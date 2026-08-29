SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    Repasa la dolorosa goleada del Levante ante el Betis de Manuel Pellegrini

    El elenco verdiblanco cayó por 5-2 y perdió el invicto que llevaba en el comienzo de LaLiga.

    Isco en el duelo entre el Levante y el Betis. Foto: @RealBetis (X).

    Minuto a minuto

    Levante 5-2 Betis

    Actualiza el relato

    Finaliza la transmisión

    Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión de El Deportivo. Esperamos encontrarlos en otra oportunidad.

    Revisa el comentario del partido

    Finaliza el partido

    45+6′. Termina el encuentro en Valencia. El Levante obtuvo su primera victoria en LaLiga a costa del Betis de Pellegrini, que sufrió su primera derrota en el certamen.

    Dura caída para los verdiblancos.

    Gol del Levante

    45+5′. Olasagasti cierra un contragolpe con un certero cabezazo y anota el quinto para el local.

    Cambio en el Levante

    84’. Paco Cortés reemplaza a Roger Bruggé.

    Cambio en el Betis

    74′. Abde reemplaza a Facundo Bernal.

    Cambios en el Levante

    72′. Víctor García y Etta Eyong sustituyen a Thiago Fernández e Iván Romero.

    Gol del Levante

    70′. El Levante pilló mal parado al Betis. Iván Romero quedó mano a mano y definió con borde externo, pero su remate impactó en el palo. Brugué capturó el rebote y anotó su doblete para estirar la ventaja.

    Cambios en el Betis

    67’. Pablo García y Nelson Deossa reemplazan a Marc Roca y Rodrigo Riquelme.

    Cambios en el Betis

    55′. Pellegrini mueve la pizarra. Cucho Hernández y Pablo Fornals reemplazan a Troy Parrott e Isco.

    Gol del Levante

    56′. Roger Brugué se anticipa en un córner y pone en ventaja al Levante. El Betis vuelve a sufrir en la pelota parada.

    Casi gol del Levante

    54′. Un remate de Olasagasti obliga a una gran reacción de Valles, que envía la pelota al tiro de esquina.

    Se lo pierde el Betis

    49′. Parrott desaprovecha una inmejorable opción con un cabezazo en el área chica.

    Cambio en el Levante

    46′. Jeremy Toljan reemplaza a Nacho Pérez.

    Inicia el segundo tiempo

    46′. Levante y Betis no se sacan ventaja en Valencia.

    Termina el primer tiempo

    45+7′. Finaliza la mitad inicial. Levate y Betis no se sacan ventaja en un encendido partido.

    Avisa el Betis

    45+7′. Gran tapada de Ryan ante un remate de Antony.

    Gol del Betis

    45+4′. Riquelme conecta un pivoteo en el área y anota rápidamente el empate. Todo sigue igual. Movido cierre del primer tiempo.

    Golazo del Levante

    45+2′. Error de Bellerin que perdió la pelota en la salida del Betis. Enzo Bardeli aprovechó el fallo del lateral y remató desde tres cuartos de cancha ante un adelantado Álvaro Valles. Golazo.

    Gol del Betis

    34′. Troy Parrot disputó la pelota en el área y ganó luego de trabar en varias oportunidades. Cedió para Bartra, que anotó un golazo desde el borde del área.

    Responde el Betis

    26’. Buen parada de Ryan a un remate de Riquelme.

    Gol del Levante

    24′. Adri de la Fuente se impuso en un tiro de esquina y anotó de cabeza. El central ganó el duelo ante una débil defensa de Riquelme y marcó el primer tanto del Levante en la temporada.

    Avisa el Levante

    19′. Bartra saca de la línea un remate de Romero.

    Gol anulado al Betis

    16′. Centro de Riquelme para Troy Parrot, que conectó de cabeza con el arco a su disposición. Sin embargo, el tanto fue desestimado por una leve posición de adelanto.

    Dominio bético en el inicio

    10′. El Betis domina las acciones en el comienzo del partido, aunque sin mayor profundidad en el área del Levante.

    Inicia el partido

    1′. Ya se juega en Valencia. El Betis de Manuel Pellegrini visita al Levante.

    Puntaje ideal

    Manuel Pellegrini y el Betis llegan al estadio Ciudad de Valencia antecedidos por un comienzo perfecto en LaLiga. Los verdiblancos vencieron a la Real Sociedad y al Valencia en sus dos primeros partidos en el certamen hispano.

    El equipo del Ingeniero

    La alineación del Levante

    Inicia la transmisión

    Buenos días, bienvenidos a una nueva tranmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre el Levante y el Betis de Manuel Pellegrini.

    Más sobre:En vivoMinuto a minuto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El petróleo se dispara a más de US$ 90 tras ataque de EE.UU. a lanzacohetes iraníes en la isla de Larak

    Senapred mantiene alerta roja para la Región de Antofagasta: viento podría alcanzar los 100 km/h

    ¿Qué gana y qué cede Venezuela con el “histórico” acuerdo petrolero con Trump?

    Venta ilegal de combustible, envíos de oro a Dubai y presuntos aviones con drogas: los negocios sucios de Fernando Cerimedo, el “rey de los trolls”

    La escalada de violencia narco que azota a Costa Rica, el otrora país ejemplo de Centroamérica

    CMF lanza paquete de propuestas para la modernización del mercado financiero chileno

    Lo más leído

    1.
    Tras un nuevo despido: la millonaria cifra que ha recibido Jorge Sampaoli en finiquitos a lo largo de su carrera

    Tras un nuevo despido: la millonaria cifra que ha recibido Jorge Sampaoli en finiquitos a lo largo de su carrera

    2.
    Alexis Sánchez aborda su adaptación en el Montreal y le deja un recado a Lionel Messi por su choque en la MLS

    Alexis Sánchez aborda su adaptación en el Montreal y le deja un recado a Lionel Messi por su choque en la MLS

    3.
    Subir en el ranking ATP y un cuantioso premio: todo lo que se juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios en el US Open

    Subir en el ranking ATP y un cuantioso premio: todo lo que se juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios en el US Open

    4.
    Partido suspendido: barristas de Coquimbo Unido impactan con bombas de estruendo al arquero de Huachipato

    Partido suspendido: barristas de Coquimbo Unido impactan con bombas de estruendo al arquero de Huachipato

    5.
    El primer quiebre de Cruzados: la historia detrás del fin del ciclo de José María Buljubasich en la UC

    El primer quiebre de Cruzados: la historia detrás del fin del ciclo de José María Buljubasich en la UC

    6.
    La 35 es cosa de tiempo: Colo Colo arrasa con Audax Italiano y sigue asfaltando su ruta hacia una nueva estrella

    La 35 es cosa de tiempo: Colo Colo arrasa con Audax Italiano y sigue asfaltando su ruta hacia una nueva estrella

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 31 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 31 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, lunes 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Senapred mantiene alerta roja para la Región de Antofagasta: viento podría alcanzar los 100 km/h
    Chile

    Senapred mantiene alerta roja para la Región de Antofagasta: viento podría alcanzar los 100 km/h

    Así funciona la red de Metro este lunes 31 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Carabineros suma nueva especialidad de formación sobre Asuntos Internos y lideró encuentro internacional de control institucional

    El petróleo se dispara a más de US$ 90 tras ataque de EE.UU. a lanzacohetes iraníes en la isla de Larak
    Negocios

    El petróleo se dispara a más de US$ 90 tras ataque de EE.UU. a lanzacohetes iraníes en la isla de Larak

    CMF lanza paquete de propuestas para la modernización del mercado financiero chileno

    Internacionalización del peso chileno en marcha: aumenta el uso por parte de extranjeros y vienen más medidas

    La advertencia de Bill Gates sobre la IA: “Podría actuar en contra de nuestros intereses y perder el control”
    Tendencias

    La advertencia de Bill Gates sobre la IA: “Podría actuar en contra de nuestros intereses y perder el control”

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto es lo que dice el pronóstico

    El examen de sangre que puede predecir enfermedades cardiovasculares con 15 años de antelación, según un estudio

    Niño de Corinthians sale escoltado por la policía después que Neymar le regalara su camiseta del Santos
    El Deportivo

    Niño de Corinthians sale escoltado por la policía después que Neymar le regalara su camiseta del Santos

    Tras un nuevo despido: la millonaria cifra que ha recibido Jorge Sampaoli en finiquitos a lo largo de su carrera

    Subir en el ranking ATP y un cuantioso premio: todo lo que se juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios en el US Open

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Los sicópatas de Viña del Mar: al rescate de un histórico true crime chileno
    Cultura y entretención

    Los sicópatas de Viña del Mar: al rescate de un histórico true crime chileno

    Robert De Niro: “Con Martin Scorsese nos vemos cuando lo necesitamos”

    Robbie Williams: “Aún me asusta lo caótico de mi mente: nunca sé qué versión de mí se despertará al día siguiente”

    ¿Qué gana y qué cede Venezuela con el “histórico” acuerdo petrolero con Trump?
    Mundo

    ¿Qué gana y qué cede Venezuela con el “histórico” acuerdo petrolero con Trump?

    Venta ilegal de combustible, envíos de oro a Dubai y presuntos aviones con drogas: los negocios sucios de Fernando Cerimedo, el “rey de los trolls”

    La escalada de violencia narco que azota a Costa Rica, el otrora país ejemplo de Centroamérica

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”
    Paula

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?