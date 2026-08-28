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    May Chomali toma el micrófono y llega a Spotify: ministra debuta como conductora de un podcast de salud

    El espacio contempla una primera "temporada" de tres episodios, con invitados especialistas en diversos ámbitos del área sanitaria. Grabado en el propio Minsal, la idea es que el formato se replique en septiembre y octubre con otras autoridades de la cartera.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales

    “Muy buenos días, muy bienvenidos a nuestro primer capítulo del podcast ‘De corazón: conversaciones que cuidan’”.

    Con esas palabras la ministra de Salud, May Chomali, debutó como conductora de una iniciativa audiovisual que, en agosto, el mes del corazón, busca instalar el tema en la agenda.

    Disponible en Spotify y en YouTube, cada capítulo del podcast tiene una duración aproximada de entre 10 y 15 minutos, con el primero de ellos habiéndose estrenado este jueves. La idea de la iniciativa es tener a la ministra compartiendo con profesionales y creadores de contenido vinculados a la salud y el bienestar. El formato, señalan en el Minsal, busca alejarse de los tecnicismos y abordar el cuidado cardiovascular desde situaciones y preguntas que forman parte de la vida diaria.

    “Queremos hablar de salud de una manera distinta: cercana, sencilla y, sobre todo, útil. Muchas veces sabemos que tenemos que cuidar nuestro corazón, pero no necesariamente sabemos por dónde empezar. Con estas conversaciones queremos mostrar que pequeñas decisiones cotidianas pueden ayudarnos a prevenir enfermedades y cuidar nuestra salud a lo largo de toda la vida”, dice al respecto la ministra Chomali.

    Así, el primer invitado fue el kinesiólogo Sebastián Rojas, con quien la secretaria de Estado estableció un intercambio sobre el movimiento y el ejercicio en las personas. Ese capítulo se llamó ‘Moverse también es cuidar el corazón’.

    “Muchas gracias por haber aceptado este tremendo desafío, porque en el mes del corazón lo que queremos es instalar que la salud no empieza cuando nos enfermamos, sino que mucho antes”, dijo Chomali a modo de introducción, profundizando que lo que están buscando con el podcast es llevarle a las personas pequeños tips o consejos sobre cómo cuidar su corazón antes de que éste se enferme, siempre en el contexto del mes del corazón.

    Durante las conversaciones, más que aportar contenido, el rol de la ministra es el de entrevistadora. Por ejemplo, la primera pregunta que le hizo a Rojas fue: “Moverse o hacer ejercicio, ¿es lo mismo?“.

    El profesional respondió de inmediato que no es lo mismo, para luego dar paso a un diálogo sobre sedentarismo.

    La idea del podcast surgió desde el equipo comunicacional de la secretaria de Estado, utilizando un estudio dentro del propio Minsal que estaba en desuso y abriendo así una faceta poco explorada por Chomali.

    Vale recordar que desde La Moneda han pedido a todos los ministros especial énfasis en la difusión de sus sectores y actividades. Conocido fue el hecho de que a cada secretario de Estado les crearon cuentas institucionales en redes sociales poco antes de asumir.

    Para este viernes, a las 19 horas, se espera el estreno del segundo capítulo de la primera temporada del podcast, con el médico especialista en geriatría Juan Carlos Molina como invitado. Junto a él, lógicamente, se tratarán temas relativos a su área de conocimiento. El nombre de ese episodio es ‘¿Conoces los números de tu corazón?’, donde se abordarán la presión arterial, el colesterol y la glicemia, así como controles preventivos y factores de riesgo.

    La serie finalizará con ‘Lo que comemos también cuenta’, capítulo que tendrá como invitada a la nutricionista Belén Isuani y donde se hablará de la relación entre alimentación y salud cardiovascular.

    En el Minsal, eso sí, ya proyectan replicar la iniciativa con otras autoridades de la cartera. Por ejemplo, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, grabará durante los próximos días episodios en los que junto a diversos invitados abordará el tema de vacunas, la salud durante Fiestas Patrias, salud mental y tabaquismo.

    Luego, en octubre -mes del cáncer-, se transmitirán los episodios en que el protagonista será Alejandro Berkovits, jefe del Departamento de Cáncer del Ministerio de Salud.

    Más sobre:SaludMinsalMay ChomaliMinisterio de SaludPodcast

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