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    Política

    Congreso convoca a sesiones secretas por Estrecho de Magallanes y le sube la temperatura a cita de Kast y Milei

    Ante el inminente encuentro de ambos gobernantes -que hasta el momento se mantiene en pie-, parlamentarios chilenos le han puesto una especial presión. Uno de los temas ineludibles, que legisladores esperan que Kast aborde, es la vigencia del polémico decreto presidencial de Argentina, N° 457/2021, que señala que el estrecho es un "espacio compartido".

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    El Presidente de Argentina y su par chileno en una reunión anterior.

    Dos sesiones carácter secreto desarrollarán forma paralela las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara de Diputados este martes.

    Si bien las citaciones habían sido cursadas la semana pasada, para analizar diversas materias internacionales, entre ellas las medidas arancelarias impuestas por EE.UU., las declaraciones de autoridades castrenses argentina cuestionando la soberanía exclusiva de Chile en el Estrecho de Magallanes, añadieron un tema ineludible para ambas sesiones.

    Dada la “sensibilidad” del tema, los presidentes de las comisiones de RR.EE., el senador Manuel José Ossandón (RN) y el diputado Stephan Schubert (republicano), adelantaron que al menos una parte del encuentro intentarán declararla secreta.

    Las tensiones se agudizaron además por la agenda que desarrollará esta semana el Presidente José Antonio Kast. El martes viajará a Magallanes, donde supervisará ejercicios de las Fuerzas Armadas. Si bien las maniobras -que involucran el despliegue de tres mil efectivos y unidades de caballería blindada y artillería, además de buques de la Armada-, comenzaron hace semanas, la situación generó especial alarma en medios de comunicación trasandinos.

    Además, el jueves, el Mandatario chileno sostendrá una reunión bilateral con su par argentino Javier Milei, quien coincidentemente viajará a Santiago para participar del Foro Madrid, encuentro internacional de colectividades de extrema derecha.

    Ante ese inminente encuentro -que hasta el momento se mantiene en pie-, parlamentarios chilenos le han puesto una especial presión.

    Uno de los temas ineludibles, que legisladores esperan que Kast aborde, es la vigencia del polémico decreto presidencial de Argentina, N° 457, dictado en 2021, durante la administración de Alberto Fernández, que fija la Directiva de Política de Defensa Nacional.

    “Uno de los espacios compartidos que resulta fundamental continuar fortaleciendo es el de la exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces (Paso Drake), espacios estratégicos tanto por su rol como vías navegables naturales entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico como por constituir puntos privilegiados de acceso al continente antártico”, dice el cuestionado texto.

    Si bien Milei al llegar a la Casa Rosada señaló que ese decreto era un error y que lo pretendía corregir, hasta la fecha ello no ha ocurrido.

    Presión política

    El domingo en la noche, de hecho, la Comisión Política del PS, a través de un voto político redactado por su presidenta, la senadora Paulina Vodanovic, le exigió al Jefe de Estado gestiones concretas.

    Presidente Kast: si recibe a Milei, lo hace como Presidente de Chile. Debe exigirle una declaración formal de respeto a los tratados vigentes y a la soberanía chilena”, dice la declaración socialista.

    Además, el PS también pidió directamente al Mandatario no participar en el encuentro que se realizará en Santiago y que es organizado por la Fundación Disenso, vinculada al partido español Vox. “Llamamos al Presidente de la República a actuar como tal, respetar su calidad de Jefe de Estado y anteponer el interés del país. Presidente Kast: piense en Chile; no asista a esa convocatoria de la ultraderecha mundial”, afirmó la Comisión Política.

    Este lunes, más legisladores se sumaron a la presión sobre el Mandatario.

    Aunque el diputado Stephan Schubert (republicano) dijo que como comisión no tienen atribuciones para obligar al Presidente, pero agregó que “me da la impresión que es inevitable” que ambos gobernantes hablen del incidente por el Estrecho de Magallanes. “Es uno de los asuntos que ha estado en la polémica. Es un tema relevante. Chile ha sido claro y genera ruido que distintas autoridades argentinas hayan señalado que el estrecho se administraba por los dos países... Es importante que Argentina garantice que esto no volverá a ocurrir”, señaló el presidente de la Comisión de RR.EE. de la Cámara.

    El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, quien integra además la Comisión de RR.EE. manifestó que “evidentemente que hay una preocupación respecto de algo que ya no es un error, sino que es una tesis por parte de Argentina que se ha ido instalando y sobre el cual la postura de Chile creo que ha sido débil y poco clara. Es momento para que el Presidente Kast deje atrás la afinidad y la cercanía ideológica con Milei y le pida una explicación categórica”.

    “El comunicado oficial del gobierno de Argentina es más preocupante que la declaración del general. Que no quieran dejar por escrito la soberanía que tiene Chile sobre el Estrecho de Magallanes, y solo hacer una simple remisión al tratado de 1881..., da a entender que hoy, efectivamente, tenemos un problema abierto con Argentina. El Presidente Kast tiene la obligación de tratar ese tema”, agregó el diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio).

    El diputado Álvaro Carter (republicano), quien preside la Comisión de Defensa, declaró que “nosotros no vamos a pautear la agenda al Presidente Kast, pero el gobierno debe endurecer su postura contra Argentina y pedir que cumplan y deroguen el decreto 457/ 2021″.

    El senador Iván Flores (DC) expresó que “más que un encuentro de amigos cercanos políticamente, el encuentro de los presidentes de Chile y Argentina tiene que servir para que el Presidente Kast le exija al Presidente Millei que retire el decreto (que habla de ‘espacio compartido’) que sigue vigente”.

    El senador Alejandro Kusanovic (independiente), representante de la Duodécima Región, dijo que “el Presidente conoce Magallanes y sabe de los errores y omisiones que han debilitado nuestra soberanía... Esperamos que en este encuentro se aborden los problemas reales que nos afectan, especialmente en el sur de Chile”.

    “El Presidente Kast debe exigir respeto y que esto pare de parte de Argentina. Tenemos todo el derecho de exigir eso, porque Chile nunca ha tenido ningún incidente de este tipo y nuestras autoridades son extremadamente cuidadosas en el respeto de los tratados y límites fronterizos. Eso lo debe reconocer Milei”, añadió el senador Vlado Mirosevic (liberal), miembro de la Comisión de RR.EE.

    La confusión argentina

    Las actuales tensiones con Buenos Aires surgieron por las declaraciones del jefe de las Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, quien señaló que “Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía, hay que hacer presencia”.

    El episodio se sumó a otro ocurrido en abril, cuando el jefe de Hidrografía Naval, el contraalmirante Hernán Montero, afirmó que “la boca del Estrecho de Magallanes es argentina”.

    Tras los dichos del jefe de la fuerza aérea transandina, la Cancillería chilena envió una nota de protesta a Argentina y el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo que “la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984”.

    La respuesta desde Buenos Aires llegó a través del ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, quien, según informó el gobierno, atribuyó las declaraciones de Valverde a una “confusión y desprolijidad”.

    Más sobre:ArgentinaEstrecho de MagallanesPolíticaJavier MileiJosé Antonio KastRR.EE.CongresoSenadoCámara

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