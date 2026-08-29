El regreso del push‑up: cómo Victoria’s Secret pasó de cancelar a sus ángeles a relanzar su colección más sexy

Mucho antes de las alas, las pasarelas y los sostenes cubiertos de piedras preciosas, Victoria’s Secret comenzó con una escena bastante menos glamorosa. En 1977, Roy Raymond entró a una multitienda de California para comprarle ropa interior a su esposa y terminó sintiéndose fuera de lugar. La experiencia lo llevó a abrir una tienda de lencería donde comprar no resultara incómodo. Cinco años después, él y Gaye Raymond vendieron sus cinco locales a Leslie Wexner, quien vio en el negocio algo bastante mayor: la posibilidad de convertir la ropa interior en moda.

Victoria’s Secret creció por los centros comerciales de Estados Unidos con una fórmula que entonces resultaba novedosa. Sacó el sostén del cajón, lo puso en vitrinas cuidadosamente producidas y comenzó a presentarlo mediante temporadas, colecciones y campañas. La lencería podía ser funcional, pero también formar parte de una fantasía. Esa idea terminó por definir a la marca y preparó el escenario para su creación más reconocible.

En 1995, el hotel Plaza de Nueva York recibió el primer Victoria’s Secret Fashion Show. Con los años, el desfile dejó de ser una presentación de temporada y se convirtió en una superproducción televisiva. Hubo alas monumentales, sostenes de fantasía, música en vivo y modelos que alcanzaron una fama comparable a la de actrices y cantantes. Gisele Bündchen, Tyra Banks, Heidi Klum y Adriana Lima estuvieron entre sus rostros, mientras Rihanna y Taylor Swift actuaron sobre una pasarela que llegó a funcionar como una vitrina de la cultura pop.

El regreso del push‑up: cómo Victoria’s Secret pasó de cancelar a sus ángeles a relanzar su colección más sexy Isaias Arnaldo Ahumada Lopez

El tamaño de ese éxito también planteó una dificultad. Victoria’s Secret había construido un universo tan reconocible que actualizarlo sin perder su identidad no era sencillo. Mientras la industria incorporaba más tallas, prendas sin aro y campañas protagonizadas por cuerpos distintos, la marca seguía estrechamente ligada a la imagen de sus ángeles. La fantasía que la había hecho famosa debía aprender a incluir a más mujeres.

El último desfile de esa etapa se realizó en 2018 y al año siguiente el espectáculo fue cancelado, en medio de preguntas de los inversionistas y una conversación cada vez más fuerte sobre representación. También en 2019 dejó la compañía Edward Razek, el ejecutivo que había estado detrás del show. Comenzó entonces un periodo de cambios cuyo desafío era claro: ampliar la idea de sensualidad sin renunciar al glamour que distinguía a Victoria’s Secret.

El regreso del push‑up: cómo Victoria’s Secret pasó de cancelar a sus ángeles a relanzar su colección más sexy Isaias Arnaldo Ahumada Lopez

En 2021, la empresa se separó de L Brands y comenzó a cotizar como una compañía independiente. Ese mismo año creó The VS Collective, una plataforma integrada por mujeres como Megan Rapinoe, Priyanka Chopra, Paloma Elsesser y Valentina Sampaio. Los ángeles dejaron de ocupar el centro y aparecieron nuevas voces, disciplinas y tipos de cuerpo. La nueva etapa no buscó eliminar los códigos históricos de la marca, sino darles más espacio y más interpretaciones.

El regreso a la pasarela fue gradual. En 2023, Victoria’s Secret presentó un especial para Prime Video y en 2024 recuperó el desfile presencial, seis años después del último. Volvieron las alas, la música y la puesta en escena, esta vez acompañadas por una selección de modelos más amplia. La fórmula tuvo continuidad en 2025, en el Brooklyn Navy Yard, donde Karol G se convirtió en la primera artista colombiana en cantar en el Victoria’s Secret Fashion Show.

El desembarco chileno

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Very Sexy llegó esta semana a Santiago, con un lanzamiento en el Club de la Unión. La colección tiene más de dos décadas dentro de Victoria’s Secret y reúne sostenes, panties, bodies y slips con encajes, transparencias, escotes profundos y tiras brillantes.

Entre las invitadas estuvieron Dominga López, Miss Universo Chile 2026; la actriz Vivianne Dietz, que este año estuvo en la teleserie Aguas de Oro, de Mega, y las conductoras del podcast Sin Ofender, Isidora Gaete y Daniela Ginestar.

“Very Sexy es una colección icónica, la más sexy de la marca. Busca mostrar la confianza, el poder y la versatilidad que puede tener una pieza. Se puede usar como lencería, pero también para la noche o para elevar un look de día”, explica Loreto Bonomo, brand manager de Victoria’s Secret.

La línea contempla cinco niveles de realce. El modelo sin relleno conserva una forma natural, el Very Sexy Push‑Up puede aumentar visualmente una talla de copa y el Bombshell llega hasta dos. Algunos diseños incorporan copas de espuma con memoria.

“Venimos de una sociedad súper tradicional. Antes predominaban el negro, el beige y el café, pero hoy vemos mujeres mucho más osadas, que buscan mostrar detalles de lencería en el día a día. Les encantaron el color, los encajes y las transparencias”, agrega Bonomo sobre el mercado chileno.

Lo que dicen las invitadas

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Gaete se refiere al lugar que ocupa hoy la sensualidad. “Los movimientos feministas, que son súper necesarios, quizás también se fueron a un extremo y ahora estamos volviendo a un punto medio. Está regresando esta cosa de querer sentirse mujer, querer sentirse sexy, y eso puede ir perfectamente de la mano con un pensamiento feminista”.

Sobre la etapa de los ángeles, dice: “Me encanta la fantasía de los ángeles y las modelos regias. Ahora también tienen cuerpos más diversos, pero dentro de un canon estético que sigue representando a la marca”.

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Ginestar pone el foco en otra parte. “Que cada una haga lo que quiera con su cuerpo. Si se quiere poner encaje o lentejuelas, perfecto. Si quiere estar más tapada y no le gusta mostrar, también es válido. Al final, eso es lo que hay que celebrar”.

El próximo desfile será el domingo 18 de octubre en Los Ángeles, después de dos ediciones en Nueva York. Se transmitirá por YouTube, TikTok e Instagram, y entre las primeras modelos confirmadas están Gigi Hadid, Alex Consani, Paloma Elsesser y Abby Champio.