Embajador de EE.UU. destaca cooperación internacional tras extradición de “El Turko” y “El Gocho” a Chile. Imagen referencial.

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, destacó este sábado la cooperación internacional que permitió la extradición a Chile de Rafael Gámez Salas, “El Turko”, y Alfredo Carrillo Ortiz, “El Gocho”, ambos imputados por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

Los dos sujetos, vinculados a la facción Piratas de Aragua del Tren de Aragua, fueron formalizados durante la jornada del viernes y quedaron en prisión preventiva.

Tras el procedimiento, Judd sostuvo que el caso demuestra los resultados que pueden alcanzarse mediante la coordinación entre distintos países frente al crimen organizado transnacional.

“La extradición a Chile de dos imputados vinculados a Los Piratas del Tren de Aragua, acusados de terribles crímenes en Chile, demuestra lo que podemos lograr cuando nuestros países trabajan juntos contra el crimen organizado transnacional”, señaló el diplomático a través de sus redes sociales.

La extradición a Chile de dos imputados vinculados a Los Piratas del Tren de Aragua acusados de terribles crímenes en Chile demuestra lo que podemos lograr cuando nuestros países trabajan juntos contra el crimen organizado transnacional.

Este es precisamente el tipo de… https://t.co/jjT7vXmfaM — U.S. Ambassador to Chile (@USAmbCL) August 29, 2026

“Este es precisamente el tipo de cooperación que impulsa Shield of the Americas (Escudo de las Américas). Gracias a Chile, Colombia y a nuestros colegas de las distintas agencias de seguridad de estos países por hacerlo posible”, afirmó.

Judd cerró su mensaje destacando la política de seguridad de la administración estadounidense.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos recuperando la seguridad de nuestro hemisferio”, sostuvo.