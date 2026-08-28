SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Carabineros concreta la detención de 184 prófugos en despliegue a nivel nacional

    El Departamento SEBV desarrolló el procedimiento entre el martes 25 y el jueves 27 de agosto. Además, se logró la captura de cuatro personas en situación de flagrancia.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Un total de 188 personas fueron detenidas durante el Macro Operativo de Captura de Prófugos de la Justicia desarrollado en todo el país, entre el martes 25 y el jueves 27 de agosto, por personal del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) y sus secciones regionales.

    Del total de personas detenidas, 184 mantenían órdenes de detención vigentes, mientras que otras cuatro fueron aprehendidas en situación de flagrancia.

    Asimismo, 26 de los detenidos se encontraban registrados en el Registro Nacional de Prófugos, en tanto que 162 registraban órdenes de detención vigentes.

    Del total de detenidos, 181 son adultos y siete son menores de edad, de acuerdo con los antecedentes consolidados al término del procedimiento.

    En el operativo en la Región Metropolitana se efectuaron 36 detenciones y las 152 restantes se concretaron en otras regiones del país.

    Más sobre:PolicialCarabinerosDelincuenciaSeguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Robbie Williams: “Aún me asusta lo caótico de mi mente: nunca sé qué versión de mí se despertará al día siguiente”

    Rodrigo Rey Rosa: “Las megacárceles son un sistema innecesariamente cruel, una vuelta a la esclavización”

    Godard, Ford y Baker

    El espía masón: un relato de Jaime Bayly

    Carabineros difunde identidades de tres prófugos buscados por homicidio de cabo segundo Alejandro Ortiz

    Justicia boliviana dicta segunda detención preventiva contra argentino Fernando Cerimedo

    Lo más leído

    1.
    Tres detenidos por homicidio de carabinero en Renca: otros tres involucrados siguen prófugos con alerta de Interpol

    Tres detenidos por homicidio de carabinero en Renca: otros tres involucrados siguen prófugos con alerta de Interpol

    2.
    Gobierno activa Código Azul en la RM y otras seis zonas del país ante bajas temperaturas

    Gobierno activa Código Azul en la RM y otras seis zonas del país ante bajas temperaturas

    3.
    Embajador de Chile en Israel lamenta dichos sobre comunidad palestina y niega intención de ofenderla

    Embajador de Chile en Israel lamenta dichos sobre comunidad palestina y niega intención de ofenderla

    4.
    Expertos llaman a vacunarse contra el VPH ante fuerte alza de contagios: causa seis tipos de cáncer, además del cervicouterino

    Expertos llaman a vacunarse contra el VPH ante fuerte alza de contagios: causa seis tipos de cáncer, además del cervicouterino

    5.
    La última jugada del conservador Luis Maldonado: invoca la Ley Zamudio por norma que lo obliga a jubilar y su caso llega al TC

    La última jugada del conservador Luis Maldonado: invoca la Ley Zamudio por norma que lo obliga a jubilar y su caso llega al TC

    6.
    Comunidad Palestina emplaza a Kast por dichos de Zaliasnik y acusa “estigmatización” de chilenos de origen palestino

    Comunidad Palestina emplaza a Kast por dichos de Zaliasnik y acusa “estigmatización” de chilenos de origen palestino

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Medio Maratón de Santiago: Revisa los cortes y desvíos en el tránsito

    Medio Maratón de Santiago: Revisa los cortes y desvíos en el tránsito

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Carabineros difunde identidades de tres prófugos buscados por homicidio de cabo segundo Alejandro Ortiz
    Chile

    Carabineros difunde identidades de tres prófugos buscados por homicidio de cabo segundo Alejandro Ortiz

    Capturan en Lima a “R15″, uno de los líderes de una facción del Tren de Aragua en Chile

    Senapred decreta alerta amarilla para comuna de Ñuble por crecida de estero

    El vértice exacto de la curva
    Negocios

    El vértice exacto de la curva

    El dilema de la próxima presidencia del Banco Central ante el fin del mandato de Rosanna Costa

    Lluvias más intensas tensionan la infraestructura de la Región Metropolitana: expertos advierten brechas en drenajes urbanos

    El regreso del push‑up: cómo Victoria’s Secret pasó de cancelar a sus ángeles a relanzar su colección más sexy
    Tendencias

    El regreso del push‑up: cómo Victoria’s Secret pasó de cancelar a sus ángeles a relanzar su colección más sexy

    Cómo subir escaleras puede proteger tu corazón y prolongar tu longevidad, según una investigación

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Alexis Sánchez aborda su adaptación en el Montreal y le deja un recado a Lionel Messi por su choque en la MLS
    El Deportivo

    Alexis Sánchez aborda su adaptación en el Montreal y le deja un recado a Lionel Messi por su choque en la MLS

    Tres expulsiones y una pelea masiva: Chile vence a Uruguay en Americas Rugby Championship con batalla campal incluida

    En vivo: Alexis Sánchez se enfrenta a Lionel Messi en el duelo entre Montreal e Inter Miami

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Robbie Williams: “Aún me asusta lo caótico de mi mente: nunca sé qué versión de mí se despertará al día siguiente”
    Cultura y entretención

    Robbie Williams: “Aún me asusta lo caótico de mi mente: nunca sé qué versión de mí se despertará al día siguiente”

    Rodrigo Rey Rosa: “Las megacárceles son un sistema innecesariamente cruel, una vuelta a la esclavización”

    Godard, Ford y Baker

    Justicia boliviana dicta segunda detención preventiva contra argentino Fernando Cerimedo
    Mundo

    Justicia boliviana dicta segunda detención preventiva contra argentino Fernando Cerimedo

    Rescatan con vida a una niña de seis años tras permanecer casi 60 horas bajo escombros en Nepal

    EE.UU. amenaza con quitar respaldo a Inglaterra por soberanía de las Malvinas si Londres no aumenta gasto en defensa

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?
    Paula

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien