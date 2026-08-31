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    Alza en los combustibles sigue impulsando las ventas de vehículos de cero y bajas emisiones

    Según informó la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac) en julio se comercializaron 4.496 unidades, un 48,8% más que en igual período del año pasado.

    Por 
    Patricia San Juan
    Alza en los combustibles sigue impulsando las ventas de vehículos de cero y bajas emisiones.

    Las ventas de vehículos nuevos de cero y bajas emisiones siguieron expandiéndose. Según informó la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac) en julio se comercializaron 4.496 unidades, un 48,8% más que en igual período del año pasado.

    De este modo en los primeros siete meses del año se acumularon ventas por 34.818 vehículos, con un crecimiento interanual de 95,4%.

    “El avance mantiene la tendencia observada durante la primera mitad del año y responde, entre otros factores, al alto costo de los combustibles y a las estrategias comerciales desplegadas por las marcas, que han ampliado su oferta y mejorado las condiciones de acceso a modelos electrificados”, dijo la Anac en su informe.

    Segmentos

    En el desglose por segmentos los vehículos electrificados enchufables registraron 1.435 unidades en julio, con un crecimiento de 111,7%, frente al mismo mes de 2025. Así en el acumulado del año alcanzaron 11.413 unidades, con lo que tuvieron un alza interanual de 157,2% y anotaron un máximo histórico para el periodo.

    De este total, los vehículos 100% eléctricos (BEV) sumaron 6.206 unidades en los primeros meses de 2026 y crecieron 105,4%; los híbridos enchufables (PHEV) alcanzaron 4.429 unidades, con un aumento de 219,6%, y los eléctricos de rango extendido enchufables (P-REEV) acumularon 778 unidades, con una expansión de 2.582,8%.

    Por su parte, los híbridos convencionales y de rango extendido no enchufables (HEV y REEV) acumularon 8.846 unidades, 72,9% más que en igual período de 2025. Los vehículos microhíbridos (MHEV), en tanto, alcanzaron 14.559 unidades y registraron un crecimiento acumulado de 76,2%.

    Participación de mercado

    Diego Mendoza, secretario general de Anac sostuvo que “Chile está avanzando en electromovilidad, pero no podemos confundir una alta tasa de crecimiento con un mercado consolidado. A julio de 2026, los vehículos electrificados enchufables todavía representan solo 6,4% de las ventas de vehículos livianos y medianos. Es decir, seguimos claramente en una fase de adopción temprana y no podemos hablar de masificación”.

    A fines del 2025 dicho segmento había cerrado con una participación de 2,8%. En su informe la Anac indica que un mercado comienza a entrar en una etapa de masificación cuando los vehículos enchufables se acercan a una participación de 20%, precisamente la meta que Chile busca alcanzar hacia 2030, mientras que para hablar de una consolidación efectiva, esa cifra tendría que ubicarse sobre el 40%.

    Así, agrega el informe, “si bien el crecimiento observado en 2026 constituye una señal positiva, las actuales condiciones habilitantes todavía resultan insuficientes para alcanzar esas etapas”.

    Al respecto señala que la principal dificultad es que Chile ha construido una regulación que incrementa aceleradamente las exigencias de eficiencia energética, sin desarrollar los incentivos necesarios para que consumidores y empresas puedan migrar hacia tecnologías más limpias.

    De acuerdo a las proyecciones de Anac si se mantienen las condiciones actuales, los vehículos enchufables alcanzarían una participación de 15,7% del mercado en 2030, por debajo de la meta oficial de 20%. Sin embargo, el informe indica que “con una regulación moderna y los incentivos adecuados, esa participación podría llegar a 36,6%. La diferencia entre ambos escenarios demuestra que la política pública no constituye un elemento accesorio, sino un factor determinante para acelerar la adopción”.

    En este sentido sostiene que mientras Chile continúa intentando alcanzar la primera etapa de masificación, otros mercados de la región, como Costa Rica, Colombia y Brasil han avanzado con mayor rapidez, mediante la implementación de políticas orientadas a reducir barreras y estimular la incorporación de tecnologías electrificadas.

    Más sobre:AnacAutosAutos eléctricosVehículos de cero y baja emisión

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