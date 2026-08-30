SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Paulina Núñez aborda rol del gabinete y advierte: “No puede estar un ministro produciéndole problemas al Presidente”

    La presidenta del Senado sostuvo que la Cámara Alta tendrá un rol clave en ordenar la tramitación de la reforma constitucional en materia de seguridad. Además, abordó el nivel de empoderamiento de los ministros y planteó que falta un gesto explícito de Argentina tras la controversia por los dichos de un general.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Presidenta del Senado aborda rol del gabinete y advierte: “No puede estar un ministro produciéndole problemas al Presidente”. En la imagen, Paulina Núñez, presidenta del Senado. Dedvi Missene

    La presidenta del Senado, Paulina Núñez, afirmó este domingo que será la Cámara Alta la que deberá encauzar la discusión política en torno a la reforma constitucional impulsada en materia de seguridad.

    En entrevista con el programa Mesa Central, de Canal 13, señaló: “Creo que esta semana es el Senado el que va a encausar la discusión política”. Núñez agregó que el primer paso será “transformar las diferencias políticas en soluciones concretas”. Según explicó, ya se definieron las comisiones que conocerán el proyecto, con Constitución como instancia principal, además de Seguridad y Defensa.

    La senadora planteó además la posibilidad de que la Comisión de Constitución conozca la iniciativa tanto en general como en particular, señalando que se trata de una alternativa que dependerá de la Sala. En esa línea, insistió en la necesidad de alcanzar acuerdos, considerando que una reforma constitucional requiere 29 votos.

    “Si hay algo de lo que me voy a preocupar (...) es que haya una agenda en materia de seguridad, y que sea el Senado, insisto, el llamado a encausar esta discusión”, afirmó. Sumó que la discusión debe avanzar hacia el fondo del asunto y bajo un criterio de “realismo legislativo”, debido a la necesidad de conseguir los votos requeridos.

    Presidenta del Senado aborda rol del gabinete y advierte: “No puede estar un ministro produciéndole problemas al Presidente”. En la imagen, una sesión del Senado. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Núñez también sostuvo que, una vez que los proyectos ingresan al Congreso, le corresponde conducir la discusión desde su rol institucional. En ese contexto, aseguró que en este caso “faltó socializar el proyecto” y que esa socialización no debería limitarse a informar, sino también permitir plantear cambios y observaciones.

    Asimismo, afirmó que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de construir una mayoría que permita alcanzar los 29 votos necesarios. “Así como el Senado tiene el deber de encausar este proyecto, creo también que el Ejecutivo tiene el deber de construir una mayoría que nos permita llegar a 29”, sostuvo.

    La presidenta del Senado añadió que, si la Comisión de Constitución logra elaborar un texto consensuado y con un respaldo amplio, aquello permitiría avanzar con una agenda y con la propia reforma. Paralelamente, planteó que otros proyectos de la agenda legislativa de seguridad podrían continuar su tramitación mientras se desarrolla el trabajo sobre la reforma constitucional.

    Presidenta del Senado aborda rol del gabinete y advierte: “No puede estar un ministro produciéndole problemas al Presidente”. Imagen referencial. Leonardo Rubilar/AgenciaUno

    Empoderamiento de ministros

    Consultada respecto de si los ministros políticos se encuentran suficientemente empoderados, Núñez respondió que “ellos sin duda” y agregó que, si se busca entregarles mayor poder, aquello depende del Presidente.

    “El problema, a ver, si alguien quiere empoderarlos más, es del Presidente”, sostuvo. Posteriormente planteó que, más que determinar si se debe empoderar al jefe de gabinete, corresponde al Mandatario ordenar la relación con sus ministros y evitar que situaciones generadas desde el gabinete terminen aproblemando al Mandatario: “No puede estar un ministro produciéndole problemas al Presidente”.

    Núñez también advirtió sobre las consecuencias de un diseño en que las decisiones recaigan directamente en el Presidente. Según señaló, si ese es el esquema del Gobierno, “eso es muy complejo”, debido a que las responsabilidades terminan concentrándose en el Mandatario. En contraste, sostuvo que si se delega y un ministro lidera una decisión, esta se mantiene a nivel de gabinete.

    Presidenta del Senado aborda rol del gabinete y advierte: “No puede estar un ministro produciéndole problemas al Presidente”. En la imagen, gabinete de José Antonio Kast. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Controversia con Argentina

    Hacia el final de la entrevista, Núñez abordó la controversia relacionada con un general argentino y sostuvo que, a su juicio, el asunto todavía no está cerrado.

    “Yo creo que en esto, a ese nivel, no se pueden cometer errores, y si alguien comete ese error, evidentemente que la solución es la salida, porque tú no puedes tener un general poniendo en cuestión la soberanía de los países ni menos los limítrofes”, señaló. Consultada directamente respecto de si faltaba un gesto explícito de Argentina, respondió: “Sí, de todas maneras”.

    Ante la eventual llegada del Presidente de Argentina, Núñez afirmó que espera que se realicen gestiones al más alto nivel para resolver la situación. “Si el presidente de Argentina viene (A Chile), me imagino que se van a hacer los buenos oficios desde los presidentes, desde la más alta autoridad para que eso ocurra”, indicó, añadiendo que una eventual reunión bilateral debería realizarse previamente y que ese debería ser su objetivo.

    Finalmente, sostuvo que ambos mandatarios deberían abordar necesariamente el tema si llegan a reunirse.

    Presidenta del Senado aborda rol del gabinete y advierte: “No puede estar un ministro produciéndole problemas al Presidente”. En la imagen, el Estrecho de Magallanes.
    Más sobre:Paulina ÑúñezSenadoPresidenteGobiernoCongresoParlamentariosMinistrosArgentina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    IA en la minería: déficit de trabajadores especializados impulsa su uso para conectar talento y empresas

    John Galliano: uno de los diseñadores más influyentes cancela su exposición en el Met tras dichos antisemitas

    El Gran Falsificador: llega película basada en insólito caso de la posguerra en Francia

    Tim Cook se despide de Apple tras 15 años como CEO y deja el mando en manos de John Ternus con el desafío de la IA

    Capstone concreta compra de proyecto minero en la Región de Atacama: “Consolida un distrito de cobre de clase mundial”

    Corte de Apelaciones confirma prisión preventiva para ambos imputados en caso de Makarena Tolosa

    Lo más leído

    1.
    El pacto que se selló en la casa de García: gobierno y partidos acuerdan bajar a urgencia simple reforma de seguridad

    El pacto que se selló en la casa de García: gobierno y partidos acuerdan bajar a urgencia simple reforma de seguridad

    2.
    Diputados de oposición recurren a Contraloría para que se investiguen vínculos de asesor argentino Fernando Cerimedo en Chile

    Diputados de oposición recurren a Contraloría para que se investiguen vínculos de asesor argentino Fernando Cerimedo en Chile

    3.
    Congreso convoca a sesiones secretas por Estrecho de Magallanes y le sube la temperatura a cita de Kast y Milei

    Congreso convoca a sesiones secretas por Estrecho de Magallanes y le sube la temperatura a cita de Kast y Milei

    4.
    Biministro Alvarado y opción de que Kast pida a Milei derogar decreto sobre Estrecho de Magallanes: “No hay exclusión de temas”

    Biministro Alvarado y opción de que Kast pida a Milei derogar decreto sobre Estrecho de Magallanes: “No hay exclusión de temas”

    5.
    La batalla jurídica para poner fin al ofertón de feriados y leyes como el Día del Pajarete o del Taca Taca

    La batalla jurídica para poner fin al ofertón de feriados y leyes como el Día del Pajarete o del Taca Taca

    6.
    Directiva del PPD en Antofagasta defiende al senador Araya ante tensión por su permanencia en el partido

    Directiva del PPD en Antofagasta defiende al senador Araya ante tensión por su permanencia en el partido

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Comienza el Travel Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas en viajes?

    Comienza el Travel Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas en viajes?

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Comienza el Travel Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas en viajes?
    Chile

    Comienza el Travel Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas en viajes?

    Corte de Apelaciones confirma prisión preventiva para ambos imputados en caso de Makarena Tolosa

    Gobierno renueva urgencia legislativa a 23 iniciativas de su agenda de seguridad: le dio discusión inmediata a 10 de ellas

    Tim Cook se despide de Apple tras 15 años como CEO y deja el mando en manos de John Ternus con el desafío de la IA
    Negocios

    Tim Cook se despide de Apple tras 15 años como CEO y deja el mando en manos de John Ternus con el desafío de la IA

    Capstone concreta compra de proyecto minero en la Región de Atacama: “Consolida un distrito de cobre de clase mundial”

    Gerente general corporativo de Falabella Retail deja el cargo tras 6 años

    Anuncian cambios radicales en la zona central: cómo estará el pronóstico los próximos días
    Tendencias

    Anuncian cambios radicales en la zona central: cómo estará el pronóstico los próximos días

    La advertencia de Bill Gates sobre la IA: “Podría actuar en contra de nuestros intereses y perder el control”

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto es lo que dice el pronóstico

    La denuncia del árbitro Flores a Cecilio Waterman tras sus minutos como arquero en el triunfo del Campanil ante la U
    El Deportivo

    La denuncia del árbitro Flores a Cecilio Waterman tras sus minutos como arquero en el triunfo del Campanil ante la U

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta al alemán Yannick Hanfmann la primera ronda del US Open

    “No pude; eso agota el tiempo”: Jorge Sampaoli rompe el silencio tras su salida de Talleres de Córdoba

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    John Galliano: uno de los diseñadores más influyentes cancela su exposición en el Met tras dichos antisemitas
    Cultura y entretención

    John Galliano: uno de los diseñadores más influyentes cancela su exposición en el Met tras dichos antisemitas

    El Gran Falsificador: llega película basada en insólito caso de la posguerra en Francia

    Idea Vilariño: las claves del regreso de su obra más austera

    Master, Dark Horse, INSS y Lulinha: Los casos judiciales que atraviesan la campaña presidencial en Brasil
    Mundo

    Master, Dark Horse, INSS y Lulinha: Los casos judiciales que atraviesan la campaña presidencial en Brasil

    Médicos Sin Fronteras advierte sobre los problemas humanitarios y la dificultad para actuar en Cisjordania

    Cómo los túneles hidroeléctricos se convirtieron en refugio para los trabajadores atrapados en Nepal

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”
    Paula

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?