Con nuevo nombre y 3.175 butacas: Proyecto de music hall en Ñuñoa reingresa a trámite ambiental

Con una serie de cambios que no modifican su esencia, pero sí su eventual impacto en la ciudad, la sociedad Santiago Music Hall SpA, propiedad de la familia Geniso, retiró su proyecto de centro de eventos musicales en Ñuñoa de su trámite ambiental a sólo un mes de haberlo dado a conocer y lo reingresó un par de semanas después.

Carlos Geniso es socio de DG Medios, la productora de eventos musicales que en 2019 se asoció con la multinacional Live Nation, que hoy también controla la sociedad concesionaria del Arena Santiago, el centro de eventos del Parque O´Higgins que cambiará su nombre de Movistar Arena a Santander Arena en septiembre.

El 11 de mayo de 2026, la empresa había ingresado una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del proyecto denominado “Music Hall Ñuñoa”, situado sobre la actual estación Ñuñoa del Metro, en la esquina de Irarrázaval y Pedro de Valdivia. Lo que buscaba era preguntarle al SEA si la iniciativa de una nueva sala de conciertos en el corazón de la comuna santiaguina debía ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo que implica un estudio previo de sus repercusiones y la obligación de consultar la opinión de las comunidades vecinas.

Sólo una semana después, el SEA recibió dos cartas de vecinos exigiendo que el proyecto debe ingresar al sistema, dado “su masivo impacto” en los barrios adyacentes, en especial por la alta carga de visitantes y su lógico efecto en transporte y estacionamientos.

“El análisis pormenorizado de los antecedentes técnicos disponibles permite constatar la configuración de externalidades e impactos ambientales de carácter significativo, los cuales desbordan el alcance de una consulta de pertinencia. Atendida la naturaleza excepcional y meramente declarativa de esta vía, ella resulta procedimentalmente insuficiente para canalizar, evaluar e integrar de manera formal las observaciones de la comunidad afectada”, dijo la carta firmada por Camila Donoso, vicepresidenta del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (Cosoc) de Ñuñoa.

Tras revelarse estas misivas, el 1 de junio el titular del proyecto se desistió de la consulta de pertinencia, aunque adelantó que la reingresaría.

Y el 7 de julio cumplió, pues volvió a hacer la consulta al SEA. Pero con varios cambios de su proyecto original. Incluso con un nombre nuevo. Y con elementos que respondían a las quejas de las comunidades vecinas.

12 Mayo 2026 Terreno Metro Ñuñoa Foto: Andres Perez Andres Perez

Lo que cambió

El proyecto, que contempla una inversión de US$35 millones, se llamaba originalmente “Music Hall Ñuñoa”. Ahora, se denomina “Music Hall Santiago”.

El edificio se proyecta de cuatro pisos sobre el nivel del terreno y tres subterráneos.

En su idea original, consideraba una capacidad total de 4.700 personas y 91 estacionamientos. En su nuevo proyecto, habla de 4.897 personas y 102 estacionamientos.

Sin embargo, en su versión inicial hablaba de que “el edificio contempla una capacidad para atender a 4.700 personas”, lo que subentendía que los trabajadores no estaban considerados. Y según su propia declaración, el proyecto requeriría de 200 trabajadores para su construcción en horario de lunes a sábado y de 300 trabajadores para su operación de lunes a domingo durante las 24 horas. De este modo, cuando el teatro estuviera en funciones, soportaría a un total de 5 mil personas, el límite mínimo que obliga a un edificio de uso público a ingresar al SEIA.

En su reingreso, el proyecto modifica el número total de capacidad llevándolo a 4.897 personas, pero ahora reduce el número de empleados al aclarar que el edificio contemplará una capacidad para atender a 4.647 personas, que se sumarán a una dotación de personal máxima de 250 personas en operación y las mismas 200 en construcción.

Los planos del proyecto de music hall.

Asimismo, eleva el número de estacionamientos de 91 a 102, incluyendo tres para personas con movilidad reducida, “dando cumplimiento a lo dispuesto por la normativa aplicable”. De acuerdo a la Ordenanza del Plan Regulador de Ñuñoa, los centros de eventos deben considerar 1 estacionamiento por cada 50 metros cuadrados (m2) de superficie edificada.

Según el plano del proyecto, su área edificable municipal totaliza 12.440 m2, aunque la sala de conciertos alcanza a 8.820 m2, lo que implicaría que debe contar con un mínimo de 176 estacionamientos. Pero el proyecto se acoge al descuento que se otorga por dar cabida a estacionamientos de bicicletas: por cada cinco autos, debe haber al menos uno de bicicleta. Y la iniciativa contempla 30 aparcaderos para bicicletas, con lo cual cumpliría la norma.

En la primera versión del proyecto, no aparecen condiciones técnicas como el número de butacas proyectado. En la última, se señala que contará con un total de 3.175 butacas, de las cuales 1.186 serán en la zona del piso sin asientos asignados (GA Floor), 573 de acceso premium y 1.416 de plateas altas de admisión general (Upper GA).

La construcción del proyecto se estima en 12 meses y en su fase de operación contempla actividades y eventos culturales como obras de teatro, conciertos, exposiciones de arte y encuentros culturales con una afluencia máxima de público de 4.647 personas en las dependencias y salas del recinto.

El documento de consulta, en su análisis de pertinencia, evalúa 21 elementos que exige la ley, y concluye que “no requiere ingresar obligatoriamente a evaluación ambiental”.

Ahora la palabra la tiene el Servicio de Evaluación Ambiental.