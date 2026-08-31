Chomali insiste en necesidad de expandir presupuesto de Salud con “mensaje” directo al ministro Quiroz

La ministra May Chomali presentó este lunes el Plan de Inversiones Oncológicas 2026-2030, estrategia enfocada en fortalecer la atención en todo el territorio nacional y que contempla proyectos orientados a fortalecer la red pública en la detección, diagnóstico y tratamiento de cáncer. Y dentro de este “ambicioso” plan, Chomali señaló que la iniciativa está considerada dentro del aumento de presupuesto para la cartera que solicitarán a Hacienda.

“Esperemos que Salud esté dentro de las prioridades del Ministerio de Hacienda”, dijo la ministra.

Fue hace un par de semanas que la secretaria de Estado adelantó que la cartera solicitará una expansión presupuestaria del 4,5% al 5% para el presupuesto de 2027.

Hoy volvió a referirse al tema. “Estos son los proyectos con los cuales nosotros vamos a llegar a la discusión del Presupuesto, y estamos seguros de que nos va a ir bien. Este es un mensaje para el ministro (Jorge) Quiroz”, afirmó.

“Quiero decirles que este proyecto de inversiones no es aislado, sino que tiene que ver con que efectivamente el cáncer es la prioridad para este gobierno, junto con la atención primaria y junto con la salud mental”, añadió.

Luego añadió que “en 2026-2027 tenemos muy poco espacio para ingresar nuevos proyectos y ahí hay que ser creativos porque hay muchas de las etapas en que podemos contar con la participación de terceros”.

“En el caso oncológico, todos en el Consejo estuvieron absolutamente de acuerdo en que no podíamos dejar ninguno de los proyectos que estaban en cartera, aún cuando fueran en etapa de idea, fuera del presupuesto de ejecución 2026-2030 y hacia adelante”.

Asimismo, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, manifestó que en esto “contaremos con el apoyo de nuestro ministro de Hacienda”, indicando que es un tema que hay que atender.

“De aquí a un par de años más, la primera causa de muerte en nuestro país va a ser el cáncer y tenemos que hacer el abordaje en todas las líneas que nos corresponde. Una cosa es avanzar en contar con centros de atención oncológica, pero otra cosa más relevante todavía es avanzar en la pesquisa precoz del cáncer, y por eso que tenemos toda la trayectoria de nuestros ambiciosos proyectos que parte con la pesquisa en la atención primaria, y termina con la construcción de los centros oncológicos”, señaló. “Esperamos que en el futuro esta realidad nos permita diagnosticar frecuentemente, tratar frecuentemente y tener mucho mejor resultado”, agregó.