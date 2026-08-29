Las autoridades de Nepal elevaron este sábado a 669 el número de muertos por las devastadoras inundaciones que golpearon esta semana la cuenca del Bhote Koshi, mientras los equipos de emergencia continúan buscando a miles de personas desaparecidas.

A los fallecidos en Nepal se suman siete muertos reportados por China en el condado tibetano de Gyirong.

En total, casi 3.000 personas permanecen desaparecidas entre Nepal y el Tíbet, aunque las autoridades de ambos países manejan balances separados y no está claro en qué medida las cifras pueden superponerse. En un reporte previo, China había informado de 554 desaparecidos en su territorio.

Nepal eleva a 669 los muertos por inundaciones: casi 3.000 personas siguen desaparecidas

La mayor cantidad de cuerpos recuperados en Nepal se concentra en los distritos de Chitwan, con 248 fallecidos, y Nawalparasi Este, con 158, hasta donde la corriente arrastró víctimas, escombros y material proveniente de las zonas montañosas.

La emergencia comenzó el miércoles y dejó viviendas, puentes, caminos y otras infraestructuras destruidas. Las carreteras dañadas, los cortes de electricidad y el riesgo de nuevos eventos han complicado el acceso de los equipos de rescate a las comunidades más golpeadas.

Cientos de turistas desaparecidos

El desastre también ha afectado a centenares de extranjeros que se encontraban en la región. Según la Junta de Turismo de Nepal, 184 turistas han sido rescatados con vida y otros 420 permanecen desaparecidos. Entre las personas evacuadas durante este sábado se encuentran dos ciudadanos españoles.

Un balance anterior de las autoridades nepalíes había contabilizado 2.426 desaparecidos solo en Nepal, 517 de ellos extranjeros, además de integrantes de las fuerzas de seguridad, funcionarios de Aduanas e Inmigración. Ese mismo reporte cifraba en 4.451 las personas rescatadas y señalaba que cerca de 15.000 efectivos participaban en los operativos.

Nepal eleva a 669 los muertos por inundaciones: casi 3.000 personas siguen desaparecidas Sulav Shrestha

Las operaciones aéreas han sido especialmente relevantes para alcanzar comunidades aisladas. Tras una suspensión temporal producto de las malas condiciones meteorológicas, los helicópteros retomaron sus vuelos en el distrito de Nuwakot, transportando ayuda humanitaria y evacuando sobrevivientes.

Las autoridades nepalíes también solicitaron asistencia internacional en materia forense y conservación de cadáveres, además de equipos técnicos para intentar acceder a túneles inundados de centrales hidroeléctricas donde se teme que haya trabajadores atrapados.

Saturación en las morgues

Por otro lado, la recuperación de centenares de cuerpos ha comenzado a desbordar la capacidad de algunas zonas.

En Nawalparasi Este, las autoridades iniciaron una toma masiva de muestras de ADN antes de sepultar cadáveres que no han podido ser identificados debido a su estado de deterioro.

Decenas de cuerpos recuperados a lo largo de los ríos Trishuli y Narayani fueron trasladados también hasta Pokhara para su identificación. Familias se han congregado frente a la morgue del Hospital Regional Occidental a la espera de noticias sobre sus familiares desaparecidos.

El ministro de Finanzas de Nepal, Swarnim Wagle, estimó que el país podría necesitar entre US$4.000 millones y US$5.000 millones para su reconstrucción.