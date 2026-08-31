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    Política

    Andrade oferta dejar su rol en la Conferencia Socialista ante molestia por integrar comisión de Kast

    Este domingo el tema central del cónclave PS fue la polémica que abrió el exministro del Trabajo, quien llegó a poner su cargo a disposición por la conferencia de la tienda. La timonel de la colectividad, sin embargo, le comentó que no sería necesario, algo compartido por otras figuras de la cita.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    03.07.2026 Osvaldo Andrade Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    La molestia del PS con Osvaldo Andrade por haber aceptado por integrar la comisión que armó el Presidente José Antonio Kast para buscar un diseño de una nueva arquitectura del Estado cruzó el cónclave que este domingo tuvieron los socialistas.

    La cita convocada por la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, en rigor era para mejorar la coordinación y definir los próximos pasos de la tienda de París 873. Sin embargo, a poco andar se transformó en una instancia para discutir la invitación que el extimonel aceptó del gobierno.

    La reunión terminó con el extimonel de la colectividad abriendo la posibilidad de dar un paso al costado y dejar su rol como uno de los principales coordinadores de la conferencia que lleva a cabo la tienda de París 873.

    10/10/2019 FOTOGRAFIAS A OSVALDO ANDRADE Mario Tellez/La Tercera OSVALDO ANDRADE LARA - EXDIPUTADO - PARTIDO SOCIALISTA - RETRATOS - ENTREVISTA mario tellez

    Según dijo él, no tendría ningún problema en concretar ese movimiento, en caso de que el resto de altos dirigentes socialista lo considerara como un actor que “entorpece” dicho proceso, debido a las múltiples críticas que ha recibido desde el miércoles pasado, por pasar a integrar, sin previa consulta al PS, la comisión del Presidente José Antonio Kast que busca levantar una propuesta para una nueva arquitectura del Estado.

    Andrade incomodó a gran parte del PS con esto. Se emitieron comunicados internos en su contra, el partido se desligó de su jugada y en las bases comenzaron a presionar para que abandone su cargo de “coordinador” de la conferencia socialista, donde trabaja codo a codo con el secretario general, Arturo Barrios. Dicha instancia busca actualizar preguntas claves del partido y algunas de sus principales definiciones ideológicas y estratégicas.

    El exministro del Trabajo fue consciente del malestar que generó en el PS. Desde el viernes, de hecho, se proyecto que su polémica fuera a empañar la cita de la cúpula de este domingo que estaba agendada desde antes para abordar el rol de los socialistas en el momento político.

    Defensores y detractores del extimonel PS

    Así, durante la jornada uno a uno fueron hablando los distintos dirigentes de la tienda, que se reunieron en la sede del partido. Allí se generó un intenso tira y afloja por su figura, que terminó con el propio Andrade poniendo su cargo a disposición. Algunos lo defendieron.

    Por ejemplo, en este grupo estuvieron los jefes de comités parlamentarios del Senado, Juan Luis Castro; de la Cámara, Raúl Leiva, y otras figuras como Bastián Jul. El argumento de este grupo para defender a Andrade se centró en la idea de que el PS no debe atrincherarse en sus posiciones.

    A modo de ejemplo, dicen en la dirigencia, no es lo mismo rechazar a rajatabla -lo que también se reafirmó el domingo- una reforma constitucional de seguridad, donde La Moneda ya tiene su propuesta, que participar de un proceso donde, a priori, se busca una solución que incluya a todos los sectores (en la práctica no están invitados ni el FA ni el PC, dos de las tiendas con más militantes).

    Contra Andrade se manifestaron otros dirigentes como la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino; el exjefe de gabinete de Jeannette Jara, Jorge Millaquén, y parlamentarios como Nelson Venegas y César Valenzuela.

    La postura de este grupo ya es conocida. Su molestia se ha centrado en la actitud de Andrade de asumir un rol de figura del socialismo dentro de un grupo impulsado por Palacio, sin pasar por la colectividad ni alguno de sus órganos. A eso se suma que justo en estos momentos ha aparecido como una de las caras del proceso de conferencia socialista.

    Tras todas las intervenciones, le tocó hablar a Andrade. En ese momento, hacia el final, no solo puso su cargo a disposición, sino que también respondió ante los emplazamientos al transparentar que si bien no preguntó al partido si podía o no sumarse a la comisión de Kast, sí avisó previamente a la senadora y timonel del PS, Paulina Vodanovic.

    Valparaiso, Archivo de junio 2026 La Senadora Paulina Vodanovic en la sesion del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Su apertura a renunciar a su rol en la conferencia socialista no fue respondida en la misma reunión, por lo que quedó en suspenso a vista del resto de la cúpula de la colectividad de Salvador Allende.

    Sin embargo, luego del encuentro Andrade pudo conversar con Paulina Vodanovic. Según conocedores de la reservada conversación, la senadora le planteó que no había inconvenientes en que mantuviera su rol, en coordinación con el secretario general de la tienda, puesto que el flanco, consideran en la directiva, pudo contenerse de algún modo durante la jornada.

    Más sobre:PSOsvaldo AndradeAndradePartido Socialista

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