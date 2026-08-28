David Bravo dice que lo peor del dato de desempleo es que abarca el mes junio, justo cuando la economía empezó a crecer

El economista de la UC e integrante de la mesa de reactivación laboral, David Bravo, calificó derechamente como “malos” los datos de empleo que reveló este viernes el INE, que dieron cuenta de una tasa de desocupación de 9,5% en el trimestre movil mayo-julio.

En conversación con Radio Infinita, el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC expresó su inquietud con las cifras porque incluye información correspondiente a junio, mes donde se revirtió la caída en la actividad económica.

Hay que recordar que en junio el Imacec mostró un alza de 2,4%, luego de cinco caídas mensuales consecutivas.

Ante esto, el especialista señaló que el foco de la crisis se ha puesto en mujeres y jóvenes, que presentan las tasas más altas de desempleo. Sin embargo, hizo el llamado a centrar la atención también en las pymes, que han sido especialmente afectadas.

Bravo advirtió que a la economía le faltan unos 400 mil empleos para recuperar el nivel prepandemia. De estos, 237 mil corresponden al déficit sólo de las microempresas, y 135 mil son de las pequeñas empresas.

“¿Cuáles son las categorías que han crecido? las medianas y las grandes (empresas). Pero cuando hablamos de pérdidas de empleo y el impacto de los costos laborales, no pensemos en las empresas grandes del país en las empresas de mayor valor económico, pensemos en las microempresas, en las pequeñas empresas. Ahí es donde está concentrado el problema", explicó.

“El único problema es que esas empresas son más del 90% de las empresas del país y en general tienen el 62% del empleo . Entonces pensemos en ese grupo de personas de empresas y esos trabajadores los que están más castigados”, agregó.

Efecto de la IA

Consultado sobre la posibilidad de que sea la inteligencia artificial el nuevo factor que esté influyendo en la empleabilidad, Bravo asegura que es difícil medir el efecto exacto, ya que esta situación se ha mezclado con las problemáticas previas.

“Como no nos ocupamos bien del tema, entonces todavía seguimos con la crisis que teníamos y ya se nos juntó probablemente con lo que nosotros no vamos a estar distinguiendo muy bien en los datos respecto de cómo la tecnología la inteligencia artificial”, dijo.