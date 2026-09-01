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    Trump promete atacar duramente a Irán tras las primeras agresiones en un mes

    El mandatario estadounidense le dijo al canal Fox News que Estados Unidos responderá al ataque de la República Islámica contra bases militares estadounidenses en Jordania. “Vamos a golpearlos con fuerza”, sostuvo.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Facebook @DonaldTrump

    El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió el lunes nuevos ataques contra Irán tras las primeras ofensivas de represalia en un mes, mientras un conflicto que últimamente se había convertido en un enfrentamiento económico amenazaba con escalar nuevamente a combates abiertos.

    El mandatario le dijo al corresponsal jefe de asuntos exteriores de Fox News, Trey Yingst, que Estados Unidos responderá al ataque de Irán contra bases militares estadounidenses en Jordania.

    “Vamos a golpearlos con fuerza”, citó a Trump un periodista de Fox News. “Habrá una respuesta”, añadió, después de que el ejército jordano confirmara haber interceptado ocho misiles a primera hora de la mañana.

    En respuesta al ataque estadounidense contra la isla de Larak a última hora del domingo, la Guardia Revolucionaria Islámica “atacó con misiles balísticos la infraestructura técnica, las instalaciones de mantenimiento y las posiciones de aviones de combate enemigos en las bases aéreas King Hussein y al-Azraq, operadas por Estados Unidos en Jordania”, causando “graves daños”, según la televisión estatal.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @WhiteHouse en X.

    Tres personas murieron en el ataque estadounidense, según informó la agencia de noticias Tasnim. El medio estatal Nournews indicó que dos de las víctimas fueron identificadas como miembros de la Armada de la Guardia Revolucionaria.

    Una fuente iraní de alto rango, en declaraciones a Reuters, describió las hostilidades nocturnas entre Estados Unidos e Irán, las primeras desde finales de julio, como una “confrontación limitada y contenida”, pero añadió que Teherán daría una dura respuesta si volviera a ser atacado.

    Trump también afirmó que las defensas aéreas estadounidenses habían derribado todos los misiles iraníes que podrían haber causado algún daño y que las nuevas y duras sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán estaban teniendo un gran impacto, según informó Fox News.

    Washington ha intensificado recientemente sus esfuerzos para castigar a Teherán y a sus socios comerciales con costosas sanciones secundarias, en un momento de estancamiento diplomático seis meses después del inicio de una guerra que comenzó con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

    El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, haciéndose eco de las palabras de Trump, dijo el lunes que la reanudación de los intercambios de disparos demostraba que Irán estaba “reaccionando con violencia” ahora porque las nuevas sanciones estaban teniendo un fuerte impacto en su ya maltrecha economía.

    “Se lo están tomando muy en serio... están conmocionados por el estado de su economía”, declaró Bessent a los periodistas en una reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 en Carolina del Norte. “Creo que están reaccionando con fuerza porque están sufriendo pérdidas económicas”.

    Bessent declaró a Reuters el domingo que probablemente se anunciarían nuevas sanciones secundarias semanalmente en un esfuerzo por presionar a Irán, centrándose inicialmente en los bancos.

    Por otro lado, el vicepresidente JD Vance indicó que Trump envió un mensaje a Irán con su publicación en las redes sociales sobre la isla de Kharg.

    “Al presidente le gusta variar un poco en las redes sociales. Él sería el primero en decir que no hace anuncios sobre acciones militares en las redes sociales, pero creo que está enviando un mensaje a los iraníes”, dijo Vance cuando se le preguntó sobre la publicación de Trump.

    La breve publicación de Trump en las redes sociales el domingo estuvo acompañada de un videoclip generado por inteligencia artificial que mostraba ataques falsos del ejército estadounidense.

    Un funcionario estadounidense declaró el lunes que el ejército no había atacado la isla de Kharg en los bombardeos nocturnos. Un funcionario iraní calificó la publicación de Trump de “ridícula”.

    En medio de ese contexto, varios líderes militares estadounidenses han advertido al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que prolongar las operaciones a gran escala contra Irán es insostenible y corre el riesgo de debilitar su capacidad para hacer frente a amenazas en otros lugares, incluido el territorio estadounidense.

    Así lo dieron a conocer fuentes cercanas que hablaron con el diairo The Washington Post y señalaron que las advertencias -detalladas para Hegseth por los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como por los comandantes de cuatro estrellas que supervisan las operaciones estadounidenses en Europa, Asia y Latinoamérica- aparecen en la edición del 14 de agosto del Libro de Órdenes del Secretario de Defensa (SDOB). Estas fuentes describieron la evaluación al Washington Post bajo condición de anonimato, dado que el documento es clasificado.

    El SDOB, que se publica generalmente dos veces al mes, detalla la disponibilidad mundial de buques de guerra, aeronaves, personal y sistemas de armas de Estados Unidos. Refleja las prioridades del presidente para las fuerzas armadas, que son ejecutadas por el secretario de Defensa, e incluye las opiniones de los generales y almirantes de mayor rango del ejército, que sirven de base para las directivas que emite el Pentágono.

    Según fuentes familiarizadas con el documento, el libro de órdenes del 14 de agosto ordena que algunas tropas desplegadas en Medio Oriente permanezcan allí hasta septiembre y otras hasta 2027. La posibilidad de extender aún más el despliegue de estas fuerzas impulsó a los líderes militares a expresar su preocupación.

    Estrecho de Ormuz

    Mientras el presidente Trump presiona a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz y acepte varias propuestas estadounidenses para poner fin al estancado conflicto, insiste en que todas las opciones siguen estando a su disposición, incluyendo nuevas acciones militares.

    Desde mediados de julio, Estados Unidos ha reimplantado el bloqueo militar a los puertos iraníes y las sanciones al comercio petrolero de Irán. Paralelamente, el ejército estadounidense ha trabajado incansablemente para despejar las rutas marítimas y proteger a los buques mercantes que transitan por el estrecho. El resultado ha sido un bloqueo efectivo a los envíos de petróleo iraní, con una recuperación de los envíos mundiales y una notable estabilidad de los precios de la energía. Bloomberg informó esta semana que el flujo de petróleo a través del estrecho se ha recuperado hasta alcanzar dos tercios de los niveles previos a la guerra.

    Una mujer camina en la calle en Teherán, Irán. Foto: Xinhua Sha Dati

    Según un análisis de la cadena CNN, esto significa que la presión recae ahora sobre Irán, y no sobre Estados Unidos. Y si Irán pierde la capacidad de mantener el estrecho como rehén, su influencia se disipar

    “El ataque a Larak revela que la estrategia de Washington ha pasado de intentar destruir el ejército iraní a imponer un objetivo más concreto: mantener operativo el estrecho de Ormuz. El CENTCOM atacó dos lanzadores de la Guardia Revolucionaria Islámica tras detectar preparativos para disparar cohetes con minas hacia el estrecho. Las minas pueden generar costos enormes sin que Irán tenga que derrotar a la Armada. Por lo tanto, Washington defiende la vía marítima, no vence al adversario. Pero esto también constituye una concesión estratégica. Seis meses después del inicio de la guerra, Estados Unidos está desplegando poder militar para impedir que Irán recupere su influencia sobre el punto estratégico energético mundial. El objetivo se ha convertido en la negación: mantener abierto el estrecho de Ormuz sin poner fin a la guerra”, explicó en la red Substack, Richard Pape, académico de la Universidad de Chicago.

    Según el Fondo Monetario Internacional, se prevé que la economía iraní se contraiga más del 5% este año, con una inflación cercana al 70%. El valor de la moneda iraní ha caído drásticamente. Los precios de los productos básicos se han disparado. Un funcionario del Ministerio de Trabajo iraní estimó recientemente que se perdieron más de un millón de empleos tan solo durante los primeros tres meses de la guerra.

    “Teherán podría intentar salir de este aprieto por la fuerza. Su estrategia durante los tres primeros actos fue clara: amenazar el comercio en el estrecho, elevar los precios de la energía a nivel mundial y los de la gasolina en Estados Unidos, aumentar la presión económica global y, en última instancia, obligar a Trump a ceder, especialmente ante la proximidad de las elecciones de mitad de mandato”, indicó CNN.

    “El objetivo de Estados Unidos debería estar igualmente bien definido. Irán debe abandonar sus reivindicaciones sobre el estrecho y renunciar a su programa de enriquecimiento nuclear. Hasta entonces, este será el nuevo statu quo. Y ese statu quo -quizás por primera vez desde que comenzó la guerra- ahora favorece a Washington, no a Teherán”, concluyó la cadena.

    Más sobre:Donald TrumpIránTeheránOrmuzWashingtonEstados Unidos

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