Deepfakes: qué son y cómo se están utilizando para robar en cuentas bancarias

El Partido Por la Democracia (PPD) presentó una propuesta de ordenanza municipal y de reglamento de gobernanza digital que su bancada de concejales y concejalas buscará impulsar en las más de 100 comunas del país donde la colectividad está representada.

La iniciativa apunta a resguardar la información personal de vecinos y vecinas frente al uso que realizan las grandes plataformas digitales y el comercio, además de transparentar la denominada “letra chica” sobre la utilización de estos datos mediante educación, orientación y reconocimiento voluntario, sin crear nuevas obligaciones ni sanciones para terceros.

Según una encuesta del SERNAC citada en la propuesta, el 72% de las personas declara estar muy o extremadamente preocupado por la posibilidad de que sus datos personales sean recopilados en internet. Sin embargo, solo el 4,1% señala que siempre lee las políticas de privacidad.

Entre las medidas planteadas se encuentra incorporar un aviso en el Wi-Fi municipal que explique en lenguaje simple qué hacen Instagram, Facebook, TikTok o WhatsApp con las fotografías, videos e información publicada por las personas.

PPD impulsará en más de 100 comunas ordenanza para transparentar uso de datos personales en plataformas digitales

También se propone crear un Sello Municipal de Buenas Prácticas Digitales, de carácter voluntario y gratuito, dirigido al comercio que se comprometa con un tratamiento responsable de datos personales como el RUT.

“En diciembre comienza a regir la nueva ley de protección de datos, pero como PPD queremos ir más allá. Hoy, al subir la imagen de un niño o una niña a redes sociales, plataformas como Meta pueden usarla para personalizar experiencias, hacer análisis e incluso desarrollar sus funciones de inteligencia artificial. Eso es un ejemplo de información que queremos que las familias tengan de manera simple una vez que se conectan al Wi-Fi municipal”, explicó el presidente del PPD, diputado Raúl Soto.

Medidas sobre inteligencia artificial y alfabetización digital

La propuesta contempla además que quienes respondan en redes sociales consultas relacionadas con derechos o beneficios sociales sean siempre personas y no inteligencia artificial, junto con impedir que proveedores municipales de servicios digitales utilicen los datos de vecinos y vecinas para entrenar modelos o venderlos.

“Si le pedimos transparencia a las grandes plataformas, tenemos que partir por casa”, señaló Soto.

La iniciativa considera además establecer programas permanentes de alfabetización digital contra fraudes, phishing y deepfakes, además de una protección reforzada para niños, niñas y adolescentes.

PPD impulsará en más de 100 comunas ordenanza para transparentar uso de datos personales en plataformas digitales

Según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito difundidas en marzo de 2026, las estafas y defraudaciones contra personas mayores de 66 años aumentaron desde 1.969 casos en 2018 a más de 9.180 en 2025.

El jefe de bancada de concejales y concejalas del PPD, Reinaldo Rosales, afirmó que “vamos a llevar esta propuesta a las más de 100 comunas donde tenemos representación. Enseñar a navegar seguros hoy en redes sociales es tan importante como enseñar a cruzar la calle, y eso vale también para los niños, niñas y adolescentes”.

“Queremos que comprar en el comercio de nuestras comunas sea sinónimo de confianza. Por eso creamos un Sello de Buenas Prácticas Digitales, voluntario y gratuito, para que los vecinos y vecinas sepan qué se hace con sus datos, como el RUT”, agregó Rosales.