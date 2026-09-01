Declaran culpable a “Keffe D” por el asesinato de Tupac Shakur casi 30 años después del crimen

Un jurado de Las Vegas declaró culpable este lunes a Duane “Keffe D” Davis, de 63 años, por el asesinato en primer grado del rapero estadounidense Tupac Shakur, en una decisión que representa la primera condena judicial vinculada directamente con uno de los homicidios más conocidos y prolongadamente investigados de la historia de la música.

Según consigna el portal TMZ, Davis fue declarado culpable de asesinato con el uso de un arma mortal, con la intención de promover, favorecer o asistir a una organización criminal. De acuerdo con la información entregada durante el juicio, ahora enfrenta una posible pena máxima de cadena perpetua.

El acusado ya había manifestado ante el tribunal su intención de apelar en caso de ser declarado culpable.

La resolución fue dictada casi 30 años después del tiroteo ocurrido la noche del 7 de septiembre de 1996, cuando Shakur viajaba en un BMW por Las Vegas y fue atacado desde otro vehículo. El músico recibió varios disparos y murió seis días después, el 13 de septiembre, a los 25 años.

Un jurado de Las Vegas declaró culpable este lunes a Duane “Keffe D” Davis, por el asesinato de Tupac Shakur,

La fiscalía no lo acusó de disparar

Uno de los elementos centrales del proceso fue que los fiscales no sostuvieron que Davis hubiera apretado el gatillo. Su argumento fue que desempeñó un papel de liderazgo en el ataque y que actuó como el denominado “shot caller”, es decir, quien habría dado las instrucciones y proporcionado el arma utilizada en el homicidio.

El ente persecutor planteó que el ataque fue una represalia por una pelea ocurrida horas antes en Las Vegas, en la que Tupac y miembros de su entorno se enfrentaron con Orlando “Baby Lane” Anderson, sobrino de Davis.

Según la acusación, después de ese enfrentamiento Davis habría organizado la respuesta y entregado el arma al autor de los disparos, quien los fiscales consideran que pudo haber sido Anderson u otro hombre que viajaba en el asiento trasero del vehículo.

Anderson, quien negó durante su vida haber participado en el asesinato, murió en 1998 sin haber sido acusado formalmente por la muerte de Shakur.

Las propias declaraciones de Davis

Durante el juicio, los fiscales recurrieron especialmente a declaraciones realizadas por Davis a lo largo de los años.

Entre los antecedentes presentados ante los jurados estuvo una entrevista policial de 2008, en la que Davis afirmó que había entregado un arma a su sobrino y señaló que este había sido quien efectuó los disparos mortales.

La fiscalía también utilizó -según consigna TMZ- pasajes de las memorias de Davis y otras declaraciones públicas en las que describió su participación y los acontecimientos que rodearon el ataque.

La defensa, en cambio, cuestionó la credibilidad de esas afirmaciones. Los abogados de Davis sostuvieron que sus relatos eran exageraciones y “cuentos” destinados a construir una imagen de relevancia dentro del mundo criminal.

Durante sus argumentos, la defensa sostuvo que Davis estaba “lleno de mierda” y planteó que, precisamente por la falta de pruebas suficientes, durante décadas no había sido acusado formalmente por el crimen.

No obstante, el acusado no declaró durante el juicio.

Un juicio con más testigos de la fiscalía

El proceso judicial incluyó el testimonio de aproximadamente dos docenas de testigos presentados por la fiscalía, mientras que la defensa llamó solo a tres.

La evidencia presentada buscó reconstruir la cadena de acontecimientos ocurrida durante la noche del ataque, el enfrentamiento previo entre los grupos y el supuesto papel desempeñado posteriormente por Davis.

La investigación permaneció durante años sin acusados ni condenas. El caso dio un giro en 2023, cuando Davis fue detenido y acusado formalmente de assinato.

La sentencia contra Davis será determinada posteriormente por el tribunal. El acusado, por su parte, ha anticipado que recurrirá el veredicto de culpabilidad.