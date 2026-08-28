Del pop ochentero al dembow: las canciones del tráiler extendido de GTA 6 y qué revelan sobre Vice City

La música en la franquicia Grand Theft Auto nunca ha sido un simple acompañamiento decorativo. Desde las emisoras de radio que definieron la estética de los años ochenta en la entrega original de Vice City, las canciones elegidas por Rockstar Games operan como un comentario sociopolítico y una foto del momento.

El reciente vistazo extendido de Grand Theft Auto VI confirma esta tradición mediante un choque deliberado de épocas y géneros (en este link puedes leer sobre el impacto cultural de la saga Grand Theft Auto).

A través de catorce temas que logramos identificar -en algunos casos con ayuda de Shazam-, el avance recorre el espectro completo del estado ficticio de Leonida (una Florida acaso hecha a imagen y semejanza), desde clubes nocturnos saturados de sudor y bajos pesados hasta carreteras costeras iluminadas por tonos pastel al atardecer.

El pulso industrial de Depeche Mode

Entre todas las elecciones del metraje, la presencia de People Are People de Depeche Mode destaca como la pieza conceptual más potente del adelanto.

Lanzada originalmente en 1984 como parte del disco Some Great Reward, la composición de Martin Gore construyó un puente entre el pop melódico y la experimentación industrial con percusiones metálicas.

En el tráiler, la canción irrumpe en una secuencia de ritmo frenético que intercala operativos policiales, persecuciones en highways y el contraste directo entre la opulencia de los edificios de Vice City y los sectores marginados de la periferia.

La pista funciona en dos niveles: por un lado, conecta directamente con la nostalgia de la década de 1980 que siempre ha sido parte del ADN de la ciudad: Miami experimentó un boom económico y de desarrollo inmobiliario sin precedentes, pero ese exceso de dinero tenía un origen oscuro, el narcotráfico.

Por otro, su mensaje sobre la intolerancia y la hostilidad cotidiana se integra con ironía en el universo de Rockstar, subrayando el absurdo y la fragmentación social de la Florida contemporánea.

La producción densa y bailable del tema sirve como banda sonora para la fricción constante entre los ciudadanos de Leonida.

Rap del sur, dembow caribeño y la atmósfera de Leonida

El resto del repertorio divide el avance en diferentes viñetas que perfilan la identidad de cada rincón del mapa.

El sonido callejero de Florida dice presente con la presencia de Kodak Black con Skrilla, sumada a Pop Bottles de Birdman y Lil Wayne y Pound Town de Sexyy Red con Tay Keith, temas que ambientan las reuniones de autos modificados, los vecindarios residenciales y las fiestas en piscinas, capturando la energía del rap sureño contemporáneo.

La herencia latina se hace presente con Se Me Nota (Agárrame) de los dominicanos Chimbala y Omega, para retratar la influencia caribeña en los barrios costeros y avenidas comerciales, donde el mambo urbano y el dembow suenan desde los altavoces de camionetas y locales nocturnos.

Canciones como Against All Odds (Take a Look at Me Now) de Phil Collins y Love Bites de Def Leppard acompañan los momentos más introspectivos entre Lucia y Jason, los protagonistas del videojuego, remarcando la narrativa de pareja contra el mundo en medio de estaciones de servicio y moteles de paso.

Finalmente, queda algo de pop sofisticado y electrónica de clubes. Cortes como Cars and Girls de Prefab Sprout, Devil Woman de Cliff Richard, Mine O’ Mine de Aluna con Jayda G e Inner Light de Elderbrook y Bob Moses aportan textura a las escenas de exclusivas discotecas y paseos en lanchas rápidas por los pantanos.

El adelanto deja claro que la música de GTA 6 construye un paisaje sonoro tan denso y detallado como su apartado visual.