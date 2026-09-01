SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué edad tienen los jugadores que gastan más en videojuegos, según un estudio

    Los jugadores son cada vez más diversos en sus preferencias, hábitos de consumo y nivel de involucramiento, mientras un nicho reducido concentra gran parte del tiempo de juego y del gasto.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Qué edad tienen los jugadores que gastan más en videojuegos, según un estudio. Foto: Pexels

    La idea de que existe un “gamer promedio” parece quedar cada vez más lejos de una industria donde los jugadores son más diversos entre sí y tienen preferencias muy distintas.

    Esa es una de las principales conclusiones del Gaming Report 2026 de Bain & Company, elaborado a partir de una encuesta global a más de 5.300 jugadores y del análisis de 100 títulos lanzados desde 2023.

    Qué edad tienen los jugadores que gastan más en videojuegos, según un estudio

    El estudio muestra que tanto el tiempo de juego como el gasto están concentrados en determinados perfiles de jugadores.

    El 20% que más juega representa casi el 60% del tiempo total de juego.

    Asimismo, el 20% que más gasta concentra cerca de tres cuartas partes del gasto total.

    ¿Quiénes son los que gastan más?

    La edad aparece como uno de los factores asociados al nivel de gasto.

    Según la encuesta, aproximadamente el 86% de los adolescentes (13-17 años) gasta dinero en actividades relacionadas con los videojuegos durante un mes típico.

    La proporción disminuye a poco más de la mitad entre quienes tienen entre 50 y 69 años, a 36% entre los jugadores de 60 a 69 años y a 27% entre los de 70 a 79 años.

    Qué edad tienen los jugadores que gastan más en videojuegos, según un estudio. Foto: Bain & Company

    La edad no es la única explicación

    Para Luis Díez, socio y líder de la práctica de Enterprise Technology de Bain & Company en América del Sur, estos resultados no significan que la edad sea la causa directa de un mayor gasto.

    El estudio muestra que el gasto se concentra en función de ciertos comportamientos, y esos comportamientos están especialmente presentes entre los jugadores jóvenes. La edad es un buen indicador, pero no la causa”, explica.

    Entre esos comportamientos destaca la creación de contenido, por ejemplo.

    De acuerdo con el informe, los jugadores que crean contenido sobre videojuegos para uso público tienen el doble de probabilidades de gastar dinero.

    Díez plantea que los jugadores jóvenes también están más familiarizados con modelos de monetización continua, como los juegos gratuitos con compras dentro del juego, las suscripciones y los pases de temporada.

    “Gastar de forma recurrente y en importes pequeños es su norma, no una barrera”, señala.

    Los adolescentes buscan experiencias diferentes

    Las diferencias entre grupos de edad también aparecen en las preferencias sobre qué tipo de videojuegos jugar.

    El informe señala que, al preguntar a los jugadores por la experiencia que más desean, las respuestas se dividieron en cinco categorías y ninguna superó el 26% de las preferencias.

    Una de las mayores diferencias se observa en los mundos abiertos creados por usuarios.

    Cerca de un tercio de los jóvenes de entre 13 y 17 años muestra interés por este tipo de experiencias, porcentaje que cae al 15% o menos entre los jugadores de 50 años o más.

    Para el estudio, esta fragmentación refleja una transformación de la industria, donde los jugadores tienen cada vez más opciones y las preferencias son más diversas.

    Qué edad tienen los jugadores que gastan más en videojuegos, según un estudio

    Ya no existe un “gamer promedio”

    La expansión de las tiendas digitales, los juegos como servicio y las plataformas de contenido generado por usuarios han multiplicado las alternativas disponibles.

    Según el informe, tres de cada cuatro jugadores buscan activamente su próximo videojuego.

    En este escenario, Bain & Company plantea que intentar desarrollar un juego pensado para todos puede convertirse en una apuesta arriesgada.

    “En 2026 ya no existe el ‘gamer promedio’”, resume Díez. La industria, plantea, debería enfocarse menos en “los jóvenes” como grupo demográfico y más en identificar los comportamientos asociados a un mayor involucramiento y creación de contenido.

    El informe resume esta nueva lógica de mercado: “Los próximos líderes del mercado no necesariamente ganarán a la mayor cantidad de jugadores. Ganarán a los jugadores adecuados”.

    Lee también:

    Más sobre:VideojuegosGastoConsolasPCPlaystationNintendoXboxAdolescentesJóvenesTendencias de consumoConsumoEstudioEncuestaTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La última obsesión de O’Higgins: cómo Chile se apoderó del Estrecho de Magallanes con una pequeña goleta

    Mejora la calidad del aire en Santiago: ciudad registra su tercer mejor invierno desde que existe el Plan de Descontaminación

    Cuestionado expresidente del Banco Master habría pedido a juez de la Corte Suprema de Brasil que frenara investigaciones en su contra

    Volatilidad: petróleo modera avances tras superar los US$ 96 luego de los nuevos ataques de EE.UU. a Irán

    Aumentan a más de 1.100 los muertos por las inundaciones en Nepal, con más de 3.900 desaparecidos

    La Guardia Revolucionaria de Irán afirma que dos buques fueron alcanzados por minas en el estrecho de Ormuz

    Lo más leído

    1.
    10 regiones de Chile tendrán lluvia sobre lo normal en Fiestas Patrias, según expertos

    10 regiones de Chile tendrán lluvia sobre lo normal en Fiestas Patrias, según expertos

    2.
    Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana y la zona central: esto es lo que dice el pronóstico

    Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana y la zona central: esto es lo que dice el pronóstico

    3.
    5 beneficios del té para la salud, según investigaciones científicas

    5 beneficios del té para la salud, según investigaciones científicas

    4.
    Cuál es el gran beneficio de estar soltero, según un reciente estudio

    Cuál es el gran beneficio de estar soltero, según un reciente estudio

    5.
    Solo 10 minutos de este ejercicio pueden beneficiar a tu cerebro y hacerte sentir con más ánimo, según un estudio

    Solo 10 minutos de este ejercicio pueden beneficiar a tu cerebro y hacerte sentir con más ánimo, según un estudio

    6.
    Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia

    Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este miércoles 2 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 2 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, miércoles 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    Mejora la calidad del aire en Santiago: ciudad registra su tercer mejor invierno desde que existe el Plan de Descontaminación
    Chile

    Mejora la calidad del aire en Santiago: ciudad registra su tercer mejor invierno desde que existe el Plan de Descontaminación

    Así funciona la red de Metro este miércoles 2 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, miércoles 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Volatilidad: petróleo modera avances tras superar los US$ 96 luego de los nuevos ataques de EE.UU. a Irán
    Negocios

    Volatilidad: petróleo modera avances tras superar los US$ 96 luego de los nuevos ataques de EE.UU. a Irán

    Contribuyentes han presentado casi 1.600 reclamos entre 2022 y 2025 por reavalúos fiscales

    Tras Imacec de -1,5% en julio el tercer trimestre podría volver a ser negativo y expectativas para 2026 se ajustan bajo 1%

    10 regiones de Chile tendrán lluvia sobre lo normal en Fiestas Patrias, según expertos
    Tendencias

    10 regiones de Chile tendrán lluvia sobre lo normal en Fiestas Patrias, según expertos

    5 beneficios del té para la salud, según investigaciones científicas

    Cuál es el gran beneficio de estar soltero, según un reciente estudio

    Presidente de Crystal Palace se rinde ante Darío Osorio: “Es un jugador con un enorme potencial”
    El Deportivo

    Presidente de Crystal Palace se rinde ante Darío Osorio: “Es un jugador con un enorme potencial”

    Scottie Scheffler supera récord de ganancias en el golf de Tiger Woods y el puesto histórico que ocupa Joaquín Niemann

    Mourinho, el estandarte de los cambios en las bancas para la temporada 2026-2027 en Europa

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion
    Tecnología

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    IFA 2026: Sonos presenta Beam Ultra, Ace Ultra y un nuevo sistema operativo

    5 juegos recomendados para gamers

    La última obsesión de O’Higgins: cómo Chile se apoderó del Estrecho de Magallanes con una pequeña goleta
    Cultura y entretención

    La última obsesión de O’Higgins: cómo Chile se apoderó del Estrecho de Magallanes con una pequeña goleta

    Camiroaga rock: cuando los caminos del animador se cruzaron con los íconos de la música chilena

    Sarmiento, Sotomayor y León y Cociña: la robusta grilla chilena del Festival de Cine de Valdivia 2026

    Cuestionado expresidente del Banco Master habría pedido a juez de la Corte Suprema de Brasil que frenara investigaciones en su contra
    Mundo

    Cuestionado expresidente del Banco Master habría pedido a juez de la Corte Suprema de Brasil que frenara investigaciones en su contra

    Aumentan a más de 1.100 los muertos por las inundaciones en Nepal, con más de 3.900 desaparecidos

    La Guardia Revolucionaria de Irán afirma que dos buques fueron alcanzados por minas en el estrecho de Ormuz

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena
    Paula

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”