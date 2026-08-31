Gerente general corporativo de Falabella Retail deja el cargo tras 6 años

Grupo Falabella anunció un cambio en la gerencia general corporativa de Falabella Retail para el negocio en Chile, Perú y Colombia. Francisco Irarrázaval, quien ejerció el cargo durante 6 años, dejará el cargo el 30 de septiembre, y dejará la compañía a partir del 1 de enero del 2027.

“Grupo Falabella agradece profundamente la contribución de Francisco durante estos 6 años. Le correspondió liderar Falabella Retail en un período especialmente desafiante para la industria, impulsando una transformación relevante del negocio, fortaleciendo la propuesta de valor y construyendo bases sólidas para el futuro. Le deseamos el mayor éxito en sus próximos desafíos personales y profesionales”, señaló Alejandro González Dale, gerente general del grupo.

Por su parte, Francisco Irarrázaval destacó el trabajo realizado junto a los equipos de la compañía. “Quiero agradecer sinceramente a todos los equipos de Falabella Retail por su compromiso, energía y dedicación durante estos años. Los avances alcanzados son el resultado del trabajo de miles de personas que día a día ponen a nuestros clientes en el centro y hacen crecer este negocio”, comentó.

15 Junio 2026 Fachada Falabella Parque Arauco. Foto: Andres Perez Andres Perez

Irarrázaval apoyará la la transición con el nuevo gerente general durante septiembre, y se quedará como asesor de Falabella Retail hasta finales de este año, para luego “emprender proyectos personales junto a su familia”, según explicó la compañía.

El actual gerente general de Falabella Retail expresó a través de sus redes sociales: “Me voy con una sensación de misión cumplida, que no viene solamente de los resultados. Realmente la sensación de misión cumplida viene de otro lado. Viene de saber que hoy Falabella tiene una estrategia ganadora, una que nos costó cuajar, que nos costó varios errores y discusiones infinitas, pero que hoy viene dando sólidos resultados”.

“¿Que viene hacia adelante? Pues no lo sé. Por lo pronto continuaré acompañando al equipo hasta final de año, y durante el 2027 espero tomarme mis primeras vacaciones largas en treinta años y pasar mucho tiempo con mi familia. Espero vivir muchos años más y abrir al menos un par de capítulos adicionales en mi biografía", añadió Irarrázaval.

Francisco Irarrázaval Mena, Gerente general Falabella retail. La Tercera 12-01-2026 Foto: Gustavo Pineda Gustavo Pined

En su reemplazo, asumirá Tomás Platovsky, que hasta ahora ejerce como gerente general de Falabella Retail Chile, y cuenta con 19 años de trayectoria en la compañía. “En este nuevo rol tendrá la responsabilidad de impulsar el nuevo ciclo de crecimiento del negocio en los tres países donde opera (Chile, Perú y Colombia)”, afirmó Falabella.

Platovsky es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile y cursó un advance management programme en Harvard Business School. Anteriormente, antes de llegar a Falabella, se desempeñó en Banco Security, y la marca de retail Lounge. También fue director de la Cámara de Comercio Chileno Colombiana. Actualmente es también director de la Cámara Nacional de Comercio.

Respecto de la llegada de Tomás Platovsky, González Dale señaló que “Tomás combina un profundo conocimiento del negocio, una sólida orientación a los clientes y una gran capacidad de ejecución. Ha demostrado liderazgo, capacidad para impulsar cambios relevantes y una consistente orientación a los resultados. Estamos convencidos de que será clave para liderar la próxima etapa de crecimiento de Falabella Retail en Chile, Perú y Colombia”.