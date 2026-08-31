SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Oposición refuerza críticas por participación de Kast en Foro Madrid y afina detalles de acto contrario al que convocaron a Boric

    Las fuerzas progresistas acusaron que existe una "amenaza desde el gobierno a la democracia" y que el encuentro de la derecha conservadora "persigue ideologías contrarias a ellos".

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    Reunión de oposición.

    A solo tres días del Foro Madrid, la oposición reforzó las críticas al encuentro que la derecha conservadora iberoamericana tendrá en Santiago, pero sobre todo a la participación del Presidente José Antonio Kast, que dará una de las alocuciones principales.

    La cumbre internacional, que es organizada por la Fundación Disenso, el centro de pensamiento vinculado al partido español Vox, se realizará en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, en Santiago, este jueves 3 y viernes 4 de septiembre.

    Luego de una nueva reunión de coordinación de las fuerzas progresistas, este lunes la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, alertó sobre una “amenaza a la democracia” desde el gobierno.

    “Como ven, estamos hablando de Democracia Siempre, porque lo que vemos hoy día es una amenaza desde el gobierno a la democracia. Cuando se empieza a hablar de entregarle facultades al Presidente de la República para terminar con lo que significa el control entre los poderes del estado”“, dijo.

    A eso agregó que: “Nos preocupa, nos preocupa que el Presidente adhiera a este Club de Madrid que finalmente proponga una ideología contraria a la democracia que persigue ideologías contrarias a ellos. Esos son los invitados que vamos a tener durante esta semana por el Presidente de la República. Nos preocupa y vamos a hacer todos los esfuerzos consistentes con la defensa de la democracia como corresponde para nuestro país”.

    Uno de los participantes, según confirmó la Casa Rosada, es el Presidente de Argentina, Javier Milei, que además de asistir al encuentro, tiene contemplada una cita bilateral con el Mandatario chileno en La Moneda, el jueves.

    El timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se sumó a los cuestionamientos, al señalar que es “un hecho negativo para el proceso tan complejo que lleva la profundización de nuestra democracia y la defensa de él, que se vaya a consumar en Chile una cumbre de los sectores más reaccionarios, más de ultraderecha”.

    “Los que, al igual como parece la legislación que pone en el centro el gobierno actual, no tiene ninguna dificultad, ningún pudor en nada que muestre beneficio directo al gran capital, muestre acciones desde el punto de vista de derechos restrictivos en lo que se refiere a las expresiones que tenga el mundo social. Es decir, afecta desde el punto de vista integral lo que es el concepto de un sistema democrático”, remarcó.

    Como ya se había adelantado a fines de la semana pasada, la oposición impulsará una agenda paralela mientras se desarrolle el Foro Madrid.

    Para el jueves, a las 15.00 horas, en el Hotel Fundador, está programado un acto denominado “Democracia siempre”, que según señaló el diputado y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, tiene carácter ciudadano.

    “Para rechazar públicamente el Foro Madrid, que va a convocar ahí al mundo de extrema derecha, ultra conservadores que han ido instalando agendas liberales y con géneros autoritarios en el mundo. Por eso que este encuentro lo hemos denominado la Democracia Siempre, acá tenemos un solo objetivo que es defender la democracia que hemos tenido en las últimas décadas en Chile”, dijo.

    En la cita se abordó los posibles invitados que podrían ser convocados, entre ellos el expresidente Gabriel Boric, aunque no existe claridad si su agenda le permitirá asistir.

    Más sobre:OposiciónPartido SocialistaPartido ComunistaFrente AmplioGabriel BoricJosé Antonio KastForo Madrid

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quiroz responde a Marcel por “punto de inflexión” económico, y adelanta ajuste en la proyección para el año

    Protección de datos personales: gobierno ingresa proyecto que posterga en un año entrada en vigencia de la ley

    Oposición sube presión por participación de Kast en Foro Madrid y acusa que atenta contra “preocupaciones” de los chilenos

    Vicepresidenta del Bank of America muere tras ser apuñalada en Times Square

    José Antonio Viera-Gallo y decreto 457: “Tiene un valor muy relativo cuando ha sido desautorizado por las autoridades argentinas”

    ¿Existe la República de Lemuria?: Hombre que se hizo pasar por embajador queda con firma mensual y arraigo nacional

    Lo más leído

    1.
    Barros confirma que hay un texto listo para que Milei firme derogación del decreto sobre Estrecho de Magallanes

    Barros confirma que hay un texto listo para que Milei firme derogación del decreto sobre Estrecho de Magallanes

    2.
    Oposición cuestiona proyecto que endurece penas por ofensas a policías y defiende que rechazo no implica estar contra Carabineros

    Oposición cuestiona proyecto que endurece penas por ofensas a policías y defiende que rechazo no implica estar contra Carabineros

    3.
    Bachelet y Lula acuerdan permanencia de candidatura a la ONU apostando al próximo “straw poll”

    Bachelet y Lula acuerdan permanencia de candidatura a la ONU apostando al próximo “straw poll”

    4.
    Republicanos frenan unanimidad para despachar feriado del 17 de septiembre y comisión invitará a Quiroz y Mas

    Republicanos frenan unanimidad para despachar feriado del 17 de septiembre y comisión invitará a Quiroz y Mas

    5.
    Canciller ajusta diseño: apuesta por fortalecer redes políticas y se reúne con presidentes de partidos del oficialismo

    Canciller ajusta diseño: apuesta por fortalecer redes políticas y se reúne con presidentes de partidos del oficialismo

    6.
    Arrau se desmarca de Registro de Vándalos y La Moneda intenta salvar iniciativa excluida de la agenda de seguridad

    Arrau se desmarca de Registro de Vándalos y La Moneda intenta salvar iniciativa excluida de la agenda de seguridad

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Comienzan pagos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: estos son los montos de 2026

    Comienzan pagos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: estos son los montos de 2026

    Rating del lunes 31 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 31 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Sube la PGU: ¿Quiénes recibirán el aumento de la Pensión Garantizada Universal?

    Sube la PGU: ¿Quiénes recibirán el aumento de la Pensión Garantizada Universal?

    Oposición sube presión por participación de Kast en Foro Madrid y acusa que atenta contra “preocupaciones” de los chilenos
    Chile

    Oposición sube presión por participación de Kast en Foro Madrid y acusa que atenta contra “preocupaciones” de los chilenos

    José Antonio Viera-Gallo y decreto 457: “Tiene un valor muy relativo cuando ha sido desautorizado por las autoridades argentinas”

    ¿Existe la República de Lemuria?: Hombre que se hizo pasar por embajador queda con firma mensual y arraigo nacional

    Quiroz responde a Marcel por “punto de inflexión” económico, y adelanta ajuste en la proyección para el año
    Negocios

    Quiroz responde a Marcel por “punto de inflexión” económico, y adelanta ajuste en la proyección para el año

    Protección de datos personales: gobierno ingresa proyecto que posterga en un año entrada en vigencia de la ley

    José Manuel Silva de LarrainVial sobre la economía de Chile: “Va a ir de menos a más en los próximos trimestres”

    Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia
    Tendencias

    Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia

    Solo 10 minutos de este ejercicio pueden beneficiar a tu cerebro y hacerte sentir con más ánimo, según un estudio

    Qué edad tienen los jugadores que gastan más en videojuegos, según un estudio

    El Toro supera a Harry Kane y embiste a la historia: la producción goleadora que encumbra a Fernando Zampedri en el mundo
    El Deportivo

    El Toro supera a Harry Kane y embiste a la historia: la producción goleadora que encumbra a Fernando Zampedri en el mundo

    Los bombásticos fichajes que deja el último día del mercado de pases en Europa

    Un millonario traspaso: en Inglaterra aseguran que Crystal Palace está a detalles de fichar a Darío Osorio

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Cómo el asesinato de Tupac Shakur parece encontrar la verdad (y de qué modo involucra a Sean “Diddy” Combs)
    Cultura y entretención

    Cómo el asesinato de Tupac Shakur parece encontrar la verdad (y de qué modo involucra a Sean “Diddy” Combs)

    Gladys González publica nuevo poemario sobre el cáncer dedicado al dolor por la muerte de su abuelo-padre

    Paralamas regresa a Chile para repasar sus clásicos en el Teatro Nescafé de las Artes

    Vicepresidenta del Bank of America muere tras ser apuñalada en Times Square
    Mundo

    Vicepresidenta del Bank of America muere tras ser apuñalada en Times Square

    Explosión de auto bomba cerca de una comisaría en la frontera de Colombia con Venezuela deja un muerto y 11 heridos

    Emanuela Fronza: “Existe una tendencia muy difundida a la ‘desinternacionalización’ en los países que son parte del Estatuto de Roma”

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena
    Paula

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”