Sheinbaum ahora deja en suspenso cita con Bachelet por carrera a la ONU: “No estoy segura si la voy a poder recibir”

La cita clave que la exmandataria Michelle Bachelet espera concretar en México para tener claridad sobre el futuro de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU), ahora fue dejada en suspenso por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La jefa de Estado del país norteamericano, nación que patrocina la cruzada de la exmandataria chilena al máximo cargo del organismo multilateral junto a Brasil, ayer jueves había confirmado que el encuentro sería este viernes, sin embargo, en horas de esta mañana se excusó de tener una apretada agenda.

Al término de su habitual conferencia la “Mañanera” en la casa de gobierno mexicano, la autoridad fue consultada por la prensa respecto a la hora en que se concretaría la reunión con la aspirante a la ONU.

“No estoy segura si la voy a poder recibir, porque tengo bastantes actividades. Pero voy a estar en contacto con ella para ver el momento en que pueda recibirla” , respondió Sheinbaum de manera escueta.

Bachelet se encuentra en México desde el martes, en el inicio de un nuevo periplo internacional por su carrera a la ONU. La expectativa de la socialista y su equipo es poder concretar una cita con Sheinbaum, para lo que optó por mantenerse en el país del norte hasta este sábado.

El martes, Sheinbaum, también en la “Mañanera”, resaltó las aptitudes de Bachelet, pero también transparentó su compleja situación, al plantear que se deben “ver las posibilidades que ella tiene” de ganar la empinada elección.

Ese duro momento se desencadenó luego que el pasado viernes su nominación recibió un mazazo al resultar penúltima en la segunda votación informal del Consejo de Seguridad del organismo multilateral.

En dicha instancia de Naciones Unidas, donde hay cinco países con poder de veto, entre ellos Estados Unidos, se debe elegir la candidatura que se presentará ante la Asamblea General del organismo.

El escenario adverso derivó en que Bachelet sea presionada para deponer su candidatura. Sus próximos pasos, eso sí, los decidirá justamente Sheinbaum y con el Presidente de Brasil, Lula da Silva, con quien también espera reunirse en los próximos días.