SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Nepal eleva a 669 los muertos por inundaciones: casi 3.000 personas siguen desaparecidas

    La Policía nepalí actualizó este sábado el balance de víctimas tras las inundaciones que golpearon la cuenca del Bhote Koshi. Los equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda, mientras el país solicitó ayuda internacional.

    Por 
    Felipe Rivera
    Nepal eleva a 669 los muertos por inundaciones: casi 3.000 personas siguen desaparecidas

    Las autoridades de Nepal elevaron este sábado a 669 el número de muertos por las devastadoras inundaciones que golpearon esta semana la cuenca del Bhote Koshi, mientras los equipos de emergencia continúan buscando a miles de personas desaparecidas.

    A los fallecidos en Nepal se suman siete muertos reportados por China en el condado tibetano de Gyirong.

    En total, casi 3.000 personas permanecen desaparecidas entre Nepal y el Tíbet, aunque las autoridades de ambos países manejan balances separados y no está claro en qué medida las cifras pueden superponerse. En un reporte previo, China había informado de 554 desaparecidos en su territorio.

    Nepal eleva a 669 los muertos por inundaciones: casi 3.000 personas siguen desaparecidas

    La mayor cantidad de cuerpos recuperados en Nepal se concentra en los distritos de Chitwan, con 248 fallecidos, y Nawalparasi Este, con 158, hasta donde la corriente arrastró víctimas, escombros y material proveniente de las zonas montañosas.

    La emergencia comenzó el miércoles y dejó viviendas, puentes, caminos y otras infraestructuras destruidas. Las carreteras dañadas, los cortes de electricidad y el riesgo de nuevos eventos han complicado el acceso de los equipos de rescate a las comunidades más golpeadas.

    Cientos de turistas desaparecidos

    El desastre también ha afectado a centenares de extranjeros que se encontraban en la región. Según la Junta de Turismo de Nepal, 184 turistas han sido rescatados con vida y otros 420 permanecen desaparecidos. Entre las personas evacuadas durante este sábado se encuentran dos ciudadanos españoles.

    Un balance anterior de las autoridades nepalíes había contabilizado 2.426 desaparecidos solo en Nepal, 517 de ellos extranjeros, además de integrantes de las fuerzas de seguridad, funcionarios de Aduanas e Inmigración. Ese mismo reporte cifraba en 4.451 las personas rescatadas y señalaba que cerca de 15.000 efectivos participaban en los operativos.

    Nepal eleva a 669 los muertos por inundaciones: casi 3.000 personas siguen desaparecidas Sulav Shrestha

    Las operaciones aéreas han sido especialmente relevantes para alcanzar comunidades aisladas. Tras una suspensión temporal producto de las malas condiciones meteorológicas, los helicópteros retomaron sus vuelos en el distrito de Nuwakot, transportando ayuda humanitaria y evacuando sobrevivientes.

    Las autoridades nepalíes también solicitaron asistencia internacional en materia forense y conservación de cadáveres, además de equipos técnicos para intentar acceder a túneles inundados de centrales hidroeléctricas donde se teme que haya trabajadores atrapados.

    Saturación en las morgues

    Por otro lado, la recuperación de centenares de cuerpos ha comenzado a desbordar la capacidad de algunas zonas.

    En Nawalparasi Este, las autoridades iniciaron una toma masiva de muestras de ADN antes de sepultar cadáveres que no han podido ser identificados debido a su estado de deterioro.

    Decenas de cuerpos recuperados a lo largo de los ríos Trishuli y Narayani fueron trasladados también hasta Pokhara para su identificación. Familias se han congregado frente a la morgue del Hospital Regional Occidental a la espera de noticias sobre sus familiares desaparecidos.

    El ministro de Finanzas de Nepal, Swarnim Wagle, estimó que el país podría necesitar entre US$4.000 millones y US$5.000 millones para su reconstrucción.

    Lee también:

    Más sobre:NepalTíbetChinaDeslizamientoMundoInternacionalRescates

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corea del Norte descarta la desnuclearización ante la postura “hostil” de Estados Unidos: “Cada día es más peligroso”

    PS emplaza a Kast a exigirle a Milei una declaración formal de respeto por la soberanía chilena

    Islandia rechaza propuesta para reiniciar negociaciones de adhesión a la UE tras ajustado referendo

    Reforma de Arrau vive días clave: oficialismo analiza ajuste radical o una fusión; pero PS insiste con su retiro

    Cadem: 75% evalúa negativamente al Poder Judicial y 81% cree que se deja influenciar “por los más poderosos”

    Disparó 20 tiros contra la víctima: en prisión preventiva queda sujeto por homicidio en Cerro Navia

    Lo más leído

    1.
    Cientos de noruegos acompañan a la familia real en misa por el fallecimiento del rey Harald V

    Cientos de noruegos acompañan a la familia real en misa por el fallecimiento del rey Harald V

    2.
    Nicolás Maduro comparte fotos desde la cárcel de Nueva York y cita a la Biblia: “Dios proveerá, Venezuela renacerá”

    Nicolás Maduro comparte fotos desde la cárcel de Nueva York y cita a la Biblia: “Dios proveerá, Venezuela renacerá”

    3.
    Irán lanza ofensiva de represalia contra bases estadounidenses en Jordania tras ataque en isla de Larak

    Irán lanza ofensiva de represalia contra bases estadounidenses en Jordania tras ataque en isla de Larak

    4.
    Muere ahogado el cónsul de Alemania en Costa Rica tras volcarse el kayak en que navegaba

    Muere ahogado el cónsul de Alemania en Costa Rica tras volcarse el kayak en que navegaba

    5.
    Capitán y siete tripulantes fueron detenidos tras fatal naufragio en Chipre

    Capitán y siete tripulantes fueron detenidos tras fatal naufragio en Chipre

    6.
    Islandia rechaza propuesta para reiniciar negociaciones de adhesión a la UE tras ajustado referendo

    Islandia rechaza propuesta para reiniciar negociaciones de adhesión a la UE tras ajustado referendo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 31 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 31 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, lunes 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Carabineros suma nueva especialidad de formación sobre Asuntos Internos y lideró encuentro internacional de control institucional
    Chile

    Carabineros suma nueva especialidad de formación sobre Asuntos Internos y lideró encuentro internacional de control institucional

    La batalla jurídica para poner fin al ofertón de feriados y leyes como el Día del Pajarete o del Taca Taca

    Temblor hoy, lunes 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    9 de cada 10 emprendedores en Chile ya usan inteligencia artificial
    Negocios

    9 de cada 10 emprendedores en Chile ya usan inteligencia artificial

    Quiroz adelanta reforma al mercado de capitales: apunta a facilitar acceso a la vivienda y reducir trabas a la inversión

    La inmobiliaria emblema de Nueva Costanera

    Cómo es el tratamiento de ultrasonido que podría ayudar a combatir la osteoartritis, según una investigación
    Tendencias

    Cómo es el tratamiento de ultrasonido que podría ayudar a combatir la osteoartritis, según una investigación

    Científicos crean un polvo que detiene hemorragias potencialmente mortales en 1 segundo

    El regreso del push‑up: cómo Victoria’s Secret pasó de cancelar a sus ángeles a relanzar su colección más sexy

    Partido suspendido: barristas de Coquimbo Unido impactan con bombas de estruendo al arquero de Huachipato
    El Deportivo

    Partido suspendido: barristas de Coquimbo Unido impactan con bombas de estruendo al arquero de Huachipato

    Fernando Ortiz blinda a Javier Correa tras la goleada a Audax: “Sé la clase de persona que es; le di el respaldo”

    “Fuimos inteligentes y ganamos... chao”: la insólita entrevista de Javier Correa tras su doblete en Colo Colo ante Audax

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Robert De Niro: “Con Martin Scorsese nos vemos cuando lo necesitamos”
    Cultura y entretención

    Robert De Niro: “Con Martin Scorsese nos vemos cuando lo necesitamos”

    Robbie Williams: “Aún me asusta lo caótico de mi mente: nunca sé qué versión de mí se despertará al día siguiente”

    Rodrigo Rey Rosa: “Las megacárceles son un sistema innecesariamente cruel, una vuelta a la esclavización”

    Corea del Norte descarta la desnuclearización ante la postura “hostil” de Estados Unidos: “Cada día es más peligroso”
    Mundo

    Corea del Norte descarta la desnuclearización ante la postura “hostil” de Estados Unidos: “Cada día es más peligroso”

    Islandia rechaza propuesta para reiniciar negociaciones de adhesión a la UE tras ajustado referendo

    Irán lanza ofensiva de represalia contra bases estadounidenses en Jordania tras ataque en isla de Larak

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”
    Paula

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?