreno mundial en el encuentro valdiviano. Nicolás Guzmán irrumpirá con Lo que nos une, sobre el revuelo que produce el secuestro de un niño de 11 años por parte de su tía, y Alba Gaviraghi llegará con Hijas únikas, película sobre una adolescente que busca a su padre para que la autorice a viajar a Argentina en su gira de estudios mientras –de fondo– se desarrolla la Revolución Pingüina. La misma Gaviraghi estará en la competencia de cortos con Una fortaleza, cinta de 14 minutos que fue seleccionada en la sección Orizzonti del Festival de Venecia, que comienza esta semana.

En tanto, en el campo documental se exhibirá No money no Honey, largometraje de Nicole Costa sobre una trabajadora sexual argentina que se instaló en Miami a fines de los 90 y que actualmente busca vincularse con la comunidad trans de Nueva York. Y René Ballesteros mostrará Los niños sin tierra, acerca de dos adultos en Francia y Suecia que, por un hecho azaroso, inician la búsqueda de sus madres biológicas, ambas mujeres chilenas víctimas de adopciones ilegales.

El anuncio será parte –esta noche– de la inauguración de FICValdivia en Santiago 2026, una muestra de cine que tendrá lugar entre los días 2 y 5 de septiembre en la Sala K de la Universidad Mayor. La instancia reunirá diez filmes destacados de la programación de 2025, incluyendo Wind, talk to me, de Stefan Djordjevic, ganadoro del Premio a Mejor Largometraje.

A continuación revisa todos los títulos chilenos de la programación:

*Competencias

Selección Oficial Largometraje – Estrenos Cine Chileno

Lo que nos une, de Nicolás Guzmán. Chile. 2026. 72 minutos.

Los niños sin tierra, de René Ballesteros. Francia, Chile. 2026. 97 minutos.

No Money No Honey, de Nicole Costa. Estados Unidos, Chile. 84 minutos.

Hijas únikas, de Alba Gaviraghi. Chile, México, Alemania, Argentina. 2026. 90 minutos.

Selección Oficial Cortometraje de Latinoamérica y el Caribe - Estrenos Cine Chileno

Día de sacrificio, de Benjamín Leiter y Carolina Gutiérrez. Chile. 2026. 20 minutos.

Partículas inconmensurables, de Francisco Rojas. Chile. 2026. 10 minutos.

Toda la quietud posible, de Manuel Vlastelica. Chile. 2026. 18 minutos.

Una fortaleza, de Alba Gaviraghi. Chile. 2026. 14 minutos.

Selección Oficial Cortometraje Infantil de Latinoamérica y el Caribe - Estrenos Cine Chileno

¿A dónde se fue el jambato?, de Antonia Pérez Wagner. Chile, Reino Unido. 2025. 3 minutos.

Selección Oficial Cortometraje Chileno de Estudiantes de Cine y Audiovisual

Caerá el Morro y marcharán sus hijos, de Oscar Marín Sepúlveda. Chile. 2026. 13 minutos.

Casa propia, de Alejandra Bravo, Conam Calderón, María José Rojas. Chile. 2026. 14 minutos.

Cómo cortarse el pelo, de Sonio Leonelli. Chile. 2026. 10 minutos.

Donde anida la lluvia, de Ignacio Durán Vidal. Chile. 2026. 20 minutos.

Mañana vendrá el silencio, de Matía Lorenzo. Chile. 2026. 17 minutos.

*Gala Chilena

Cocaína negra, Cristóbal Valenzuela Berríos. Chile, Uruguay. 2026. 84 minutos.

Detrás de la lluvia, de Valeria Sarmiento. Chile. 2026. 97 minutos.

Il cileno, de Sergio Castro San Martín. Chile, Italia, Suiza. 2026. 99 minutos.

La perra, de Dominga Sotomayor. Chile, Brasil. 2026. 112 minutos.

La tierra invisible, de Cristián Sánchez. Chile. 2026. 70 minutos.

Princesa burro, de Cristóbal León y Joaquín Cociña. Chile, Francia, Países Bajos, Uruguay, Alemania. 2026. 90 minutos.

*Muestra de Cine Contemporáneo

Nuevos Caminos - Estreno Cine Chile

Pleurotus, de Macarena Ortiz. México, Chile. 2026. 8 minutos.

Un film apacheta, de Roberto Collío, Chile. 2026. 40 minutos.

Animamundi

Ánima del amanecer, de María Ignacia Hargreaves y Guillermo Arias Chile. 2026. 13 minutos.

Gacela Gazette, de Simón Bucher, Cote Ramírez. Chile. 2026. 5 minutos.

La baraja de Myriam, de Cristina Hadwa. Chile. 2026. 15 minutos.

Noize, Javier Rodríguez Pino. Chile. 2026. 10 minutos.

Muestra de Cine Chileno

Ventana de Cine Austral

Receta para un desastre, el caso queque, de Mai Pazkal González Castro. Chile. 2026. 13 minutos.

Una orilla para jugar, de Israel Salinas. Chile. 2026. 30 minutos.

Las piedras que se esconden en el río, de Violeta Bernal A. Chile. 2026. 18 minutos.

Garantía de por vida, de Daniel Lobos. Chile. 2026. 13 minutos.

Inercia, de Francisca Beas Miranda. Chile. 2025. 10 minutos.

Muestra Cortometrajes Para Familias

Pásate una Película

Inflorescencia, de Santiago Feliú Zalaquett. Chile. 2026. 4 minutos.

*Nuevas Narrativas

Cine Expandido

NEORE(AI)LISMO, de Fernando Valenzuela Quinteros. Chile. 2026. 37 minutos.

Chicas terremoto: no movemos la tierra pero la cambiamos, de Mariana Carrasco y Javiera Luna. Chile.

Un lugar aparte. Memoria cinéfila de Germán Arestizábal. Chile. 2026.