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    El Toro supera a Harry Kane y embiste a la historia: la producción goleadora que encumbra a Fernando Zampedri en el mundo

    Frente a O'Higgins, el chajariense anotó su sexto doblete en la temporada y se encamina al título de heptagoleador, con el que, a estas alturas, eleva su propia vara. El transandino, además, se mete en la pelea por el cetro de goleador del mundo.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Fernando Zampedri celebra uno de sus goles ante O'Higgins (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Por la naturalidad y frecuencia con la que lo consigue, para Fernando Zampedri marcar dobletes parece un trámite. El Toro lleva seis en la actual temporada. Los logró en la Supercopa, en las semifinales frente a Huachipato, y repitió la rutina ante Cobresal, Coquimbo, Ñublense, Palestino y, este lunes, frente a O’Higgins. Ante Universidad de Concepción, en la última fecha de la primera rueda, elevó la apuesta y convirtió un triplete.

    El transandino acumula 22 goles en el actual Liga de Primera. El registro le permite superar el gol por partido, con un mérito adicional: se perdió el choque frente Huachipato, el último día de mayo. En esa jornada, Daniel Garnero optó por concederle descanso. La UC logró soslayar su ausencia: se impuso a los acereros por 0-3, con anotaciones de Clemente Montes, Justo Gianni y Diego Corral.

    El Toro supera a Harry Kane y embiste hacia la historia: la notable producción que encumbra a Fernando Zampedri en el mundo

    El goleador cruzado, a estas alturas, lucha contra sí mismo. Con un gol más, superará su propio registro de goles por temporada: los 23 que consiguió en los 32 encuentros que contempló la temporada 2021. Si consigue terminar la temporada como el máximo artillero de la temporada, lo habrá conseguido por séptima vez consecutiva. Es decir, se transformará en un inédito heptagoleador de los torneos nacionales. Por el momento, goza de una tranquilizadora ventaja. Su perseguidor en esa clasificación es Javier Correa. El goleador de Colo Colo, quien se perdió tres partidos del torneo por sus dichos contra Nicolás Gamboa y arriesga otro par por el obsceno gesto que realizó en la celebración del triunfo albo en el Superclásico, se las ha arreglado para mantener la contundencia y marcar 12 tantos.

    Fernando Zampedri, en el duelo entre la UC y O'Higgins (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    No es la única motivación. Considerados los 38 encuentros que ha disputado en la actual temporada, lo que incluye los duelos por la Liga de Primera, la Copa de la Liga y la Copa Libertadores, el atacante nacionalizado chileno ha marcado 32 goles. Ese registro lo eleva a una estatura mundial: figura como el segundo artillero del año a nivel mundial, detrás del croata Dion Beljo, quien ha aportado 35 tantos en la campaña del Dinamo Zagreb e igualado con el británico Ivan Toney, quien milita en el Al Ahly, de Arabia Saudita, quien registra los mismos goles, aunque en menos encuentros (31 contra los 38 del cruzado).

    Lo más llamativo en esa estadística es quien aparece detrás del atacante estudiantil. Nada menos que Harry Kane, la referencia ofensiva del Bayern Múnich y la selección inglesa. El británico acumula 28 tantos en 31 partidos.

    Un dominio incontrarrestable

    Zampedri merece ser distinguido como un goleador de época. Al menos a nivel local. En el último tiempo, solo Esteban Paredes se le acerca en términos de supremacía respecto de la producción ofensiva. El exdelantero albo encabezó en cuatro oportunidades el registro de los goleadores, aunque no en forma consecutiva: en el Clausura 2014, el Apertura del mismo año, el Clausura 2015 y en la temporada 2018.

    Después, habría que sumar estadísticas en años calendarios (en épocas en que la temporada se dividió en dos torneos), con los torneos ya terminados, para encontrar producciones parecidas o mejores que las del atacante estudiantil. Recién ahí, los 28 tantos que marcó el Tanque en ambos torneos de 2014 lo sitúan sobre el transandino.

    En la UC aparece Nicolás Castillo, quien en la temporada 2016, que marcó el fin de la sequía de títulos y una seguidilla de segundos puestos, anotó 24 goles.

    Igualmente, el transandino está lejos de las producciones más generosas que recuerda el fútbol nacional en este acápite. En 1999, por ejemplo, Mario Núñez celebró 34 goles con la camiseta de O’Higggins. Tres años antes, Mario Véner había marcado 30 veces para Santiago Wanderers.

    Patricio Galaz, goleador del mundo en 2004.

    En una categoría aparte figuran Patricio Galaz y Luis Hernán Álvarez. El exdelantero de Cobreloa detenta el título de goleador mundial de Primera División según la IFFHS, por los 42 goles que aportó en la campaña de Cobreloa, en 2004. Eso sí, la salvedad es que el calendario estaba partido en dos: el Apertura, en el que marcó 23, y Clausura, en el que consiguió los restantes 19. Se jugaba con playoffs, lo que entregaba más partidos por disputar.

    Álvarez, por su parte, mantiene un rótulo indiscutido: en 1963 marcó 37 tantos, lo que lo transformó en el máximo artillero de un torneo largo. Ese año, Colo Colo alcanzó una estratosférica producción en el arco rival. Los albos, que se quedaron con el título en esa temporada, anotaron 103 goles.

    Más sobre:Fernando ZampedriLa Tercera PMZampedriUniversidad CatólicaUCFútbolFútbol Nacional

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