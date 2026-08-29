Ataque armado contra centros estratégicos de Niamey mantiene en alerta a fuerzas de seguridad en Níger. Imagen referencial.

Un ataque armado contra centros estratégicos de Niamey, entre ellos la Base Aérea 101 y el Palacio Presidencial, mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad de la capital de Níger.

Durante la noche se escucharon disparos, explosiones y fuego de armas pesadas en distintos sectores de la ciudad, especialmente en los alrededores del aeropuerto internacional Diori Hamani.

Según el medio nigerino ActuNiger, las Fuerzas de Defensa y Seguridad se desplegaron en varios puntos estratégicos y establecieron perímetros de seguridad en torno a las zonas afectadas.

Hasta el momento, las autoridades nigerinas no han entregado un balance oficial de víctimas ni han confirmado la identidad de los atacantes.

Ataque armado contra centros estratégicos de Niamey mantiene en alerta a fuerzas de seguridad en Níger. Imagen referencial. STRINGER

Ataques anteriores

El aeropuerto Diori Hamani y la Base Aérea 101 ya habían sido objeto de un ataque en enero de 2026, posteriormente reivindicado por el Estado Islámico.

En junio se registró otro ataque contra estas instalaciones, cuya autoría fue atribuida a un grupo vinculado a Al Qaeda.

Níger se encuentra gobernado por una junta militar encabezada por el general Abdourahamane Tchiani, quien tomó el poder tras el golpe de Estado de julio de 2023.