Tim Cook se despide de Apple tras 15 años como CEO y deja el mando en manos de John Ternus con el desafío de la IA

Tim Cook cumplió su último día como máximo ejecutivo de Apple y su despedida quedó plasmada en dos textos: una carta abierta dirigida a la comunidad de usuarios de la compañía y un mensaje interno enviado a los trabajadores.

En ambos confirmó que deja el cargo de CEO en septiembre para asumir como presidente ejecutivo y que el mando quedará en manos de John Ternus, ingeniero con 25 años en la empresa.

“Hoy anunciamos que estoy dando el siguiente paso en mi camino en Apple. En los próximos meses haré la transición a un nuevo rol, dejando atrás el cargo de CEO en septiembre y convirtiéndome en presidente ejecutivo de Apple. Una nueva persona ocupará lo que en mi corazón sé que es el mejor trabajo del mundo”, escribió Cook en la carta a la comunidad.

En ese mismo texto, el ejecutivo describió la rutina con la que empezó sus mañanas durante los últimos 15 años: abrir el correo y leer los mensajes que le enviaban usuarios de Apple de todo el mundo, sobre el momento en que un Apple Watch le salvó la vida a una madre o sobre la selfie perfecta tomada en la cumbre de una montaña.

“En cada uno de esos correos siento el corazón palpitante de nuestra humanidad compartida. Siento una sensación de obligación cada vez más profunda de trabajar más duro y llegar más lejos”, señaló.

Cook cerró la carta con un agradecimiento a los consumidores. “Esto no es un adiós. Pero en este momento de transición, quería aprovechar la oportunidad para decir gracias”, escribió, y se describió como “una persona que creció en un lugar rural en otra época y que, por estos momentos mágicos, llegó a ser el CEO de la mejor compañía del mundo”.

Valor de la empresa se multiplicó por 13 durante gestión de Tim Cook.

En paralelo, Cook envió un mensaje interno a los empleados de la compañía en el que agradeció su dedicación y expresó su “enorme confianza” en Ternus.

“Extrañaré liderarlos y acompañarlos en cada paso, aunque me reconforta enormemente ceder el mando a alguien tan brillante, maravilloso y capaz como John. Pocas personas entienden lo que se necesita para crear productos que cambien el mundo como lo hace John, y estoy sumamente entusiasmado con su liderazgo”, dice el texto, difundido por Bloomberg y reproducido por Reuters.

El ejecutivo, hasta entonces director de operaciones de la firma, asumió la conducción de Apple el 24 de agosto de 2011, como sucesor del fundador de la empresa, Steve Jobs. Desde entonces, la capitalización bursátil de la compañía se multiplicó por más de 13, al pasar de unos US$ 348.000 millones a alrededor de US$ 4,62 billones, mientras que la acción pasó de US$ 11,25 en 2011 a cotizar en torno a los US$ 317.

Hoy Apple es la segunda empresa más valiosa del mundo, superada solo por Nvidia que supera los US$ 5,32 billones. Hay que recordar además que en su tercer trimestre fiscal (abril-junio), Apple anotó un beneficio neto récord de US$ 29.789 millones, lo que supone un alza de 27% frente al mismo período del ejercicio anterior.

Desde IBM, Compaq hasta llegar al fabricante del iPhone

Antes de llegar al puesto de máximo ejecutivo, Cook se desempeñó como director de operaciones (COO) de Apple, cargo desde el cual manejó todas las ventas y operaciones de la compañía a nivel mundial y encabezó la división Macintosh, según consigna su biografía oficial en el sitio de la empresa.

El iPhone es el producto más relevante de Apple.

Su trayectoria previa estuvo ligada a la industria de los computadores personales. Fue vicepresidente de Materiales Corporativos en Compaq, donde estuvo a cargo de la adquisición y gestión de inventarios, y antes ocupó el cargo de director de operaciones en la División de Distribuidores de Intelligent Electronics.

Su carrera comenzó con 12 años en IBM, donde llegó a ser director de Fulfillment para América del Norte, responsable de las funciones de manufactura y distribución del negocio de computadores personales de esa firma en América del Norte y América Latina, de acuerdo con el mismo perfil.

Cook es ingeniero industrial de la Universidad de Auburn y cuenta con un MBA de la Universidad de Duke, donde fue distinguido como Fuqua Scholar. Además de la gerencia general, integra el directorio de Apple.

¿Cómo lo hizo al frente de Apple?

Para Ignacio Mieres, head of research de XTB, el desempeño bursátil respnde a la pregunta en torno a cómo fue su gestión al mando de la empresa.

“Cuando asumió el 24 de agosto de 2011, a menos de dos meses de la muerte de Steve Jobs, la duda era si la compañía podía sobrevivir sin su fundador. 15 años después, la acción de Apple ha dado la respuesta”, señaló.

De acuerdo con el analista, el papel acumula un alza cercana al 2.874%, los ingresos se cuadruplicaron y Apple llegó a tocar los US$ 5 billones en capitalización de mercado, “convirtiéndose en la segunda empresa en la historia en lograrlo”.

“Cook nunca creó un producto de la magnitud del iPhone, pero lo convirtió en el eje de la vida diaria del usuario y transformó los servicios en un negocio que hoy factura más que toda la compañía cuando él llegó ”, afirmó Mieres.

La Apple Store Lucas Jackson

El ejecutivo de XTB también destacó la gestión operativa y geopolítica del saliente CEO. “Cook expandió la producción del iPhone a una escala destacable, diversificó parte de la manufactura fuera de China sin perder al consumidor chino y manejó la tensión entre Estados Unidos y China con una gran habilidad”, indicó.

Según Mieres, la promesa de invertir US$ 600.000 millones en Estados Unidos “ le permitió esquivar los aranceles más duros de Trump , con quien sostuvo una relación personal poco común entre líderes corporativos”.

En el capítulo de productos, el analista mencionó los aciertos del Apple Watch y los AirPods, “aunque no todo salió bien: el vehículo autónomo terminó cancelado en 2024 y el Vision Pro enfrenta hoy un futuro comercial incierto”.

El punto débil de Cook, el desafío de Ternus

Sobre su sucesor, Cook solo tuvo palabras de elogio y afirmó que se trata de “un ingeniero y pensador brillante que ha pasado los últimos 25 años construyendo los productos de Apple que nuestros usuarios tanto quieren”.

Para el saliente CEO, Ternus “ es la persona perfecta para el cargo ”.

Para algunos expertos, el gran desafío del nuevo ejecutivo es alinear a la empresa con el boom de la inteligencia artificial, un mercadlo que ha estado lleno de nuevos actores, los cuales que han adquirido una importancia relevante en el millonario mundo de la tecnología.

John Ternus es el sucesor de Tim Cook como CEO de Apple.

Y Apple ahora parece depender de ellos.

Para Mieres, se trata del punto débil en la gestión de Cook al mando de la empresa.

“Apple quedó rezagada tras el tropiezo de Apple Intelligence y hoy reconstruye Siri apoyándose en la tecnología Gemini de Google”, afirmó.

Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, la respuesta de Apple “ha sido tibia” en inteligencia artificial y ahora “depende de la familia Gemini de Google”, según señaló The Economist en una cita recogida por Reuters.

La compañía ha sido percibida como más lenta que rivales como Microsoft, Google y Meta en la carrera de la IA, y Siri no ha convencido a los usuarios como asistente.

Apple integró el chatbot de OpenAI, ChatGPT, y la herramienta Visual Intelligence en Siri, como parte de las novedades impulsadas por Apple Intelligence, una tecnología que ha generado dudas en cuanto a la privacidad de los usuarios, de acuerdo con la agencia.

Siri, el asistente virtual de Apple.

El nuevo CEO deberá decidir si mantiene el modelo de negocio de la compañía, con sus dispositivos como principal puerta de acceso a la IA, o si apuesta por productos diseñados para integrarse de otra forma con esta tecnología, en un mercado donde Meta ya lanzó lentes inteligentes.

En su repaso del legado de Cook, Reuters apuntó que la estrategia del ejecutivo se concentró en el teléfono inteligente como principal interfaz entre las personas y el mundo digital, de modo que su etapa estuvo más centrada en la mejora continua de los productos diseñados en la era de Jobs, como el Mac, el iPhone, el iPad y la App Store, que en la creación de dispositivos revolucionarios.

El Apple Watch y los AirPods, según la agencia, aportaron al negocio pero funcionaron como accesorios del smartphone.

La apuesta por la globalización, con manufactura en China y venta en todo el mundo, permitió a Apple ahorrar en costos de producción y expandirse con mayor facilidad, agregó la agencia.

Ternus, hasta ahora vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, deberá mantener el foco en la inteligencia artificial.