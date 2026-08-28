SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Sheinbaum ahora deja en suspenso cita con Bachelet por carrera a la ONU: “No estoy segura si la voy a poder recibir”

    La Presidenta de México, país que patrocina la cruzada de la exmandataria chilena a la Secretaría General de Naciones Unidas, ayer había confirmado que el encuentro sería este viernes, sin embargo, en horas de esta mañana se excusó de tener una apretada agenda.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

    La cita clave que la exmandataria Michelle Bachelet espera concretar en México para tener claridad sobre el futuro de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU), ahora fue dejada en suspenso por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

    La jefa de Estado del país norteamericano, nación que patrocina la cruzada de la exmandataria chilena al máximo cargo del organismo multilateral junto a Brasil, ayer jueves había confirmado que el encuentro sería este viernes, sin embargo, en horas de esta mañana se excusó de tener una apretada agenda.

    Al término de su habitual conferencia la “Mañanera” en la casa de gobierno mexicano, la autoridad fue consultada por la prensa respecto a la hora en que se concretaría la reunión con la aspirante a la ONU.

    “No estoy segura si la voy a poder recibir, porque tengo bastantes actividades. Pero voy a estar en contacto con ella para ver el momento en que pueda recibirla”, respondió Sheinbaum de manera escueta.

    Bachelet se encuentra en México desde el martes, en el inicio de un nuevo periplo internacional por su carrera a la ONU. La expectativa de la socialista y su equipo es poder concretar una cita con Sheinbaum, para lo que optó por mantenerse en el país del norte hasta este sábado.

    El martes, Sheinbaum, también en la “Mañanera”, resaltó las aptitudes de Bachelet, pero también transparentó su compleja situación, al plantear que se deben “ver las posibilidades que ella tiene” de ganar la empinada elección.

    Ese duro momento se desencadenó luego que el pasado viernes su nominación recibió un mazazo al resultar penúltima en la segunda votación informal del Consejo de Seguridad del organismo multilateral.

    En dicha instancia de Naciones Unidas, donde hay cinco países con poder de veto, entre ellos Estados Unidos, se debe elegir la candidatura que se presentará ante la Asamblea General del organismo.

    El escenario adverso derivó en que Bachelet sea presionada para deponer su candidatura. Sus próximos pasos, eso sí, los decidirá justamente Sheinbaum y con el Presidente de Brasil, Lula da Silva, con quien también espera reunirse en los próximos días.

    Más sobre:Michelle BacheletONUNaciones UnidasClaudia SheinbaumMéxicoBrasil

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Capturan en Lima a “R15″, uno de los líderes de una facción del Tren de Aragua en Chile

    Senapred decreta alerta amarilla para comuna de Ñuble por crecida de estero

    Gobierno activa Código Azul en la RM y otras seis zonas del país ante bajas temperaturas

    Tres detenidos por homicidio de carabinero en Renca: otros tres involucrados siguen prófugos con alerta de Interpol

    Consejo Metropolitano del PPD llama al senador Pedro Araya a evaluar su permanencia en el partido

    Atentado incenciario en Los Sauces: brigada especializada de la PDI realiza las primeras diligencias

    Lo más leído

    1.
    Jara emplaza a Kast por eventual participación en foro de Madrid: “Tiene que decidir si es Presidente de todos los chilenos”

    Jara emplaza a Kast por eventual participación en foro de Madrid: “Tiene que decidir si es Presidente de todos los chilenos”

    2.
    Consejo Metropolitano del PPD llama al senador Pedro Araya a evaluar su permanencia en el partido

    Consejo Metropolitano del PPD llama al senador Pedro Araya a evaluar su permanencia en el partido

    3.
    La caída de las expectativas de Lula y Sheinbaum en la carrera de Bachelet a la ONU

    La caída de las expectativas de Lula y Sheinbaum en la carrera de Bachelet a la ONU

    4.
    PPD impulsará en más de 100 comunas ordenanza para transparentar uso de datos personales en plataformas digitales

    PPD impulsará en más de 100 comunas ordenanza para transparentar uso de datos personales en plataformas digitales

    5.
    Senador Araya (PPD) defiende cita con Alvarado y llama a la centroizquierda a aprobar proyectos “urgentes” en seguridad

    Senador Araya (PPD) defiende cita con Alvarado y llama a la centroizquierda a aprobar proyectos “urgentes” en seguridad

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Medio Maratón de Santiago: Revisa los cortes y desvíos en el tránsito

    Medio Maratón de Santiago: Revisa los cortes y desvíos en el tránsito

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Capturan en Lima a “R15″, uno de los líderes de una facción del Tren de Aragua en Chile
    Chile

    Capturan en Lima a “R15″, uno de los líderes de una facción del Tren de Aragua en Chile

    Senapred decreta alerta amarilla para comuna de Ñuble por crecida de estero

    Gobierno activa Código Azul en la RM y otras seis zonas del país ante bajas temperaturas

    El dilema de la próxima presidencia del Banco Central ante el fin del mandato de Rosanna Costa
    Negocios

    El dilema de la próxima presidencia del Banco Central ante el fin del mandato de Rosanna Costa

    Lluvias más intensas tensionan la infraestructura de la Región Metropolitana: expertos advierten brechas en drenajes urbanos

    El 97,45% de los funcionarios públicos obtuvo la más alta calificación en los últimos cuatro años

    El regreso del push‑up: cómo Victoria’s Secret pasó de cancelar a sus ángeles a relanzar su colección más sexy
    Tendencias

    El regreso del push‑up: cómo Victoria’s Secret pasó de cancelar a sus ángeles a relanzar su colección más sexy

    Cómo subir escaleras puede proteger tu corazón y prolongar tu longevidad, según una investigación

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Tres expulsiones y una pelea masiva: Chile vence a Uruguay en Americas Rugby Championship con batalla campal incluida
    El Deportivo

    Tres expulsiones y una pelea masiva: Chile vence a Uruguay en Americas Rugby Championship con batalla campal incluida

    En vivo: Alexis Sánchez se enfrenta a Lionel Messi en el duelo entre Montreal e Inter Miami

    Una marca de 52 años: Cristian Campestrini se mete en los libros igualando el récord de longevidad en el fútbol chileno

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6
    Tecnología

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Reseña de libros: de Benhard Schlink a Milena Vodanovic
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Benhard Schlink a Milena Vodanovic

    Alfonso Herrera y el éxito de La Captura: “En México están muy contentos de ver que finalmente los buenos ganan”

    El libro recomendado: John Banville en modo de misterio

    Rescatan con vida a una niña de seis años tras permanecer casi 60 horas bajo escombros en Nepal
    Mundo

    Rescatan con vida a una niña de seis años tras permanecer casi 60 horas bajo escombros en Nepal

    EE.UU. amenaza con quitar respaldo a Inglaterra por soberanía de las Malvinas si Londres no aumenta gasto en defensa

    65 mil millones de barriles y control para EEUU: los alcances del “acuerdo petrolero” de Trump con Venezuela

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?
    Paula

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien