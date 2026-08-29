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    PDI detiene a dos prófugos por secuestro con homicidio ocurrido tras robo de vehículo en Maipú

    El caso se originó el 31 de marzo de 2025, cuando dos sujetos cometieron un robo con intimidación de un vehículo en un servicentro de Maipú. Posteriormente, uno de ellos fue reducido por el dueño del automóvil y dos amigos, y terminó asesinado a golpes.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    PDI detiene a dos prófugos por secuestro con homicidio ocurrido tras robo de vehículo en Maipú. Imagen referencial. Diego Martin

    Detectives de la Brigada de Ubicación de Personas (Briup) Metropolitana de la PDI detuvieron a dos sujetos que se mantenían prófugos en el marco de una investigación por secuestro con homicidio.

    El caso se remonta al 31 de marzo de 2025, cuando inicialmente dos sujetos cometieron un robo con intimidación de un vehículo en un servicentro de la comuna de Maipú.

    Posteriormente, uno de ellos fue reducido por el propietario del automóvil y dos amigos, y terminó asesinado a golpes. El caso dio un giro luego de que quien inicialmente aparecía vinculado al robo pasara a ser víctima de una presunta desgracia y posteriormente fuera encontrado muerto en Cuesta Barriga, como víctima de secuestro con homicidio.

    PDI detiene a dos prófugos por secuestro con homicidio ocurrido tras robo de vehículo en Maipú. Imagen referencial.

    Tras una investigación desarrollada por la Briup Metropolitana, la PDI logró ubicar a los dos sujetos que permanecían prófugos. Ambos quedaron en prisión preventiva mientras continúa la investigación.

    El comisario Claudio Fernández, de la Briup Metropolitana, explicó las dificultades que enfrentó la búsqueda de los imputados.

    “Los dos imputados que se mantenían prófugos mantenían una amplia red de protección lo que complejizó su búsqueda”, señaló.

    Pese a aquello, el trabajo investigativo de los detectives permitió establecer el paradero de ambos sujetos.

    Más sobre:PDIMaipúHomicidioRoboDetenidosInvestigaciónPrófugos

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