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    Moreira apela a afinidad de Kast con Milei para obtener una respuesta “satisfactoria” sobre soberanía de Chile en Magallanes

    El senador UDI cuestionó que han pasado “cinco años de ambigüedades y de promesas no cumplidas”, con relación a la vigencia del polémico decreto presidencial de Argentina, N° 457/2021, que señala que el estrecho es un “espacio compartido”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Senador Iván Moreira (UDI). Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    El senador Iván Moreira (UDI) hizo un fuerte descargo a raíz de la controversia por las declaraciones del jefe de las Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Valverde, quien incluyó a Magallanes al referirse a las zonas donde Argentina debía mantener presencia y soberanía.

    Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía, hay que mantener ahí, hay que hacer presencia”, afirmó Valverde en un podcast.

    El episodio se sumó a otro ocurrido en abril, cuando el jefe de Hidrografía Naval, contraalmirante Hernán Montero, afirmó que “la boca del Estrecho de Magallanes es argentina”.

    La situación derivó en una nota de protesta desde la Cancillería chilena y el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, enfatizó que no hay dudas de la soberanía nacional en dicho territorio. En Argentina también le quitaron piso a los dichos de Valverde y ratificaron que el estrecho es chileno.

    Pese a estos gestos, y ante la inminente cita bilateral entre el Presidente José Antonio Kast y el Mandatario argentino Javier Milei, este jueves en La Moneda, en el marco de la asistencia del trasandino al Foro Madrid, Moreira pidió una respuesta más contundente desde el otro lado de la cordillera.

    “Si existe afinidad entre el gobierno de Chile con el Presidente Milei, esperamos una respuesta satisfactoria que genere confianza y que permita cerrar definitivamente este tema, para concentrarnos en nuestra relación comercial y política”, señaló.

    Además, apuntó a la vigencia del polémico decreto presidencial de Argentina, N° 457/2021, que señala que el estrecho es un “espacio compartido”.

    “Ya llevamos 5 años de ambigüedades y de promesas no cumplidas. El decreto sigue vigente y las autoridades argentinas se exceden en sus declaraciones con cierta frecuencia”, criticó.

    Así, la de Moreira se suma a una petición realizada por el Partido Socialista (PS), que emplazó al Mandatario chileno a exigir a Milei una declaración formal de respeto a la soberanía chilena en Magallanes.

    “Presidente Kast: si recibe a Milei, lo hace como Presidente de Chile. Debe exigirle una declaración formal de respeto a los tratados vigentes y a la soberanía chilena”, se lee en el texto de los socialistas.

    En dicho llamado, la tienda liderada por la senadora Paulina Vodanovic también solicita al gobierno a defender “con sentido patriótico y sin vacilaciones” la soberanía y los intereses nacionales.

    Más sobre:Iván MoreiraArgentinaMagallanesSoberaníaJavier MileiJosé Antonio Kast

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