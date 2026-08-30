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    El Ipswich Town y Marcelino Núñez pagan caro sus errores con una dolorosa goleada en su visita al Manchester United

    Los Diablos Rojos le propinaron una abultada derrota al elenco del chileno, que se derrumbó en Old Trafford y cayó por 5-2.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Bruno Fernandes fue la gran figura en la goleada del Manchester United al Ipswich. Foto: @manutd (Instagram).

    El Ipswich Town, que tuvo a Marcelino Núñez durante 62 minutos, sufrió un duro tropiezo en su visita a Old Trafford. El equipo del chileno comenzó ganando, pero fue goleado por el Manchester United, por 5-2, en la segunda fecha de la Premier League. Lo que parecía ser una jornada soñada, terminó siendo una pesadilla.

    Se anticipaba como una compleja presentación en el Teatro de los Sueños, sobre todo por la necesidad de sumar para los Diablos Rojos tras un estreno con derrota en la liga inglesa. Y así fue. El conjunto local no tardó en imponer su juego y dominar las acciones.

    Núñez, por su parte, tuvo un rol clave. Primero, por su trabajo sin pelota para evitar los embates mancunianos. Tuvo algunas recuperaciones y varios bloqueos.

    Segundo, por su relevancia con la misma. El chileno se ubicó en la base de su equipo e incluso, por momentos, se metió entre los centrales para distribuir. Fue trascendental para generar las pocas conexiones que lograba su equipo en el comienzo. Cuando el Ipswich pudo progresar con el balón, lo hizo a través de él.

    El United empujó al Ipswich sobre su propio arco e impuso una latente sensación de peligro. No obstante, la visita estuvo bien parado, sin dejar espacios en defensa. También se las arregló para complicar mediante contragolpes y lo que pudiera hacer principalmente Julio Enciso en ataque.

    Pese al dominio, las más claras fueron del Ipswich, que poco a poco se fue sintiendo cada vez más cómodo en el campo. De hecho, llegó la apertura de la cuenta tras otra transición rápida. Abdul Fatawu dejó desparramado a Luke Shaw y desbordó por la derecha. Centró al segundo palo para que apareciera Leif Davis (29′), quien rompió el cero y silenció Old Trafford.

    Error de Marcelino y descalabro

    Sin embargo, cuando la visita parecía no pasar mayores sobresaltos y tener todo controlado, vino el empate. Núñez, que venía haciendo un gran partido, quedó retratado en un infortunio. El chileno sufrió un resbalón que provocó un contragolpe de dos contra uno. Matheus Cunha habilitó a Bruno Fernandes (40′), que no perdonó con un potente zurdazo, para el lamento del formado en Universidad Católica. Si no fuese por el tropiezo, el United no parecía tener por dónde llegar a la paridad.

    El Ipswich salió del vestuario con otra actitud. Intentó juntar pases y tener más posesión, con el volante nacional como eje, pidiendo constantemente la pelota. Marcelino intentó dar vuelta la página tras el tropiezo. Bien posicionado, fue clave para ir limpiando rebotes y jugadas donde la pelota quedó dividida.

    No obstante, en ese buen momento duró escasos minutos y los locales comenzaron un asedio, que estuvo marcado por una insólita jugada que terminó con un travesaño de Mbeumo. Sería el inicio de unos minutos del terror.

    Jabob Graves fue el gran villano. En primera instancia, en el 56’, se anotó en propia puerta tras un remate de Harry Maguire. La jugada desató la polémica tras una mano del defensor que no fue sancionada, a pesar de la revisión del VAR. Al ser autogol, no se conisderó como una mano de inmediatez. Este tanto terminó por desconcertar a la visita, que se derrumbó.

    Poco después, le cometió un penal a Cunha, que fue cambiado por gol por Bruno Fernandes (61′). Tras el descalabro, Núñez fue reemplazado por el argentino Exequiel Palacios, la gran contratación del Ipswich. A esa altura, el resultado ya parecía definido, pero aún había más. El portugués anotó su triplete (68’) y sobre el cierre asistió a Mbeumo (82′), que anotó el quinto.

    En los descuentos, Chuba Akpom descontó (90+1’), en un tanto para la estadística. Lo que parecía ser una jornada soñada, terminó siendo una pesadilla.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalPremier LeagueIpswich TownManchester UnitedBruno FernandesMarcelino Núñez

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