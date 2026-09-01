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    Un ex Real Madrid y Arsenal: el Betis de Manuel Pellegrini firma el retorno de un consagrado

    El mediocampista Dani Ceballos llega a reforzar el elenco del Ingeniero para una campaña en la que volverán a jugar la Champions League. Con 30 años, arriba como agente libre.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Dani Ceballos en Instagram

    “Pienso que hasta el último momento uno tiene la ilusión de contar con un plantel competitivo”, declaraba Manuel Pellegrini hace unos días luego del sorteo de la Champions League. El Ingeniero durante todas estas semanas se encargó de dejar en claro a través de los medios de comunicación que quería potenciar su plantilla y que no deseaba salidas de último momento. Y la directiva de Betis reaccionó a la presión del chileno, porque este martes, a horas de que cierre el libro de pases en Europa, concretaron el fichaje del mediocampista español Dani Ceballos.

    El último refuerzo del conjunto sevillano no es menor, puesto que abandonó a los béticos en el verano europeo de 2017 comprado nada menos que por Real Madrid por más de 16 millones de euros. Disputó en total siete temporadas en el Santiago Bernabéu y dos en Arsenal (entre 2019 y 2021).

    Foto: Dani Ceballos en Instagram

    Sin embargo, hace unos meses desde el elenco de la capital española anunciaron la recisión de su contrato, a falta de un año del término del vínculo. Así, Ceballos llega al equipo de Pellegrini como agente libre. Los medios de comunicación españoles no entregan el monto que ganará mensual el mediocampista español, en un elenco que está comprometido con el límite salarial.

    Sobre este tema, en las últimas horas se concretó la salida de Pablo García, traspasado por 5,5 millones de euros al Racing de Santander por el 50% de pase. Sin embargo, no se produjeron los traspasos de Nelson Deossa, Álvaro Fidalgo e Iker Losada, quienes eran seguidos por otros clubes, algo que habría ayudado a no estar tan cerca del margen salarial.

    Los números de Ceballos

    Hace nueve años Dani Ceballos era presentado en Real Madrid. Pese a que en la mitad de la cancha del elenco Merengue nunca pudo sacar de la titularidad a nombres como Luka Modrić, Toni Kroos o Federico Valverde, se las arregló para formar parte de campañas históricas. Cosechó dos Ligas, una Copa del Rey, dos Supercopas de Europa, una Intercontinental, tres Mundiales de Clubes y tres Supercopas de España. Registró 215 partidos. En tanto, en Arsenal jugó 77 duelos y levantó una Community Shield.

    Hoy vuelve a Betis para ponerse bajo las órdenes de Manuel Pellegrini en una campaña histórica, en la que el club disputará la Champions League tras 21 años.

    Más sobre:FútbolDani CeballosManuel PellegriniReal BetisBetis

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