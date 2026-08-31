Gobierno renueva urgencia legislativa a 23 iniciativas de su agenda de seguridad: le dio discusión inmediata a 10 de ellas

La Secretaría General de la Presidencia informó a través de un comunicado que desde el Ejecutivo le darán algún grado de urgencia legislativa a 23 iniciativas que conforman la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

Y es que tras el anuncio en cadena nacional del Presidente José Antonio Kast de esta serie de proyectos de ley en materia de seguridad, la discusión se ha entrampado en una de las iniciativas más polémicas del paquete: la reforma constitucional.

Desde el Ejecutivo esperan, mientras todavía reciben críticas desde oposición u oficialismo por la propuesta de cambios a la Carta Magna, continuar con las demás medidas, que cuentan con varios proyectos que ya están en el Congreso.

Así las cosas, la Secretaría General de la Presidencia ingresó la “discusión inmediata” a 10 proyectos de la ACOT. Según informó el ministerio, cinco iniciativas se encuentran en el Senado en segundo trámite constitucional. En tanto, las otras cinco estarían en primer trámite en la Cámara de Diputados.

Entre estas iniciativas se encuentran:

El proyecto para modernizar los incentivos y ampliar la carrera de Carabineros

La legítima defensa privilegiada para carabineros de franco

La reforma para la ejecución de expulsiones administrativas

Ampliación de la hipótesis de tráfico de migrantes

La llamada ley anticapuchas

El control de identidad de las FF.AA. en estado de excepción constitucional

La ley corta que fortalece la seguridad municipal

Las modificaciones que buscan suprimir la facultad judicial de ordenar notificaciones por medio de funcionarios de Carabineros

La ley antibarricadas 2.0

La modificación de la ley N° 19.970, que crea el sistema nacional de registro de ADN, para agilizar las investigaciones penales

“ El Gobierno tiene la decisión de avanzar con urgencia en la agenda de seguridad, que es la agenda de los chilenos . En esta semana, vamos a empujar distintas iniciativas que son muy importantes para entregar mayores herramientas al Estado y combatir el crimen organizado”, destacó al respecto el titular de la Segpres, José García Ruminot.

Mientras tanto, le dio suma urgencia a los siguientes diez proyectos:

Reglas del Uso de la Fuerza (RUF)

Aumento de sanciones al delito de atentado a la autoridad contra miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública

Infraestructura crítica

Aumentar el plazo máximo para la flagrancia

Modificación a la Responsabilidad Penal Adolescente

Continuidad del juicio oral en ausencia

Tipificación del delito de ingreso clandestino a Chile

Modificación a la ley N° 21.325 para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa

Tipificar el delito de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes

La modificación de diversos cuerpos legales para sancionar la explotación, facilitación y promoción de servicios sexuales remunerados de terceros.

Finalmente, a tres de ellos les dio urgencia simple: