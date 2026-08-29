Al menos 38 fallecidos deja ataque ruso contra un almacén cerca de Kiev

Al menos 38 personas fallecieron este sábado tras un ataque de Rusia contra un almacén, donde albergaban “objetos explosivos” que agudizaron los destrozos en Myla, ciudad cercana a la capital ucraniana.

El jefe de la administración militar regional, Timour Tkatchenko, declaró que “lamentablemente, a estas alturas, han fallecido 38 personas. Y es posible que esta cifra no sea definitiva”. Además, precisó que entre los fallecidos se encuentra el alcalde de la localidad de Dmitrivka, Taras Didych.

“El 28 de agosto, hacia las 20:10, un vehículo aéreo no tripulado impactó en las instalaciones de una empresa en la ciudad de Myla (...) se produjo un incendio de gran magnitud en las instalaciones de la empresa y comenzaron a oírse detonaciones”, indicó la Fiscalía General de Ucrania.

A raíz de los supuestos objetos explosivos dentro del almacén alcanzado por los ataques rusos, la Fiscalía ucraniana abrió una investigación por negligencia criminal. Las autoridades, en tanto, no han dado detalles sobre la naturaleza de la instalación.

El ente fiscalizador sostuvo que la investigación se centrará en “la legalidad del almacenamiento de objetos y materiales explosivos en las instalaciones de la empresa”. Además, indagarán si la empresa, cuyo nombre no se ha revelado, disponía de las “autorizaciones y permisos necesarios”.

El presidente de dicho país, Volodimir Zelenski, señaló que, además del almacén destruido, resultaron dañados edificios residenciales y una residencia para personas mayores y con discapacidad.

Lso últimos meses Rusia y Ucrania han intensificado los ataques de alcance mutuos, lo que ha elevado la baja de civiles a niveles récord por incendios o ataques.