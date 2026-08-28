Carabineros concreta la detención de 184 prófugos en despliegue a nivel nacional

Un total de 188 personas fueron detenidas durante el Macro Operativo de Captura de Prófugos de la Justicia desarrollado en todo el país, entre el martes 25 y el jueves 27 de agosto, por personal del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) y sus secciones regionales.

Del total de personas detenidas, 184 mantenían órdenes de detención vigentes, mientras que otras cuatro fueron aprehendidas en situación de flagrancia.

Asimismo, 26 de los detenidos se encontraban registrados en el Registro Nacional de Prófugos, en tanto que 162 registraban órdenes de detención vigentes.

Del total de detenidos, 181 son adultos y siete son menores de edad, de acuerdo con los antecedentes consolidados al término del procedimiento.

En el operativo en la Región Metropolitana se efectuaron 36 detenciones y las 152 restantes se concretaron en otras regiones del país.