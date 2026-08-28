Biministro Mas tras alza del desempleo a su nivel más alto en cinco años: “Sabemos que queda mucho por hacer”

El biminstro de Economía y Minería, Daniel Mas, entregó su mirada luego del alza del desempleo.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desocupación en Chile registró un ascenso de 0,8 puntos porcentuales (pp.) en doce meses y se ubicó en 9,5% durante el trimestre mayo-julio de 2026, su nivel más alto en cinco años.

“Los datos de empleo del trimestre móvil mayo-junio—julio 2026, nos muestran una realidad que seguimos enfrentando con mucha seriedad”, dijo el biministro Mas en una declaración enviada por el Ministerio de Economía.

Durante el último trimestre se registraron 9.330.310 personas, 16.290 menos empleos de los que se registraron en el mismo periodo del año anterior. Frente al trimestre anterior, la baja fue de 89.280.

Ante este contexto, el biministro resaltó el trabajo del gobierno para mejorar las cifras de desempleo en medio de que la tasa de desocupación se ubica por sobre el 9% desde febrero de este año.

“Mientras tengamos a tantos chilenos buscando trabajo, no podemos estar conformes”, comentó.

En esa línea, la autoridad dijo que “hemos estado muy activos, en terreno y conectados con esta urgencia. Pusimos en marcha Modo Empleo, que ya ha generado más de 35 mil empleos y activado oportunidades para cerca de 125 mil personas”.

“Estamos trabajando con gobernadores, alcaldes y el sector privado; hemos recorrido Chile inaugurando nuevas inversiones y destrabado más de 50 proyectos, porque sabemos que detrás de cada proyecto que se pone en marcha hay empleos, proveedores y familias que recuperan esperanza”, expresó.

Sin embargo, el secretario de Estado también resaltó el desafío de bajar el desempleo. Esto en el contexto de que el Ejecutivo se impuso la meta de llegar a una tasa de desocupación de 6,5% para el final de su gestión.

“Sabemos que queda mucho por hacer, y que para quien hoy no tiene trabajo las señales todavía no son suficientes. Vamos a seguir acelerando inversiones y poniendo el empleo en el centro de nuestras decisiones, con especial preocupación por mujeres y jóvenes. No queremos una recuperación que exista solamente en las estadísticas: queremos que se sienta en las regiones, llegue a los hogares y se traduzca en más y mejores empleos para los chilenos”, cerró en su declaración.