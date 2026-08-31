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    Culto

    Festival gratuito tendrá a Cristóbal Briceño y un coro ciudadano dirigido por Nicole

    La jornada gratuita y abierta a personas de todas las edades, llamada Festival Ciudadano UNE, se realizará el sábado 3 de octubre en la Plaza Central del GAM, con talleres, exposiciones, música en vivo y un collage colectivo gigante. Para participar del coro, se ha abierto una inscripción.

    Por 
    Equipo de Culto

    33 organizaciones de la sociedad civil se unirán para realizar el Festival Ciudadano UNE, una jornada gratuita y abierta a toda la ciudadanía que se desarrollará el próximo sábado 3 de octubre, en la Plaza Central del Centro Gabriela Mistral (GAM). La actividad busca acercar a la ciudadanía a las ONG, mostrando que detrás de muchas mejoras concretas en la vida cotidiana hay organizaciones dedicadas a hacerlas posibles y que, unidas, forman parte del tejido que sostiene una sociedad más justa, participativa y con derechos.

    El festival es parte de “La Fuerza que Nos Une”, una iniciativa colectiva impulsada por 33 organizaciones de la sociedad civil para visibilizar su aporte al bienestar de las personas. Entre ellas se encuentran ONG FIMA, Terram, Observatorio Ciudadano, Amnistía Internacional, Greenpeace, Ciudadanía Inteligente, Fundación Clubes y Humanas, por nombrar solo algunas.

    La propuesta es llevar el trabajo de las organizaciones, desde un lenguaje técnico y a veces poco visible, a un espacio cercano, cotidiano y participativo. Por eso, UNE además de ser un lugar para conocer organizaciones y sus causas, será también un espacio de encuentro para participar, crear, escuchar música, conocer nuevas experiencias y compartir con otras personas.

    “UNE es una oportunidad para encontrarnos con personas que quizás ya son parte de estas causas sin saberlo. El trabajo de las organizaciones ocurre todos los días junto a las comunidades, pero no siempre se conoce cuánto aporta a la vida cotidiana de las personas. Queremos mostrar ese trabajo, conversar y reconocernos: porque la ciudadanía no es nuestro público, es lo que somos”, señala Constanza Dougnac, Coordinadora de Comunicaciones y Redes de ONG FIMA. “Pero queremos hacerlo de una manera entretenida y abierta, para que familias completas puedan participar del espacio con actividades que reflejan el espíritu de las organizaciones”, agrega quien también es parte del directorio de la ONG ambiental.

    Programa participativo para todas las personas

    La programación de UNE está pensada para que personas de distintas edades puedan participar y disfrutar. En la zona de stands, las organizaciones participantes compartirán sus causas, historias y experiencias, generando espacios de conversación directa con quienes visiten el encuentro.

    A esto se sumará una programación cultural interactiva que incluye un Taller de Títeres con Materiales Reciclados, especialmente pensado para niñas y niños, a cargo de Fundación Títeres en Red, y un Taller de Collage Comunitario, dirigido por el artista visual y arteterapeuta Álvaro Agreda, ganador del Premio Arte Joven MAVI-UC, que tendrá como objetivo realizar una obra gigante junto a quienes participen y asistan.

    También habrá una exposición de 40 fotografías submarinas de Fundación Capital Azul, que permitirá conocer la biodiversidad de los Refugios Marinos de la costa de Valparaíso y el rol de la pesca artesanal en su conservación.

    Bicicultura también será parte del Festival UNE, con una invitación a llegar pedaleando. “Invitamos a venir en bicicleta y a promover una forma de movilidad más amable con la ciudad y el medioambiente. Les esperamos con biciestacionamientos gratuitos (traigan sus candados) y nuestra unidad móvil ‘Bicicultura Informa’, donde ofreceremos asesoría, orientación y microtalleres abiertos a la comunidad”, señala Amarilis Horta, directora de la organización.

    Nicole durante su presentación con éxitos de todas sus épocas. Gustavo Perales

    La música será otro de los puntos fuertes de la jornada. Se presentará Voces que se Unen, con el Coro Ciudadano Ochagavía, iniciativa cultural y comunitaria de Pedro Aguirre Cerda dirigida por la cantante Nicole, junto a Daniela Guzmán.

    Al coro se podrán inscribir quienes quieran sumarse y ser parte de los ensayos durante septiembre, para participar de la presentación colectiva del 3 de octubre. La jornada contará también con Cristóbal Briceño, vocalista y compositor de Ases Falsos, quien llegará a UNE en la antesala del esperado regreso de Fother Muckers a los escenarios, tras más de una década y media de interrupción. La banda vuelve con nuevo disco, Así Se Hace, y un show anunciado para octubre.

    Estas son solo algunas de las actividades confirmadas. Nuevos números y experiencias serán anunciados próximamente.

    Una fuerza que nos une

    En todos estos ámbitos existen organizaciones y personas que trabajan diariamente para generar cambios concretos. Muchas veces ese trabajo ocurre de manera silenciosa y no siempre es visible. Las organizaciones de la sociedad civil llegan a espacios donde el Estado o el mercado no siempre alcanzan, trabajan directamente con personas y comunidades, detectan necesidades y desarrollan respuestas desde la experiencia de los propios territorios.

    “Hay mucho más de las organizaciones de la sociedad civil presentes en nuestra vida cotidiana de lo que alcanzamos a percibir. Muchas iniciativas, espacios y cambios que hoy damos por sentados son también resultado de personas que se organizaron, levantaron una causa y decidieron actuar. UNE busca justamente acercar esa realidad y que podamos reconocerla”, señala Flavia Liberona, directora de Terram.

    Más sobre:Música cultoMúsicaCristóbal BriceñoNicoleGAMFestival UNE

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