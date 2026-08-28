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    Bachelet concreta diálogo con Sheinbaum en complicado momento de su candidatura a la ONU

    Este viernes ambas lograron conversar, en medio de la complicada agenda de la Presidenta de México, país que patrocina la nominación de la exmandataria a Naciones Unidas.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Claudia Sheinbaum y Michelle Bachelet en Palacio Nacional de México. Imagen @Claudiashein en X.

    La exmandataria Michelle Bachelet concretó este viernes su conversación pendiente con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuyo país patrocina su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas en conjunto con el gobierno brasileño de Lula da Silva.

    Bachelet llegó el martes a México. Desde ese momento esperó que se abriera un espacio en la agenda de Sheinbaum, quien el martes pasado transparentó el duro momento de la nominación, al advertir que si bien destaca las aptitudes de la expresidenta chilena, se deben ver las “posibilidades” reales que ella tiene de ganar y suceder al portugués António Guterres en el principal cargo de la ONU.

    Tras ello, Sheinbaum transmitió que tenía en mente juntarse con Bachelet tras solicitud de esta última, y el jueves llegó a plantear que este viernes ambas se iban a reunir. Sin embargo, durante esta mañana, la Presidenta de México, en su tradicional “Mañanera”, puso en duda la concreción del encuentro, al excusarse con una apretada agenda.

    “No estoy segura si la voy a poder recibir, porque tengo bastantes actividades. Pero voy a estar en contacto con ella para ver el momento en que pueda recibirla”, dijo Sheinbaum en los segundos finales de su habitual conferencia de prensa con los medios mexicanos.

    A diferencia de Lula, Sheinbaum ha morigerado públicamente las expectativas de un triunfo de Bachelet.

    El viernes pasado, en el segundo “straw poll” -medición informal- del Consejo de Seguridad de la ONU, Bachelet obtuvo solo dos respaldos de 15 posibles.

    El resultado la dejó en penúltimo lugar entre ocho candidaturas. Solo superó a la ecuatoriana Ivonne Baki, quien se inscribió días antes de la medición bajo el patrocinio de Tonga.

    Más sobre:Michelle BacheletONUNaciones UnidasClaudia SheinbaumSecretaría General ONU

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