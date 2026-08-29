Encuesta de Bienestar Social 2025: disminuyen los hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes

El bienestar de la población es una de las variables que comenzó a ser analizada en 2021. El objetivo era tener un diagnóstico más completo y acabado del bienestar de la población y que sirviera de complemento de la información entregada por la Encuesta Casen. Este nuevo instrumento fue diseñado por la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social a partir de ese año. Se aplicó por primera vez durante en el primer semestre de 2021 y luego en 2023.

La tercera versión se realizó entre julio y octubre de 2025 -bajo el gobierno de Gabriel Boric- y los resultados se entregarán el próximo miércoles 2 de septiembre. “Esta encuesta se aplica a una submuestra de las encuestas que ya fueron logradas en la Casen que permite complementar la mirada de lo que mide la Casen con aspectos más materiales, con una mirada más integral del bienestar de las personas que también son importantes”, explica el subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte.

El trabajo de campo lo realiza el Centro Microdatos de la Universidad de Chile a un grupo de 13.000 personas mayores de 18 años representativas del país.

La encuesta mide 11 dimensiones: ingreso, trabajo, vivienda, salud, balance día-trabajo (uso del tiempo); educación, relaciones sociales, compromiso cívico y gobernanza, seguridad personal y bienestar subjetivo.

TRABAJADOR, TRABAJO, EMPLEO

Principales resultados

La subsecretaría de Evaluación Social adelantó a Pulso alguno de los principales resultados. Uno de ellos es la inseguridad económica, que muestra una mejora en comparación a la medición del 2023: el 44% de los consultados reporta que sus hogares enfrentan dificultades para llegar a fin de mes. Si bien la cifra es alta, es menor al 52% que respondió vivir esa situación en el 2023, pero a la vez es mayor al 34,3% que reportaba esa condición en 2021.

El subsecretario Ugarte lo explica así: “Más que una caída aislada en 2025, lo que los datos reflejan es una recuperación parcial de un alza muy fuerte entre 2021 y 2023. En ese periodo, quienes declararon llegar a fin de mes con dificultad o mucha dificultad pasaron de 34,3% a 52,3% subiendo 18 puntos. En 2025 esa cifra baja a 44,4%, lo que revierte cerca de la mitad de ese aumento, aunque todavía por sobre el nivel de 2021”.

¿Qué es la inseguridad económica? “Es una incertidumbre respecto a la capacidad para mantener el nivel de vida que tiene y que la pueden perder frente a cualquier situación imprevista”, responde Ugarte.

Para ahondar en aquello, se hacen distintos tipos de preguntas: ¿cómo llega a fin de mes? ¿Con dificultad o sin dificultad? También se pregunta a los encuestados cómo sería su situación de suficiencia ante un shock externo, una enfermedad, ante un accidente o si quedara cesante. Otra de las áreas que aborda es si ante un imprevisto, el encuestado se siente protegido o desprotegido.

“Hoy en día las personas que están bajo la línea de la pobreza tienen mucha inseguridad económica. Pero eso también se ve en las personas que no están en pobreza. Hay un porcentaje importante que tiene inseguridad económica. Por ejemplo, en el quintil 3 y en el quintil 4, (clase media) dos de cada cinco personas señalan que llegan con dificultad a fin de mes”, enfatiza Ugarte.

Para el subsecretario, esos resultados reflejan que “un porcentaje importante de la población está con un margen muy estrecho para reaccionar si es que aparece algún tipo de emergencia o adversidad”.

Otra de las preguntas que se aborda es ¿cómo definiría la situación actual de sus deudas?, Y aquí el porcentaje de quienes no tienen problemas de pago subió de 48,6% a 57,4%, mientras que las personas que declaran tener problemas de pago se redujo de 50,9% a 42,6% entre 2023 y 2025.

Sobre la inseguridad financiera se pregunta: si su hogar perdiera sus ingresos ¿podría cubrir sus necesidades básicas por tres meses?. Entre quienes dicen que solventarían sus necesidades con mucha o bastante dificultad se redujo de 74,1% a 64,4% entre 2023 y 2025. Con algo de dificultad pasó de 15,9% a 20,1% en ese período y entre quienes señalaron poca o nada de dificultad subió de 9,6% a 15,4%.

Ugarte explica que “se observa una mejora generalizada en los indicadores de inseguridad económica, aunque persisten brechas significativas entre los distintos grupos socioeconómicos. Al mismo tiempo, los niveles observados continúan siendo elevados, especialmente al compararlos con la realidad captada por la encuesta de 2021″.

24 Mayo 2024 Vistas de la ciudad de Santiago, Sanhattan, edificios, departamentos, cordillera nevada, panoramicas. Turismo, Turistas Foto: Andres Perez Andres Perez

La informalidad

Otros de los aspectos que aborda la encuesta es la informalidad laboral. Entre los resultados más relevantes se muestra que la valoración más negativa está radicada en los ingresos y en que son los empleos precarios los que generan una mayor vulnerabilidad en las personas y también en los hogares.

Sin embargo, Ugarte explica que hay algunos indicadores donde los trabajadores informales reportan una mejor valoración. “Estos indicadores en general están todos agrupados en una dimensión de conciliación, empleo y familia”, indica.

Así, cuando se les pregunta a los trabajadores respecto de este tema, en general reportan que pueden tener una mayor flexibilidad o adaptabilidad respecto de sus horarios, para organizar su carga de trabajo y una mayor posibilidad de poder coordinar mejor su vida familiar con la vida del trabajo.

“Es un mecanismo que se está usando para compensar el problema que hoy día vemos en el mercado laboral, respecto de ciertas rigideces que no permiten hacer esta conciliación y que afectan a grupos hoy día especialmente vulnerables”, apunta el subsecretario.