SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Capstone concreta compra de proyecto minero en la Región de Atacama: “Consolida un distrito de cobre de clase mundial”

    La canadiense Capstone Copper Corp cerró la adquisición de las concesiones de cobre de San Pietro y fortaleció su presencia en la zona.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    default

    Capstone Copper Corp completó la compra del proyecto San Pietro, que contiene cobre, oro, hierro y cobalto. La iniciativa se ubica en la Región de Atacama entre las propiedades de la canadiense en Mantoverde, Santo Domingo y Sierra Norte.

    Según informó la firma, San Pietro añade aproximadamente 16 000 hectáreas de terreno “con alto potencial y poco explorado a la cartera de terrenos de Capstone a escala distrital (...) Consolida un distrito de cobre de clase mundial en la Región de Atacama”.

    “El proyecto incluye los yacimientos de Rincones y Colla, que albergan un recurso mineral inferido existente, conforme a la norma NI 43-101, de 492 millones de toneladas con una ley de 0,23 % de cobre y 0,05 g/t de oro, incluyendo un componente de mayor ley. Esta adquisición supone un aumento inmediato del inventario mineral y una plataforma para el crecimiento futuro de los recursos”, explicó.

    Sobre la operación, la firma pagará US$25 millones en acciones a New Golden Exploration Chile SpA, una empresa conjunta propiedad indirecta de Golden Arrow Resources Corp.(75,019%) y la Sociedad de Servicios Andinos SPA (24,981%). La operación también considera la emisión de 2.034.970 acciones de Capstone a un valor estimado de 15,77 dólares canadienses por acción.

    “Esta adquisición representa una expansión rentable de la posición de Capstone en Atacama”, resaltó la empresa.

    En tanto, Cashel Meagher, presidente y director ejecutivo de Capstone, comentó: “La adquisición de San Pietro por parte de Capstone marca un paso más en la consolidación del distrito de Mantoverde-Santo Domingo”.

    El alto ejecutivo también destacó la posición de la empresa en la zona. “Tras la adquisición de Sierra Norte en 2024 y el acuerdo de opción de exploración firmado con Enami en 2025, esta transacción amplía aún más nuestra presencia en la región de primer nivel del Atacama”, dijo.

    “Esperamos integrar San Pietro a nuestros planes de exploración y desarrollo del distrito, mientras buscamos oportunidades para impulsar un crecimiento transformador en la producción de cobre”, agregó.

    En Chile, Capstone Copper Corp tiene el proyecto minero de Manto Blancos (Región de Antofagasta) y Mantoverde (Región de Atacama). En desarrollo, la cartera de la firma suma a Santo Domingo y Mantoverde-Santo, ambos ubicados en la Región de Atacama.

    Más sobre:MineríaCapstone Copper

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Guillermo Martínez, escritor: “Años atrás había otra clase de juventud dispuesta a dar la vida por cambiar la sociedad”

    Desde hoy condenados por delitos graves contra mujeres no podrán acceder a pensión de sobrevivencia de sus víctimas

    Rechazan recursos de amparo de tres reos que buscaban volver al CP de Valparaíso desde la cárcel La Laguna

    Cámara aprueba aumentar sanciones por ofensas contra carabineros y otras autoridades policiales

    Los abogados que enfrentarán al pleno de la Suprema para defender a los jueces que están al borde de la remoción

    La agenda legislativa del Minsal: desde cambios a Cenabast a nuevas condiciones para la devolución de becas formativas

    Lo más leído

    1.
    Protección de datos personales: gobierno ingresa proyecto que posterga en un año entrada en vigencia de la ley

    Protección de datos personales: gobierno ingresa proyecto que posterga en un año entrada en vigencia de la ley

    2.
    Quiebra de Hacienda Chada: los obstáculos que su dueño deberá despejar para la venta de más de 1.500 hectáreas

    Quiebra de Hacienda Chada: los obstáculos que su dueño deberá despejar para la venta de más de 1.500 hectáreas

    3.
    Tras caída del Imacec de julio, Marcel dice que Quiroz se adelantó al decir que junio fue un mes de inflexión

    Tras caída del Imacec de julio, Marcel dice que Quiroz se adelantó al decir que junio fue un mes de inflexión

    4.
    Quiroz responde a Marcel por “punto de inflexión” económico, y adelanta ajuste en la proyección para el año

    Quiroz responde a Marcel por “punto de inflexión” económico, y adelanta ajuste en la proyección para el año

    5.
    La millonaria propiedad fiscal en Vitacura con la que se lanza programa “Se busca dueño” de Bienes Nacionales

    La millonaria propiedad fiscal en Vitacura con la que se lanza programa “Se busca dueño” de Bienes Nacionales

    6.
    Influencers que emiten boleta de honorarios aumentan 54% y SII dicta nueva resolución para mayor control

    Influencers que emiten boleta de honorarios aumentan 54% y SII dicta nueva resolución para mayor control

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Comienza pago anual del Subsidio al Empleo Joven: revisa el monto con el RUT

    Comienza pago anual del Subsidio al Empleo Joven: revisa el monto con el RUT

    Comienzan pagos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: estos son los montos de 2026

    Comienzan pagos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: estos son los montos de 2026

    Rating del lunes 31 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 31 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Desde hoy condenados por delitos graves contra mujeres no podrán acceder a pensión de sobrevivencia de sus víctimas
    Chile

    Desde hoy condenados por delitos graves contra mujeres no podrán acceder a pensión de sobrevivencia de sus víctimas

    Rechazan recursos de amparo de tres reos que buscaban volver al CP de Valparaíso desde la cárcel La Laguna

    Cámara aprueba aumentar sanciones por ofensas contra carabineros y otras autoridades policiales

    Subsidio a la tasa hipotecaria: bancos reciben más de 100 mil solicitudes y han cursado un tercio de los cupos tras ampliación
    Negocios

    Subsidio a la tasa hipotecaria: bancos reciben más de 100 mil solicitudes y han cursado un tercio de los cupos tras ampliación

    Grupo Santander concreta compra del negocio de rentas vitalicias de Principal en Chile y renueva directorio de la filial

    Quiroz responde a Marcel por “punto de inflexión” económico, y adelanta ajuste en la proyección para el año

    Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia
    Tendencias

    Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia

    Solo 10 minutos de este ejercicio pueden beneficiar a tu cerebro y hacerte sentir con más ánimo, según un estudio

    Qué edad tienen los jugadores que gastan más en videojuegos, según un estudio

    El Toro supera a Harry Kane y embiste a la historia: la producción goleadora que encumbra a Fernando Zampedri en el mundo
    El Deportivo

    El Toro supera a Harry Kane y embiste a la historia: la producción goleadora que encumbra a Fernando Zampedri en el mundo

    Los bombásticos fichajes que deja el último día del mercado de pases en Europa

    Un millonario traspaso: en Inglaterra aseguran que Crystal Palace está a detalles de fichar a Darío Osorio

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Guillermo Martínez, escritor: “Años atrás había otra clase de juventud dispuesta a dar la vida por cambiar la sociedad”
    Cultura y entretención

    Guillermo Martínez, escritor: “Años atrás había otra clase de juventud dispuesta a dar la vida por cambiar la sociedad”

    María Becerra regresa a Chile con show en Movistar Arena

    Inauguran exposición gratuita por los 40 años de Pateando Piedras de Los Prisioneros en el GAM

    EE.UU. lanza nuevos ataques sobre objetivos de la Guardia Revolucionaria en Irán
    Mundo

    EE.UU. lanza nuevos ataques sobre objetivos de la Guardia Revolucionaria en Irán

    Vicepresidenta del Bank of America muere tras ser apuñalada en Times Square

    Explosión de auto bomba cerca de una comisaría en la frontera de Colombia con Venezuela deja un muerto y 11 heridos

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena
    Paula

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”