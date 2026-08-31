Oposición refuerza críticas por participación de Kast en Foro Madrid y afina detalles de acto contrario al que convocaron a Boric

A solo tres días del Foro Madrid, la oposición reforzó las críticas al encuentro que la derecha conservadora iberoamericana tendrá en Santiago, pero sobre todo a la participación del Presidente José Antonio Kast, que dará una de las alocuciones principales.

La cumbre internacional, que es organizada por la Fundación Disenso, el centro de pensamiento vinculado al partido español Vox, se realizará en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, en Santiago, este jueves 3 y viernes 4 de septiembre.

Luego de una nueva reunión de coordinación de las fuerzas progresistas, este lunes la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, alertó sobre una “amenaza a la democracia” desde el gobierno.

“Como ven, estamos hablando de Democracia Siempre, porque lo que vemos hoy día es una amenaza desde el gobierno a la democracia. Cuando se empieza a hablar de entregarle facultades al Presidente de la República para terminar con lo que significa el control entre los poderes del estado”“, dijo.

A eso agregó que: “Nos preocupa, nos preocupa que el Presidente adhiera a este Club de Madrid que finalmente proponga una ideología contraria a la democracia que persigue ideologías contrarias a ellos. Esos son los invitados que vamos a tener durante esta semana por el Presidente de la República. Nos preocupa y vamos a hacer todos los esfuerzos consistentes con la defensa de la democracia como corresponde para nuestro país”.

Uno de los participantes, según confirmó la Casa Rosada, es el Presidente de Argentina, Javier Milei, que además de asistir al encuentro, tiene contemplada una cita bilateral con el Mandatario chileno en La Moneda, el jueves.

El timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se sumó a los cuestionamientos, al señalar que es “un hecho negativo para el proceso tan complejo que lleva la profundización de nuestra democracia y la defensa de él, que se vaya a consumar en Chile una cumbre de los sectores más reaccionarios, más de ultraderecha”.

“Los que, al igual como parece la legislación que pone en el centro el gobierno actual, no tiene ninguna dificultad, ningún pudor en nada que muestre beneficio directo al gran capital, muestre acciones desde el punto de vista de derechos restrictivos en lo que se refiere a las expresiones que tenga el mundo social. Es decir, afecta desde el punto de vista integral lo que es el concepto de un sistema democrático”, remarcó.

Como ya se había adelantado a fines de la semana pasada, la oposición impulsará una agenda paralela mientras se desarrolle el Foro Madrid.

Para el jueves, a las 15.00 horas, en el Hotel Fundador, está programado un acto denominado “Democracia siempre”, que según señaló el diputado y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, tiene carácter ciudadano.

“Para rechazar públicamente el Foro Madrid, que va a convocar ahí al mundo de extrema derecha, ultra conservadores que han ido instalando agendas liberales y con géneros autoritarios en el mundo. Por eso que este encuentro lo hemos denominado la Democracia Siempre, acá tenemos un solo objetivo que es defender la democracia que hemos tenido en las últimas décadas en Chile”, dijo.

En la cita se abordó los posibles invitados que podrían ser convocados, entre ellos el expresidente Gabriel Boric, aunque no existe claridad si su agenda le permitirá asistir.