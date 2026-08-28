Ministro Quiroz: “No hay ninguna necesidad de bajar la tasa de interés para reactivar la economía”

La economía chilena tuvo un mal primer semestre. Según datos del Banco Central la actividad se contrajo 0,3% y las perspectivas para el año se ajustaron niveles cercanos a 1%.

Mientras, por el lado de la inflación, los precios se han mantenido sobre la meta del Banco Central. De hecho, para agosto las expectativas fluctúan entre 0,1% y 0,4%. De concretarse esa previsión, la medición anual subirá desde su nivel actual de 3,5%, a un rango entre 3,6% y 3,9%.

Dado este escenario, de bajo crecimiento y alta inflación, el Banco Central ha decidido mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5% desde enero de este año. Hacia adelante, las expectativas de los economistas apuntan a una mantención prolongada o bien una baja de 25 puntos base hacia fines de año o principios del próximo.

Pero para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no es necesario que el Banco Central baje la tasa de interés para que la economía repunte. “No necesitamos bajar la tasa, y, muy por el contrario, creo que la economía ha pasado a repuntar en el último trimestre y el próximo año también. Por ello, no hay ninguna necesidad, me parece, a estas alturas, de bajar la tasa. No va por ahí la reactivación, la reactivación va por la inversión privada que se ha recuperado”.

Estas declaraciones las hizo al término de su exposición en el seminario “Ley de Reconstrucción: oportunidades para impulsar el crecimiento económico”, organizado por BCI y PWC.

En su presentación ya había delineado este mismo mensaje reafirmando que “la inversión crecerá 7% el 2027 y con ello, la economía crecerá 3,5%”. Todo esto favorecido por los efectos de la megarreforma.

Ese proyecto que busca reactivar la economía con una serie de cambios tributarios y de permisos fue aprobado del Congreso a principios de agosto. Sin embargo, algunos artículos fueron impugnados al Tribunal Constitución (TC) tanto por parlamentario de oposición y del gobierno retraso su promulgación.

Ahora, con eso despejado, el secretario de Estado entregó plazo más definidos para la promulgación que sería la primera quincena de septiembre.