A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este lunes terminan los partidos por la Fecha 21 de la Liga de Primera y Universidad Católica recibe a O’Higgins de Rancagua.

Los Cruzados van por los puntos que les permitan alcanzar a Universidad de Chile en la tabla de posiciones y llegan tras caer por 1-2 ante Ñublense.

La Celeste, por su parte, también arrastra una derrota ante Palestino por la cuenta mínima.

Cuándo juega UC vs. O’Higgins

El partido de Universidad Católica contra O’Higgins es este lunes 31 de agosto a las 20:45 horas.

Los clubes se miden en el Claro Arena de la Región Metropolitana.

Dónde ver a UC vs. O’Higgins

El partido de Universidad Católica contra O’Higgins se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.