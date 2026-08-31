Capstone concreta compra de proyecto minero en la Región de Atacama: “Consolida un distrito de cobre de clase mundial”

Capstone Copper Corp completó la compra del proyecto San Pietro, que contiene cobre, oro, hierro y cobalto. La iniciativa se ubica en la Región de Atacama entre las propiedades de la canadiense en Mantoverde, Santo Domingo y Sierra Norte.

Según informó la firma, San Pietro añade aproximadamente 16 000 hectáreas de terreno “con alto potencial y poco explorado a la cartera de terrenos de Capstone a escala distrital (...) Consolida un distrito de cobre de clase mundial en la Región de Atacama”.

“El proyecto incluye los yacimientos de Rincones y Colla, que albergan un recurso mineral inferido existente, conforme a la norma NI 43-101, de 492 millones de toneladas con una ley de 0,23 % de cobre y 0,05 g/t de oro, incluyendo un componente de mayor ley. Esta adquisición supone un aumento inmediato del inventario mineral y una plataforma para el crecimiento futuro de los recursos”, explicó.

Sobre la operación, la firma pagará US$25 millones en acciones a New Golden Exploration Chile SpA, una empresa conjunta propiedad indirecta de Golden Arrow Resources Corp.(75,019%) y la Sociedad de Servicios Andinos SPA (24,981%). La operación también considera la emisión de 2.034.970 acciones de Capstone a un valor estimado de 15,77 dólares canadienses por acción.

“Esta adquisición representa una expansión rentable de la posición de Capstone en Atacama”, resaltó la empresa.

En tanto, Cashel Meagher, presidente y director ejecutivo de Capstone, comentó: “La adquisición de San Pietro por parte de Capstone marca un paso más en la consolidación del distrito de Mantoverde-Santo Domingo”.

El alto ejecutivo también destacó la posición de la empresa en la zona. “Tras la adquisición de Sierra Norte en 2024 y el acuerdo de opción de exploración firmado con Enami en 2025, esta transacción amplía aún más nuestra presencia en la región de primer nivel del Atacama”, dijo.

“Esperamos integrar San Pietro a nuestros planes de exploración y desarrollo del distrito, mientras buscamos oportunidades para impulsar un crecimiento transformador en la producción de cobre”, agregó.

En Chile, Capstone Copper Corp tiene el proyecto minero de Manto Blancos (Región de Antofagasta) y Mantoverde (Región de Atacama). En desarrollo, la cartera de la firma suma a Santo Domingo y Mantoverde-Santo, ambos ubicados en la Región de Atacama.