Repasa la dolorosa goleada del Levante ante el Betis de Manuel Pellegrini
El elenco verdiblanco cayó por 5-2 y perdió el invicto que llevaba en el comienzo de LaLiga.
Minuto a minuto
Levante 5-2 Betis
Finaliza la transmisión
Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión de El Deportivo. Esperamos encontrarlos en otra oportunidad.
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Finaliza el partido
45+6′. Termina el encuentro en Valencia. El Levante obtuvo su primera victoria en LaLiga a costa del Betis de Pellegrini, que sufrió su primera derrota en el certamen.
Dura caída para los verdiblancos.
Gol del Levante
45+5′. Olasagasti cierra un contragolpe con un certero cabezazo y anota el quinto para el local.
Cambio en el Levante
84’. Paco Cortés reemplaza a Roger Bruggé.
Cambio en el Betis
74′. Abde reemplaza a Facundo Bernal.
Cambios en el Levante
72′. Víctor García y Etta Eyong sustituyen a Thiago Fernández e Iván Romero.
Gol del Levante
70′. El Levante pilló mal parado al Betis. Iván Romero quedó mano a mano y definió con borde externo, pero su remate impactó en el palo. Brugué capturó el rebote y anotó su doblete para estirar la ventaja.
Cambios en el Betis
67’. Pablo García y Nelson Deossa reemplazan a Marc Roca y Rodrigo Riquelme.
Cambios en el Betis
55′. Pellegrini mueve la pizarra. Cucho Hernández y Pablo Fornals reemplazan a Troy Parrott e Isco.
Gol del Levante
56′. Roger Brugué se anticipa en un córner y pone en ventaja al Levante. El Betis vuelve a sufrir en la pelota parada.
Casi gol del Levante
54′. Un remate de Olasagasti obliga a una gran reacción de Valles, que envía la pelota al tiro de esquina.
Se lo pierde el Betis
49′. Parrott desaprovecha una inmejorable opción con un cabezazo en el área chica.
Cambio en el Levante
46′. Jeremy Toljan reemplaza a Nacho Pérez.
Inicia el segundo tiempo
46′. Levante y Betis no se sacan ventaja en Valencia.
Termina el primer tiempo
45+7′. Finaliza la mitad inicial. Levate y Betis no se sacan ventaja en un encendido partido.
Avisa el Betis
45+7′. Gran tapada de Ryan ante un remate de Antony.
Gol del Betis
45+4′. Riquelme conecta un pivoteo en el área y anota rápidamente el empate. Todo sigue igual. Movido cierre del primer tiempo.
Golazo del Levante
45+2′. Error de Bellerin que perdió la pelota en la salida del Betis. Enzo Bardeli aprovechó el fallo del lateral y remató desde tres cuartos de cancha ante un adelantado Álvaro Valles. Golazo.
Gol del Betis
34′. Troy Parrot disputó la pelota en el área y ganó luego de trabar en varias oportunidades. Cedió para Bartra, que anotó un golazo desde el borde del área.
Responde el Betis
26’. Buen parada de Ryan a un remate de Riquelme.
Gol del Levante
24′. Adri de la Fuente se impuso en un tiro de esquina y anotó de cabeza. El central ganó el duelo ante una débil defensa de Riquelme y marcó el primer tanto del Levante en la temporada.
Avisa el Levante
19′. Bartra saca de la línea un remate de Romero.
Gol anulado al Betis
16′. Centro de Riquelme para Troy Parrot, que conectó de cabeza con el arco a su disposición. Sin embargo, el tanto fue desestimado por una leve posición de adelanto.
Dominio bético en el inicio
10′. El Betis domina las acciones en el comienzo del partido, aunque sin mayor profundidad en el área del Levante.
Inicia el partido
1′. Ya se juega en Valencia. El Betis de Manuel Pellegrini visita al Levante.
Puntaje ideal
Manuel Pellegrini y el Betis llegan al estadio Ciudad de Valencia antecedidos por un comienzo perfecto en LaLiga. Los verdiblancos vencieron a la Real Sociedad y al Valencia en sus dos primeros partidos en el certamen hispano.
El equipo del Ingeniero
La alineación del Levante
Inicia la transmisión
Buenos días, bienvenidos a una nueva tranmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre el Levante y el Betis de Manuel Pellegrini.
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