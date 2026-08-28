SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Biministro Mas tras alza del desempleo a su nivel más alto en cinco años: “Sabemos que queda mucho por hacer”

    El biminstro de Economía y Minería, Daniel Mas, comentó la tasa de desocupación luego de que subiera a 9,5%.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El biminstro de Economía y Minería, Daniel Mas. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El biminstro de Economía y Minería, Daniel Mas, entregó su mirada luego del alza del desempleo.

    Según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desocupación en Chile registró un ascenso de 0,8 puntos porcentuales (pp.) en doce meses y se ubicó en 9,5% durante el trimestre mayo-julio de 2026, su nivel más alto en cinco años.

    “Los datos de empleo del trimestre móvil mayo-junio—julio 2026, nos muestran una realidad que seguimos enfrentando con mucha seriedad”, dijo el biministro Mas en una declaración enviada por el Ministerio de Economía.

    Durante el último trimestre se registraron 9.330.310 personas, 16.290 menos empleos de los que se registraron en el mismo periodo del año anterior. Frente al trimestre anterior, la baja fue de 89.280.

    Ante este contexto, el biministro resaltó el trabajo del gobierno para mejorar las cifras de desempleo en medio de que la tasa de desocupación se ubica por sobre el 9% desde febrero de este año.

    “Mientras tengamos a tantos chilenos buscando trabajo, no podemos estar conformes”, comentó.

    En esa línea, la autoridad dijo que “hemos estado muy activos, en terreno y conectados con esta urgencia. Pusimos en marcha Modo Empleo, que ya ha generado más de 35 mil empleos y activado oportunidades para cerca de 125 mil personas”.

    “Estamos trabajando con gobernadores, alcaldes y el sector privado; hemos recorrido Chile inaugurando nuevas inversiones y destrabado más de 50 proyectos, porque sabemos que detrás de cada proyecto que se pone en marcha hay empleos, proveedores y familias que recuperan esperanza”, expresó.

    Sin embargo, el secretario de Estado también resaltó el desafío de bajar el desempleo. Esto en el contexto de que el Ejecutivo se impuso la meta de llegar a una tasa de desocupación de 6,5% para el final de su gestión.

    “Sabemos que queda mucho por hacer, y que para quien hoy no tiene trabajo las señales todavía no son suficientes. Vamos a seguir acelerando inversiones y poniendo el empleo en el centro de nuestras decisiones, con especial preocupación por mujeres y jóvenes. No queremos una recuperación que exista solamente en las estadísticas: queremos que se sienta en las regiones, llegue a los hogares y se traduzca en más y mejores empleos para los chilenos”, cerró en su declaración.

    Más sobre:EmpleoEconomíaDaniel Mas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bancada RN presenta proyecto para ampliar uso de IMSI Catcher para interceptar comunicaciones en casos excepcionales

    Carmona cuestiona reforma constitucional del Gobierno y arremete contra realización del Foro de Madrid en Santiago

    Tornado en Yungay: GORE del Ñuble reporta una veintena de viviendas afectadas y al menos 10 completamente destruidas

    Arrestan a sujeto en La Pintana tras homicidio asociado a una disputa por control territorial

    Capturan a hombre por femicidio en Laja: Fiscalía pedirá ampliar detención

    PDI detiene a dos prófugos por secuestro con homicidio ocurrido tras robo de vehículo en Maipú

    Lo más leído

    1.
    El 97,45% de los funcionarios públicos obtuvo la más alta calificación en los últimos cuatro años

    El 97,45% de los funcionarios públicos obtuvo la más alta calificación en los últimos cuatro años

    2.
    Vicepresidente del CFA: “Tenemos que entregar noticias que no son buenas para Hacienda, pero es nuestro mandato”

    Vicepresidente del CFA: “Tenemos que entregar noticias que no son buenas para Hacienda, pero es nuestro mandato”

    3.
    La hoja de ruta de Tucar para evitar su quiebra

    La hoja de ruta de Tucar para evitar su quiebra

    4.
    Embargan cuentas corrientes de Jetsmart por transportar extranjeros a Chile sin la documentación necesaria

    Embargan cuentas corrientes de Jetsmart por transportar extranjeros a Chile sin la documentación necesaria

    5.
    Encuesta minera de Descifra: más del 70% cree que Codelco debe priorizar obtener ganancias más que elevar la producción

    Encuesta minera de Descifra: más del 70% cree que Codelco debe priorizar obtener ganancias más que elevar la producción

    6.
    Encuesta de Bienestar Social 2025: disminuyen los hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes

    Encuesta de Bienestar Social 2025: disminuyen los hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Medio Maratón de Santiago: Revisa los cortes y desvíos en el tránsito

    Medio Maratón de Santiago: Revisa los cortes y desvíos en el tránsito

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Medio Maratón de Santiago: Revisa los cortes y desvíos en el tránsito
    Chile

    Medio Maratón de Santiago: Revisa los cortes y desvíos en el tránsito

    Bancada RN presenta proyecto para ampliar uso de IMSI Catcher para interceptar comunicaciones en casos excepcionales

    Carmona cuestiona reforma constitucional del Gobierno y arremete contra realización del Foro de Madrid en Santiago

    Lluvias más intensas tensionan la infraestructura de la Región Metropolitana: expertos advierten brechas en drenajes urbanos
    Negocios

    Lluvias más intensas tensionan la infraestructura de la Región Metropolitana: expertos advierten brechas en drenajes urbanos

    El 97,45% de los funcionarios públicos obtuvo la más alta calificación en los últimos cuatro años

    Encuesta minera de Descifra: más del 70% cree que Codelco debe priorizar obtener ganancias más que elevar la producción

    Cómo subir escaleras puede proteger tu corazón y prolongar tu longevidad, según una investigación
    Tendencias

    Cómo subir escaleras puede proteger tu corazón y prolongar tu longevidad, según una investigación

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Stephen Grosz, psicoanalista: “A menudo el amor requiere casi una ruptura amorosa”

    Katherinne Wollermann es dorada una vez más: la chilena hace historia en Polonia y se consagra como tricampeona mundial
    El Deportivo

    Katherinne Wollermann es dorada una vez más: la chilena hace historia en Polonia y se consagra como tricampeona mundial

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Levante para continuar con su inicio perfecto en LaLiga

    La historia detrás de las camisetas de Arturo Vidal y Charles Aránguiz que rifa el hijo de Kalule Meléndez

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6
    Tecnología

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Reseña de libros: de Benhard Schlink a Milena Vodanovic
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Benhard Schlink a Milena Vodanovic

    Alfonso Herrera y el éxito de La Captura: “En México están muy contentos de ver que finalmente los buenos ganan”

    El libro recomendado: John Banville en modo de misterio

    Nepal eleva a 669 los muertos por inundaciones: casi 3.000 personas siguen desaparecidas
    Mundo

    Nepal eleva a 669 los muertos por inundaciones: casi 3.000 personas siguen desaparecidas

    Presidente iraní admite complicaciones por sanciones y bloqueos de EEUU

    Ataque armado contra centros estratégicos de Niamey mantiene en alerta a fuerzas de seguridad en Níger

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?
    Paula

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien