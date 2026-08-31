La batalla jurídica para poner fin al ofertón de feriados y leyes como el Día del Pajarete o del Taca Taca

Este lunes, a las 19.30 horas está citada la Comisión de Gobierno de la Cámara para comenzar a discutir el proyecto que busca conceder como feriado nacional el próximo 17 de septiembre de este año.

Se trata exclusivamente de la iniciativa de los diputados del PC, que al igual que otras dos mociones de legisladores del PDG, logró revertir -gracias a una mayoría circunstancial en la sala- la declaración de inadmisibilidad efectuada por el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI). En aquella sesión del 18 de agosto, no más de 50 diputados se atrevieron a oponerse a estas iniciativas.

La decisión de Alessandri, sin embargo, se basaba en una nueva doctrina que hace dos años aproximadamente viene aplicando el Congreso y, en especial, la Cámara de Diputados para frenar no solo los feriados de origen parlamentario, sino también aquellas las leyes que instauran fiestas o fechas conmemorativas como el Día del Pajarete o el Día del Taca Taca.

Para las autoridades de la Cámara, estas mociones tienen un aire “populista”, aun cuando la evidencia muestra que son de dudosa rentabilidad electoral. El problema es que, a la larga, las polémicas públicas que generan estas iniciativas golpean a todo el Congreso, ya que abren un debate por la poca trascendencia de la labor parlamentaria.

Actualmente en Chile hay 16 feriados nacionales (pueden llegar a 17 días, dependiendo del año) y 2 de carácter regional, todo ellos regulados mediante leyes.

Sin embargo, hay otros 171 días conmemorativos, no ligados a un descanso, que van desde el Día del Huaso (Ley 17.026) al Día del Patrullero Escolar (Decreto Supremo 94 de 1979 del Mineduc). Obviamente no toda la regulación de estas fechas pasó por el Parlamento, pero 72 de esos días conmemorativos son leyes que demandaron tiempo de senadores y diputados.

Antifestivos

En el Congreso le atribuyen la autoría de esta doctrina antifestivos al mismo secretario general de la Cámara, Miguel Landeros.

En octubre de 2017, a propósito de un proyecto que promovía feriados regionales, Landeros entregó un crítico informe jurídico que recomendaba calificar como inconstitucionales y no admitir nuevas mociones que instaurasen feriados, ya que tenían consecuencias fiscales, lo que afectaba las atribuciones del Presidente de la República.

La tesis era osada, ya que era normal que los parlamentarios presentaran proyectos de días libres, a pesar de que no fueran del agrado de La Moneda.

Pasaron algunos años hasta que a mediados de 2024 el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo propia la doctrina de Landeros para objetar constitucionalmente los feriados de origen parlamentario.

En los años previos, producto de la presión social y parlamentaria, Marcel se había visto obligado a ceder. Así, se concedió el 16 de septiembre de 2022 que permitió extender las Fiestas Patrias por cuatro días. El problema es que lejos de calmar el apetito parlamentario, ese mismo año algunos diputados intentaron declarar feriado el lunes 26 de diciembre, a lo que el gobierno se opuso tenazmente.

Desde 2024, sin embargo, la Cámara empezó a declarar inadmisibles todas las mociones de diputados que promovieran la interrupción de días de trabajo, a través de una calificación que le corresponde por reglamento al presidente de la corporación.

Aunque esa decisión puede ser revertida en la sala, esa doctrina hoy es aplicada también por el Senado, cuyo actual secretario general, Luis Rojas, fue prosecretario de la Cámara.

De hecho, a inicios de este año, el Senado atajó un proyecto que la Cámara había aprobado y dejado pasar. Aquella moción tenía una treta. Cambiaba los feriados de la Asunción de la Virgen de 2026 y 2027 (que caían en sábado y domingo), a cambio de que el 10 de agosto de ambos años (un lunes y un martes) fuesen festivos por el Día de San Lorenzo. La moción, sin embargo, fue declarada inadmisible por la otra rama del Congreso.

Otras fiestas

No fue la única medida drástica que comenzó a aplicar el Congreso. También desde 2024 se concluyó que los días conmemorativos ya no serían considerados materias de ley y, por ende, cualquier moción en ese sentido no sería acogida a trámite.

Esta decisión severa se adoptó tras la polémica por el Día del Pajarete, que buscaba homenajear a la bebida típica del Norte Chico.

Una controversia similar ocurrió en 2018 con la propuesta para legislar sobre el Día del Taca Taca, que finalmente fue archivada.

Este nuevo filtro puso en aprietos, incluso, a una iniciativa del gobierno, que pretendía instaurar el Día de la Teletón.

“Sin perjuicio del reconocimiento transversal que merece la labor desarrollada por la Teletón (...), esta Secretaría estima que la utilización de una ley para la mera declaración de una efeméride nacional podría apartarse del criterio sostenido en la discusión parlamentaria de iniciativas similares”, decía un oficio de la Cámara dirigido a La Moneda que sostenía que no se requería ley, sino un simple decreto, para consagrar un día conmemorativo.

En respuesta, el ministro José García Ruminot defendió la propuesta gubernamental, ya que no solo declaraba una fecha conmemorativa, sino que también establecía actividades de difusión.

En todo caso, respecto de los días conmemorativos, el Senado tiene un criterio distinto y no pone reparos en su tramitación mientras no impliquen feriados.

Cuesta arriba

Con todas estas restricciones, el feriado para el 17 de septiembre tiene un mal pronóstico.

Hasta el momento, las tres mociones solo lograron pasar su primera valla de admisibilidad.

El proyecto del PC, sin embargo, hoy es el único que está en carrera, ya que las mociones de los diputados del PDG fueron derivadas a otras comisiones conducidas por legisladores republicanos que difícilmente las podrán en tabla. Con ello, ya quedarían fuera de juego para estas Fiestas Patrias.

Incluso, aunque logren superar todas las trabas de la Cámara, aún falta que estos proyectos sean revisados por las instancias del Senado. Y, dado el criterio estricto que existe en la Cámara Alta, corren el riesgo de ser declarados inadmisibles.