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    Serbia: polémica por anuncio de funerales de Estado para el criminal de guerra Ratko Mladic

    La muerte de Ratko Mladic sigue provocando una fuerte controversia en los Balcanes, sobre todo, después de que el ministro serbio de Justicia anunciara que el exjefe militar de los serbios de Bosnia recibirá funerales con honores militares y de Estado. Mladic fue condenado a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

    Por 
    Laurent Rouy/RFI
    Mujeres de Srebrenica observan en directo la transmisión del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en La Haya para conocer el veredicto contra el jefe militar serbobosnio Ratko Mladic, que aparece en pantalla, el 8 de junio de 2021. Darko Bandic

    El fallecimiento de Ratko Mladic vuelve a poner de manifiesto las heridas aún abiertas de las guerras que acompañaron la desintegración de la antigua Yugoslavia. Conocido como el “Carnicero de los Balcanes”, el antiguo general murió en La Haya, donde cumplía una condena a cadena perpetua.

    La noche del jueves se registraron manifestaciones espontáneas en su honor. En Zvornik, en Bosnia-Herzegovina, unas 300 personas marcharon por el centro de la ciudad coreando el nombre de Mladic. En Serbia, varias decenas de simpatizantes encendieron bengalas y colgaron un retrato suyo en un puente del centro urbano.

    La polémica creció aún más cuando el ministro de Justicia de Serbia, Nenad Vujic, confirmó que el exgeneral recibirá “todos los honores militares y de Estado a los que tiene derecho”. Las autoridades serbias esperan ahora que los organismos competentes de La Haya les indiquen cuándo será entregado el cuerpo para organizar las exequias.

    “Vergonzoso y escandaloso”

    La reacción de organizaciones de la sociedad civil fue inmediata. La Academia para la Promoción de la Democracia, una ONG serbia, calificó la iniciativa de vergonzosa y escandalosa, y afirmó que demuestra que el poder no ha renunciado a una ideología genocida. Para el movimiento Mujeres de Negro, el Estado y la sociedad se preparan para rendir homenaje al responsable de un genocidio.

    Las críticas también se han multiplicado fuera de Serbia. En Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, diversas organizaciones no gubernamentales exigen una condena inequívoca de las autoridades serbias e incluso plantean la expulsión del embajador de Serbia si esos funerales, por ahora aún no confirmados oficialmente, llegan a celebrarse.

    Mladic encarnó, junto al expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic y al antiguo líder político de los serbios de Bosnia Radovan Karadzic, una de las figuras más representativas de las guerras balcánicas de la década de 1990. El conflicto de Bosnia, entre 1992 y 1995, dejó cerca de 100.000 muertos y provocó el desplazamiento de unos 2,2 millones de personas.

    Su nombre quedó asociado para siempre a la masacre de Srebrenica, considerada en ese entonces como la peor matanza cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En julio de 1995, las fuerzas serbobosnias bajo su mando ejecutaron a alrededor de 8.000 hombres y adolescentes bosnios musulmanes que se habían refugiado en ese enclave que se encontraba entonces bajo protección de las Naciones Unidas.

    Gravemente enfermo desde hacía varios meses, Mladic falleció apenas unos días después de que el Mecanismo Internacional Residual para los Tribunales Penales rechazara una petición presentada por su familia y respaldada por el gobierno serbio para trasladarlo a un hospital militar de Belgrado donde pudiera recibir tratamiento médico.

    Más sobre:MladicBosniaSrebrenicaCarnicero de los Balcanesfunerales de EstadoMundo

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