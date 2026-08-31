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    Comienzan pagos del Bono al Trabajo de la Mujer: revisa el monto con el RUT

    El Sence anunció los detalles de la entrega anual del beneficio que llega hasta $706 mil.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Comienzan pagos del Bono al Trabajo de la Mujer: revisa si te corresponde. Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Desde este lunes 31 de agosto se encuentran disponibles los pagos del Bono al Trabajo de la Mujer, también conocido como Bono Mujer Trabajadora.

    Se trata de la entrega anual del beneficio del Sence, dirigido a las empleadas que eligieron dicha modalidad de pago al postular.

    Cabe considerar que el programa ya no recibe más solicitudes al pasar a integrar el nuevo Subsidio Unificado al Empleo, del que próximamente se informarán sus requisitos y plazos para postular.

    Pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer

    Desde este lunes se encuentra disponible el pago del Bono al Trabajo de la Mujer, que asigna un monto proporcional a los ingresos de 2025 con tope de hasta $706.505.

    Cabe recordar que el beneficio se asigna a las trabajadoras que postularon anteriormente, solicitaron la modalidad de pago anual y cumplan con lo siguiente:

    • Tener entre 25 y 59 años.
    • Trabajar de forma dependiente o independiente.
    • Pertenecer al 40% de familias de menores ingresos de la población, de acuerdo al Registro Social de Hogares.

    Según informó el Sence se puede verificar el monto asignado en este enlace mediante RUT y fecha de nacimiento.

    En tanto, el dinero se facilita según lo requerido por la postulante, pudiendo ser depósito en la cuenta bancaria registrada o efectivo, disponible para retirar en sucursales de BancoEstado con cédula de identidad.

    Más sobre:BonosBeneficiosSenceBono al Trabajo de la MujerBono Mujer TrabajadoraBono MujerPago anualPagoFecha de pago31 de agostoRevisarRevisar con el RUTMontoRequisitos

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